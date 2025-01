Salud mental entre adolescentes: ¿Conciencia o tendencia?

Últimamente, he notado que entre algunos de mis amigos y en redes sociales, hablar sobre salud mental se ha vuelto algo muy común, lo cual creo que es genial. Por fin estamos hablando de temas como la ansiedad, la depresión y otras cosas que antes eran un tabú. Pero también me pregunto si, en algunos casos, decir que tienen ansiedad o depresión se ha convertido en una especie de etiqueta “guay”, una forma de destacarse o de ser parte de algo.

He visto a algunas personas usar términos como "estoy deprimido" o "tengo ansiedad" de una manera que me hace preguntarme si realmente saben lo que significan. A veces, parece que decir que tienes un problema de salud mental es como un pase para ser parte de un grupo o ganar cierta atención. Estamos en un punto donde ser “diferente” se ve como algo deseable. He visto a personas usar términos médicos como si fueran cualquier cosa, como si decir “tengo ansiedad” fuera igual que decir “tengo hambre”. Y eso no me gusta nada, porque trivializa algo que es realmente serio. Aunque todos sentimos estrés o tristeza a veces, no es lo mismo que tener un trastorno real. Pero esos términos se usan tanto que casi han perdido su peso.

He visto a personas usar términos médicos como si decir “tengo ansiedad” fuera igual que decir “tengo hambre"

Creo que las redes sociales tienen mucho que ver con esto. Vemos a influencers y otras personas hablando de sus experiencias con la salud mental, y eso está bien porque ayuda a normalizar el tema. Pero también puede hacer que algunos se sientan tentados a usar estos términos como una forma de ser parte de una tendencia o recibir likes, sin entender realmente lo que significan. Es como si fuera parte de una identidad que algunos quieren adoptar para destacar o pertenecer.

Se pierde la gravedad

Pero me preocupa lo que puede pasar si todos empezamos a utilizar estos términos a la ligera. Me preocupa lo que puede pasar con las personas que realmente están luchando. Mucha gente está sufriendo de verdad, y cuando esos términos se usan tan a la ligera, se pierde la gravedad del asunto.

¿Cómo va a pedir ayuda alguien que realmente la necesita si siente que su problema es visto como una simple moda?

¿Cómo va a pedir ayuda alguien que realmente la necesita si siente que su problema es visto como una simple moda? ¿Cómo va a ser tomado en serio si, al final, todos a su alrededor están usando las mismas palabras para describir lo que a veces es solo estrés normal de la vida?

Yo lo he pasado

Puede que dejen de ser tomadas en serio, o que sientan que sus problemas son solo una moda pasajera, cuando en realidad necesitan ayuda, algo que yo, como persona que ha pasado por algún trastorno, he llegado a sentir. Y sí, sé que hay adolescentes que de verdad tienen problemas de salud mental, y es genial que se hable más de estos temas. Pero también hay una línea fina entre ser consciente y usar estos temas como una pose, una manera de ganar atención o validación en redes, y estar pasándolo realmente mal.

Hay na línea fina entre usar estos temas como una pose y estar pasándolo realmente mal

Utilizar estos términos como forma de validación es una auténtica falta de respeto a toda la gente que ha pasado por esas situaciones. Me preocupa que terminemos desensibilizándonos, que esos términos se vacíen de significado, y que las personas que realmente lo necesitan terminen perdiéndose en el ruido de quienes solo buscan ser “guais” o diferentes. Porque la salud mental no es una moda, no es un accesorio que te pones para verte más interesante. Es algo serio que debe tratarse con el respeto y la seriedad que merece.

Me preocupa que terminemos desensibilizándonos, que esos términos se vacíen de significado

Así que sí, hablemos de salud mental, pero hagámoslo con sentido. Eduquémonos y eduquemos a los demás sobre lo que realmente significan estos problemas, para que todos podamos entendernos mejor y apoyar a quienes realmente lo necesitan. Dejemos de usar términos médicos como si fueran simples etiquetas, porque detrás de esas palabras hay realidades que no se pueden ni se deben ignorar.