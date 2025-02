Indignación en las entidades antiestigma con la 'consellera' Parlón por atribuir asesinatos a la salud mental

Indignación de todo el sector social de defensa de la salud mental con la 'consellera' de Interior, Núria Parlon. En una entrevista concedida al Matí de Catalunya Ràdio, Parlon ha vinculado algunos asesinatos recientes con problemas psicológicos y de salud mental, lo cual ha encendido a las asociaciones que luchan en especial contra los prejuicios y el estigma contra estas personas afectadas por trastornos mentales. Obertament, que agrupa a todos los colectivos, enviará una carta a Parlon mostrando su repulsa por sus manifestaciones.

En la entrevista, Parlon afirma textualmente que, según le trasladan los alcaldes, muchas de las problemáticas de incivismo y de quema de contenedores tienen que ver con "un patrón de inestabilidad física y emocional". Es más, respecto a los recientes asesinatos cometidos en Catalunya, asegura -citando a expertos- que algunos de ellos tienen que ver con cuestiones relativas con la salud mental. Y pone como ejemplos actitudes incívicas y la quema de contenedores.

"Cuando se hace este tipo de declaraciones la imagen de las personas con problemas de salud mental se deteriora mucho" Francisco Rubio — Presidente de Obertament

Las entidades han decidido actuar de forma coordinada y trasladarán por carta su queja a la titular de Interior. Francisco Rubio, presidente de Obertament, que lucha contra el estigma, en declaraciones a EL PERIÓDICO, traslada todo el malestar: "Estos comentarios resultan perjudiciales para el colectivo y reavivan debates históricos". Rubio ha replicado la tesis de la 'consellera' sobre violencia y problemas psicológicos: "Hay muchos factores que influyen en el malestar comunitario, y es muy fácil señalar a un colectivo. Queremos recordar que tener un diagnóstico de salud mental no implica agresividad. De hecho, los datos muestran que las personas afectadas son más víctimas de violencia".

Declaraciones dañinas

"Cuando se hace este tipo de declaraciones -añade Rubio, la imagen de las personas con problemas de salud mental se deteriora mucho. Sorprende ver cómo, a pesar de todo el apoyo que ha recibido Obertament por parte de la administración, todavía se encuentran respuestas como estas. No puede ser que el gobierno hable así de salud mental y ningún consejero debería poder expresarse de esta manera en un medio público. Como persona con experiencia en primera persona, estas declaraciones hacen pensar en el siglo pasado”.

Las declaraciones de Parlon no son un hecho aislado. Veinticuatro horas antes, en la misma emisora, el Director General de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, aseguró que en los últimos años, especialmente después de la pandemia de la COVID-19, se ha observado un aumento de conflictos en la calle, así como un cambio en los perfiles de los implicados. “Vemos muchas personas que originan los conflictos y que tienen algún tipo de desequilibrio. También hemos visto que agreden a los policías”, afirmó.

Parlon: "He luchado por los derechos"

Preguntada en Catalunya Ràdio sobre el estigma en salud mental, la consejera se ha defendido afirmando: “Soy una persona que ha defendido los derechos y he luchado por ellos. Yo no estoy señalando a nadie. Digo que, detrás de estos homicidios, que debemos tratar con más respeto por las víctimas y sus familiares, si hay dos casos en los que los profesionales dicen que están relacionados con temas de salud mental, eso no es estigmatizar a nadie”. La 'consellera' ha insistido en la necesidad de soluciones integrales para prevenir estas situaciones y evitar que deriven en hechos trágicos.