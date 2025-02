Pablo Tallón. "La radio es compañía, son emociones de todo tipo"

Coincidiendo con la semana en la que se celebra el Día mundial de la radio, seguimos ofreciendo entrevistas a comunicadores de prestigio para reflexionar juntos sobre cómo la radio nos conduce hacia las emociones compartidas y para ver qué límites hay que fijar y cómo los oyentes se involucran en este diálogo. Este lunes lo abordamos con Gemma Nierga, ahora es el turno de Pablo Tallón. Es el conductor del matinal Aquí Catalunya, en SER Catalunya. Es joven (nació en el 87) pero ya acumula una larga e intensa experiencia en radio y actualidad.

-¿La radio es un buen vehículo para hablar de emociones?

-Absolutamente. La radio principalmente es compañía, y si es compañía significa que es emociones, emociones de todo tipo. La radio no solo genera emociones desde donde la hacemos sino en quien la recibe. Cuando hago un programa el día 24 de diciembre por la noche ¿Ese día quién escucha la radio? Ahí la radio tiene que ser emoción. Una persona que cena sola ese día en un pueblo, la emoción se debe respirar. La radio es información, inmediatez, pero sobre todo es compañía. Y, por extensión, emoción.

-En redes sociales proliferan ofertas sobre psicología, emociones, que ofrecen diálogo... ¿La radio es útil para establecer este tipo de diálogos?

-La radio es útil pero tienes que ir con cuidado sobre qué tipo de diálogo pones a debate, porque a veces abrimos los debates a voces que no deberían tener voz.

Nuestra gran responsabilidad es escoger muy bien a quién ponemos a formar parte del debate público

Creo que sí, que la radio nos ha de servir para debatir de muchas cosas y nuestra gran responsabilidad es escoger muy bien a quién pones a formar parte de este debate público. Creo que a veces se ha cometido el error de dar voz a gente que seguramente no debería formar parte.

-O sea que tenéis en radio una responsabilidad sobre el contenido...

-Absolutamente, y se dice 'tenemos que escuchar a todo el mundo'. Bien, tenemos que escuchar a todo el mundo a partir de unos parámetros mínimos. En las redes esto ha reventado. En la radio tenemos que preservar un filtro para saber a quién das voz y qué escucha la gente que te está siguiendo desde casa o desde donde sea.

-¿Crees que la radio se ha puesto las pilas a la hora de hablar de salud mental?

-Cuando entré en esta casa, Anna Punsí era la jefa de sucesos. Hablábamos mucho de como era posible que no habláramos de los suicidios. Y no hablábamos de ello, pese a que sabíamos que se producían a decenas.

No hay más suicidos porque hablemos de ello. Podemos apretar a las administraciones para que pongan herramientas

Era la época de la crisis económica, de los deshaucios, se estaba hablando de ello en el 2010. Y la respuesta era que los expertos nos decían que no habláramos de ello. Nos pedían que no fomentáramos un efecto llamada. Después se han hecho estudios, análisis... Y ahora hablamos. No hay más suicidos porque hablemos de ello. Podemos poner las herramientas, podemos apretar a las administraciones para que pongan herramientas. En esto hemos hecho un salto. Creo que nos equivocamos en su día y ahora, poco a poco, todo esto lo estamos mejorando mucho.