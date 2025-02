"La radio permite respetar el silencio"

Con motivo del día internacional de la radio, que se celebra el 13 de febrero, SanaMente inicia un ciclo de diálogos con mujeres y hombres que llevan la radio en su interior y que hace de las emociones un vehículo de comunicación. Gemma Nierga (Barcelona, 1965) lleva toda la vida escuchando, junto a un micrófono. En la cadena SER dirigió un programa que ha hecho historia, el 'Hablar por hablar', de madrugada, donde los oyentes compartían emociones y vivencias. Después mantuvo el sello personal periodístico y humano en 'La Ventana', con una tertulia de "locos" incluida, y en el matinal 'Hoy por hoy'. Ahora dirige 'Cafè d'idees' en Ràdio 4 y La 2, y el debate '59 segundos'. Gemma reflexiona sobre periodismo, emociones y límites

-¿Si le digo la palabra radio, qué emociones le vienen a la cabeza?

-Me viene la emoción del silencio, del respeto... No son emociones, pero sobre todo la compañía...

-Ha dicho silencio...

-Sí, porque la radio es un medio que permite respetar el silencio. Se basa en la palabra y es el medio que más respeta el silencio, la reflexión, la profundidad del discurso. Todavía es el medio adecuado para transmitir muchas emociones, que otros medios pervierten más porque todo lo quieren rápido. La radio todavía nos permite pararnos a pensar.

La radio es confianza. Confían en tí. Y nosotros debemos saber estar a la altura

-Cuando la salud mental y el bienestar emocional eran mucho más tabú, usted ya lo introdujo en sus programas...

-Fíjate que en el 'Hablar por hablar', y de esto hace muchos años, de vez en cuando llamaba gente que tenía una enfermedad o un malestar mental y hallaba en la radio el papel que juegan los psicólogos y los psiquiatras.

En 'Hablar por hablar' llamaba gente que tenía un malestar mental y hallaba en la radio el papel que juegan los psicólogos

Pero hablamos de unos años en los que a la gente le costaba más ir al psicólogo y prefería llamar a un programa de radio como el 'Hablar por hablar' y que la presentadora lo escuchara. ¿Qué hace un psicólogo, acaso? Escuchar. Yo no quería dar consejos. Yo los escuchaba. Y en las enfermedades mentales es muy importante que alguien nos escuche. Y ya si es compartir, imagínate. Luego en 'La ventana' teníamos una tertulia de enfermos mentales, a ellos no les importaba que se les llamara locos. Era gente diagnosticada con enfermedades, algunas muy graves. Y en unos años en los que no era tan frecuente hablar de ello.

-¿Qué responsabilidad tenemos los periodistas al abordar estas cuestiones?

-Tenemos una responsabilidad enorme y no somos conscientes de ello. Somos receptores de problemas gravísimos. Una palabra nuestra, una reacción frívola, una palabra donde no toca, puede desencadenar algo, en quien te ha llamado y confiado en ti... La radio es confianza. Confían en ti.

Una palabra nuestra, una reacción frívola, una palabra donde no toca, puede desencadenar algo en quien te ha llamado

Y nosotros debemos saber estar a la altura. Me digo a mí misma siempre que debemos ser muy responsables y cuidadosos a la hora de contestar a alguien que confía en ti para compartir un problema que acostumbra a ser grave.

-Muchos años después de 'Hablar por hablar' y de esa sección en 'La ventana' con enfermos mentales, se habla más del tema, en especial en redes sociales, con propuestas de todo tipo. ¿La radio sigue siendo un mejor vehículo para las emociones?

-La radio sigue siendo el vehículo, porque en las redes sociales, como dijo una psicóloga, se puede acabar glamurizando, dando un cierto glamur al estar deprimido y triste.

En las redes sociales se puede acabar dando un cierto glamur al hecho de estar deprimido

Y la enfermedad mental no tiene ningún glamur, ninguno. Las redes sociales todavía son un escaparate un poco peligroso, la radio no. La radio es la que te da el retrato en el espejo más fidedigno, recoge lo que tiene una persona y quien escucha puede calibrar lo que está pasando. Me quedo con la radio y en las redes vayamos con mucho cuidado con los que digamos -tengo a dos jóvenes en casa- y con lo que leen.