Un ensayo de María Esclapez revela cómo hacer del miedo una virtud

María Esclapez es psicóloga de éxito en sus publicaciones. Su nuevo libro, "tu miedo es tu poder" es una manera de abordar esta emoción básica, el miedo, desde una mirada positiva. Esclapez (Elx, 1990)es psicóloga clínica y autora de libros de éxito como 'Me quiero, te quiero' o 'Tu eres tu lugar seguro'.

No puedes escoger no tener miedo. Pero sí puedes dar la vuelta a la situación. El miedo que sientes no te define, pero seguramente dice mucho de ti Maria Esclapez — Psicóloga

El punto de partida es conocido: el miedo nos permite salvar la vida en determinados momentos. El problema es cuando no se trata de un problema real, pero el cerebro reacciona igual. La autora hace una disección de los cambios en la mente, y en el cuerpo, cuando el cerebro se activa, y diferencia emoción de estrés y de ansiedad.

Atendernos mejor

Una de las claves del libro es la de atender a nuestros síntomas para "tener una concienca más profunda" y poder trabajar con nosotros mismos. Esclapez explica que quien manda en la amígdala del cerebro no es la felicidad sino un "chihuahua", una cierta imprevisibilidad emocional. Y existen personas con una desviación de la atención y la percepción que las lleva a tener una tendencia a atender más a lo negativo. "Vivir supone asumir riesgos", recuerda la psicóloga. En cambio existen personas autoexigentes, sin autoestima, con creencias religiosas extremas o con una empatía mal entendida que las lleva a sufrir.

Cubierta del libro 'Tu miedo es tu poder' / El Periódico

Estar aquí

Estar en el presente es una de las pautas de la autora para evitar que el cerebro emocional se dispare o acelere. No hacer nada, algo que cada vez está más "de moda" forma parte de los consejos del libro, junto a otros como generar conciencia, desconectar de las redes sociales "un poco", hacer lo que te haga feliz, revisar prioridades o aprender a estar solo.

Los apegos

Ejercer un tipo de apego hacia los demás no sano desde la infancia dificulta la gestión del miedo. Se trata de apegos ansiosos, evasivos o desorganizados. Estas preocupaciones van en sentido contrario a desarrollar confianza, seguridad y autonomía, recuerda el texto.

El miedo, útil para conocerse

"No puedes escoger no tener miedo. Pero sí puedes dar la vuelta a la situación. El miedo que sientes no te define, pero seguramente dice mucho de ti", opina Esclapez.

"La resiliencia no es ser siempre fuerte, sino hallar fuerza en la vulnerabilidad" Maria Esclapez — Psicóloga

Una manera de ordenar pensamientos y emociones es recordar, como cita la autora, que no existen emociones buenas ni malas, que uno mismo ha de hablarse con compasión ante momentos difíciles y que las emociones van y vienen. También dedica un capítulo a las trampas que nuestra mente nos tiende: exageraciones, generalizaciones, catastrofismos...O pensamientos automáticos que vienen a nuestra mente, o de forma intrusiva. Pensamientos en bucle.

La psicóloga despliega una herramienta útil, un antídoto: el control. Para reducir ansiedad y actuar, en lugar de sentir ansiedad o "indefensión aprendida" ("haga lo que haga, irá mal").

Perder miedo al miedo

Cuando se tiene miedo al miedo, existen estrategias de aceptación radical de esta situaicón o de evitación absoluta. La autora recomienda "acercarse a la trampa para salir de la trampa". O, dicho de otro modo, experimentar las sensaciones del miedo, no juzgar, dejar de huir. Otra herramienta es aprender de la ansiedad.

"La empatía ayuda a romper el bucle autodestructivo" María Esclapez — Psicóloga

Y usar el sentido del humor, para ver el problema des de otro ángulo. Lo mismo que reir. "Reir y llorar están infravalorados", sostiene Esclapez.

Relaciones sanas

También tiene que ver, el miedo, con las relaciones que establecemos, y con la capacidad de generarnos seguridad, gracias a una relación de confianza e interdependencia. "La empatía ayuda a romper el bucle autodestructivo", apunta la autora. Es más, si no se logra este tipo de respuesta, "el miedo puede transformarse en ira como una manera de protegerse o defenderse ante una amenaza percibida". El texto es una defensa, en definitiva, de la resiliencia. Incluso para hallar "fuerza en la vulnerabilidad". El miedo no se irá "pero puedes verlo con ojos diferentes", concluye la psicóloga.