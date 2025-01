La muerte de Avicii: cuando el personaje se come a la persona

"Soy Tim". Así se definía el dj super ventas cuando se le preguntaba quien era. Ese es el punto de partida de un documental (disponible en Netflix) que lleva por título esa autodefinición que ahonda en la vida de este ídolo de los fans de la música disco y house, que rompió todos los récords mundiales y que acabó suicidándose a los 28 años.

El documental revela toda una serie de condiciones de vida que a menudo están relacionadas con los factores estresantes que llevan a que una persona pierda el control sobre su vida. Con numerosos testimonios de familiares, managers como Ash, y otros grandes dj, se explica como la fama de Avicci llegó de forma acelerada. "Iba aceleradísimo, no pensaba", se relata.

Dejé de disfrutar componiendo porque ya no podía más Avicii — dj superventas

Y ahí es donde "Tim y Avicii (su nombre artístico) se confunden". El artista fue reconocido por cantantes y autores de numerosos géneros musicales como un privilegiado, una de las personas con más talento en la industria de la música, en especial para crear melodías. Su objetivo, crear la melodía atemporal.

El éxito del fracaso

El documental relata como Tim quiso ir más allá del mercado de la música disco y house y comenzó a contactar con creadores de géneros como el country, y organizó un concierto con música en directo en el festival Ultra de Miami, referente de la música disco a nivel internacional. El concierto inicialmente fue un fracaso, recibió abucheos del público y críticas furibundas en algunos medios de comunicación especializados.

El audiovisual recoge como, tras esa primera reacción, Avicii se recluyó y se obsesionó mirando las redes sociales. Pese a ello, poco después las críticas dieron la vuelta y elogiaron la apuesta de Tim por abrir las ventanas de su género musical, colaborando con todo tipo de artistas para crear nuevas melodías.

Dejar de disfrutar

Avicii mostró después uno de los rasgos psicológicos clave en este tipo de personalidades y de profesiones de altísima intensidad. Viajaba por todo el mundo, su ritmo de actuaciones, de 'bolos' era altísimo, y seguía componiendo, pero sufría la presión por acabar un nuevo disco y se le exigían canciones que atrapasen al público en cinco segundos. Literalmente. "Dejé de disfrutar componiendo porque no podía más", confesaba entonces.

Opiáceos, ansiedad y psiquiatra

Los opiáceos aparecen como una excusa para la ansiedad. "Sentía como una piedra en el estómago, constante", describe. Y de ahí a la consulta con un psiquiatra. Otro rasgo habitual de este tipo de problemas psicológico es el que describe un amigo íntimo de Tim: "Desde fuera no era fácil identificar el problema".

El documental relata como este proceso interno iba en paralelo con éxitos mundiales de sus temas, que superaban todos los registros y eran elogiados por otros referentes del sector como David Guetta, entre otros. Pero Tim intentaba recuperar su personalidad: "Estoy intentando ser algo que no soy", admitía respecto a su yo artístico. Y hablaba de la "idea preconcebida sobre lo que deber ser una vida y cómo debe hacerme feliz". "Quiero aprender a estar contento, empecé a darme cuenta de que la vida que llevaba no era para mí", confiesa.

Ser el centro de atención

Una de las cosas que nunca había deseado Tim era ser el centro de atención. Y su fama mundial hacía que toda su vida fuera objeto de atención. Siguió intentando hacer música atemporal. Disfrutaba escribiéndola pero "había una oscuridad", se relata en el audiovisual.

'Can you hear me'

Tim escribió una pieza con la letra "Can you hear me, SOS" ("Puedes oírme, SOS") que, vista retrospectivamente, parecía ser una señal de alarma, un grito de socorro. Cuando el artista viajó sólo a Omán y acabó con su vida, su entorno se llevó las manos a la cabeza, no habían imaginado. Un amigo concluye: "No creo que nadie sepa por qué o qué pasó, estaba en un buen estado".

Evidentemente, el documental muestra con respeto una decisión cuyas causas solo Tim podría explicar si hubiera sobrevivido. Lo que sí se relata con absoluta transparencia son todos los factores estresantes que pueden contribuir a romper psicológicamente a una persona.