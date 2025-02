"Cada vez hay más vacío en las personas, estamos perdiendo humanidad"

Siguiendo con el ciclo de entrevistas de SanaMente a comunicadores de prestigio para hablar de radio y emociones, como Gemma Nierga y Pablo Tallón, es el turno de Xavier Solà. Un veterano de Catalunya Ràdio que lleva la radio dentro. Y le gusta esta expresión porque siente entusiasmo por este medio, al que ha dedicado más de cuarenta años de su vida. Y sigue ahí, al frente de 'La nit dels ignorants 3.0', en Catalunya Ràdio: noche, diálogo, participación de los oyentes... Una combinación adecuada para que afloren emociones.

-¿Es la radio útil para trasmitir sentimientos?

-Por supuesto, la radio se ama. Y cuando algo se ama es una vía abierta, una pista llana para las emociones.

-¿Qué le dice a usted la palabra radio?

-Me dice... vida. Sentido. La razón de ser. Vino a mi vida de la manera más inesperada y se ha quedado con esplendor y ha florecido.

-Usted hace un programa de noche. La noche y las emociones son una buena combinación.

-¿Quien, cuando acaba el día, no hace un poco de reflexión? Con serenidad, porque si estás muy estresado dormirás mal. Pero la imagen de recogimiento, estirarse en la cama... es el mejor momento del día. Y convivir contigo, reflexionar contigo. En este lugar la radio tiene mucho sentido.

Dormirse con la radio es la mejor señal de que la radio es terapia

Si eres receptivo, recibirás emociones. Y estas se relacionarán con las tuyas, y si llegan al vínculo que pasa, que vivimos nosotros, de un mix, de una mezcla, de un equilibrio, de una harmonía, se crea un flujo de comunicación tan rico... Y hace que la gente ame la radio. Incluso durmiéndose con la radio, porque ha creado un clima de relax, y ese cuerpo se ha ido al sueño de Morfeo. Me dicen 'me sabe mal porque me duermo con la radio'. ¿!Qué mejor!? es la mejor señal de que es terapia. La radio es una sensación que se impregna dentro de nosotros, nos llena.

-Han aflorado propuestas de bienestar emocional en las redes sociales. ¿Hay riesgos, cual es su pauta de comportamiento para ue las emociones se puedan debatir bien?

-Creo en que uno se ha de trabajar a uno mismo y estar muy alerta y tener cuidado de qué fuentes recoges lo que consideras que necesitas. Esto es muy personal. Y con tanta diversidad, más delicado es.

Soy un poco escéptico con la nueva tecnología, porque casi vale todo

Y soy un poco escéptico con la nueva tecnología, porque casi vale todo. Es un torrente de información tan grande que es como tener la nevera demasiado llena, llegará a un punto en el que no sabrás qué comer. Creo que una cierta austeridad y tener la idea clara de dónde confiar para hallar información es clave.

-¿Cómo gestiona las situaciones en el programa de radio en las que se desbordan las emociones?

-Pienso sobre todo en la época del 'procés', y en la Covid. Fueron dos momentos en los que con el vehículo de comunicación que es el teléfono, sabiendo que hay una audiencia escuchando, había gente que llevaba el agua a su molino de una manera...faltando al tono del programa. Políticamente o alarmando.

Intento siempre buscar el equilibrio, que no generemos una alternación de emociones, no generar tensión

Aquí intento siempre buscar el equilibrio, que no se pierda la sensación de normalidad en la anormalidad y que no generemos una alternación de emociones, no generar tensión. Son situaciones, como quien es el patrón de un barco ante un temporal, en las que sabes que el temporal no pasará de un día a otro y se impone sacar lo mejor de tí. Y el sentido común: no hacer lo que no querrías para tí. E intentar capear el temporal.

-¿Nota si en los últimos años hay más necesidad de la ciudadanía de hablar de sus malestares o bienestares emocionales?

-Sí, cada vez hay más vacío en las personas. Estamos perdiendo humanidad. Te contestan máquinas en todas partes ante cualquier gestión. Y no hablemos de la cita previa. Esta progresiva deshumanización nos va calando, nos va enfriando. Nuestra capacidad de empatía se va perdiendo y esto me preocupa porque nos afecta a todos cuando, en realidad, todos partimos de la misma necesidad: tenemos ganas de ser escuchados, de que nos atiendan, de hallar a gente que nos busque soluciones. Pero nosotros mismos nos sacudimos las responsabilidades.

Esta progresiva deshumanización nos va calando, nos va enfriando. Nuestra capacidad de empatía se va perdiendo

Es una tendencia y es difícil girarla. Por esto estoy contento de hacer un programa de radio en el que te atienden y te pueden escuchar. Cuando hay personas que quedan tan satisfechas después de explicar su caso, me sale una broma: 'Va, ahora un vaso de agua y a dormir' [ríe] porque han vaciado, se quedan tan tranquilas, que notas ese espíritu relajado. Necesitamos escucharnos más, que nos cuidemos más, lo necesitamos todos. Si alguien dice que no, me gustaría verlo porque cuando estés enfermo querrás que te atiendan, o tendrás un accidente... Mil cosas. Escuchando la radio tienes ganas de escuchar cosas que te interesan, que te puedan ayudar y que si tienes ganas de que te escuchen, haya alguien.