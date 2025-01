Las urgencias por ideas de suicidio superan por primera vez a las tentativas en Catalunya

Por primera vez desde 2015, las urgencias de hospitales relativas al suicidio en Catalunya tienen que ver más con ideación que con una tentativa. Según los datos del Govern a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se ha producido un cambio de tendencia en los últimos doce meses registrados, y mientras que antes lo más común era que a urgencias llegaran personas supervivientes de un intento de suicidio, ahora lo más habitual es que la visita esté motivada porque la persona tiene pensamientos relativos a acabar con su vida. El Govern atribuye este cambio de tendencia a las campañas de prevención y concienciación mientras que las entidades sociales piden no lanzar las campanas al vuelo. El número global de suicidios consumados sigue sin descender claramente, pese a haberse logrado una cierta estabilización.

"Es muy positivo que las personas con alto riesgo de suicidio consulten antes de hacer una tentativa" Diego Palao — Coordinador del programa de prevención del suicidio del Govern

En el primer semestre de 2024, el 54% de los 3.238 casos del registro Codi Risc Suïcidi (CRS) de alto riesgo -casi todos de urgencias- consultaron por una ideación (1.751) y no por tentativa (1.487). Catalunya registra estos datos desde el 2015 y siempre era mayor el número de casos de petición de socorro tras un suicidio no consumado. Durante la pandemia el aumento de casos fue muy significativo pero se ha estabilizado a partir del 2022. Es en este cambio en el que ha ido incrementándose la tasa de consultas por ideación.

Diego Palao / Zowy Voeten

"Hacemos una lectura positiva de estos datos, ya que se han hecho diversas campañas de comunicación y guías de suicidio en muy diversos entornos, y anuncios en diversos medios de comunicación, y es muy positivo que las personas con alto riesgo de suicidio consulten antes de hacer una tentativa", afirma Diego Palao, coordinador del programa de prevención del suicidio del Govern y director de Salut Mental del Hospital Parc Taulí de Sabadell. Palao expondrá estos datos este lunes en el primer Congreso de Bienestar Emocional que se celebra en Girona, con más de mil personas inscritas.

En el último año registrado, que es 2023, la tasa de suicidio global en Catalunya ha caído un 2,3%

La tentativa de suicidio o la ideación suicida de alto riesgo son el principal factor de suicidio. Estas conductas aumentan el riesgo de autolisis hasta 16 veces. El hecho de que las tentativas queden por debajo de las ideas puede tener que ver con que las tasas globales de suicidios consumados tampoco hayan crecido. Según datos del Govern, en el último año registrado, que es 2023, ha caído un 2,3% la tasa de suicidio global en Catalunya. Sin embargo, para que estadísticamente el dato se consolide, debería seguir disminuyendo durante cinco años.

Las entidades, más prudentes

Clara Rubio, presidenta de la Associació Catalana per a la Prevenció del Suïcidi, observa estos datos con cautela: "Que se produzca una reducción de tentativas es siempre una indicación de esperanza, pero no podemos saber si los datos indican un descenso progresivo, por lo que hacen falta más años de observación para confirmar o desmentir la tendencia".

Rubio recuerda que en el pasado determinados datos provisionales hicieron lanzar las campanas al vuelo sobre la bondad de los recursos de que se dispone "y se minimizó el llamamiento de las entidades respecto al hecho de que no eran cifras definitivas y era necesaria una lectura prudente". De hecho, la entidad sostiene que los cambios todavía son "poco evidentes".

"Una reducción de tentativas es siempre una indicación de esperanza, pero hacen falta más años de observación" Clara Rubio — Presidenta de la Associació Catalana per a la Prevenció del Suïcidi

Uno de los falsos mitos sobre el suicidio consiste en afirmar que quien habla de hacerlo no lo va a consumar. Franciscco Villar, psicólogo infantojuvenil del Hospital Sant Joan de Déu y autor de 'Morir antes del sucidio', recuerda que no es así: "Quien lo dice es el que lo hace, son los que lo contemplan y lo tienen en la cabeza los que al final lo acaban haciendo, especialmente en la adolescencia".

"Es buena noticia porque antes casi todo eran tentativas y, con esta concienciación, hemos conseguido poder intervenir antes" Francisco Villar — Psicólogo infantojuvenil del Hospital Sant Joan de Déu, experto en suicidio

Por eso Villar subraya la importancia del cambio de tendencia constatado por el Govern y lo observa en su día a día en la consulta. "Nos llegan más chicos derivados de un centro de salud mental con esta ideación. Eso nos permite activarnos y nos da margen para que no lleguen" a la tentativa, indica. "Comparto que se trata de una buena noticia porque antes casi todos lo que nos llegaban eran tentativas y, con esta concienciación y sensibilidad, hemos conseguido poder intervenir antes; es imposible aspirar a que no haya crisis, tenemos que intervenir antes de que hagan la tentativa, esto es un criterio de calidad, porque damos menos capacidad a la persona de acabar con su vida".

Prevenir y hablar

Otro error habitual consiste en definir el suicidio siempre como un acto impulsivo. No lo es, dado que la mayor parte de suicidios llegan tras un largo periodo de reflexión, según los estudios. De ahí que exista margen para la prevención con campañas y actuaciones como las que promueve el Plan contra el Suicidio. Margen y necesidad de atender los indicios. "Demasiadas veces esta reflexión previa se lleva a cabo en soledad. No hay impulsividad. Se consuma el suicidio. La explosión no la provoca la chispa -en una metáfora de Villar-, sino la acumulación de gas en la habitación. Después llega la chispa", indica Villar, que lamenta que, por desgracia, "muchos suicidios son la primera comunicación que el entorno es capaz de escuchar de lo que, por lo general, hace mucho tiempo que la persona quiere transmitir". Solo los familiares y amigos íntimos de quien consuma una muerte por suicidio saben la profundidad del dolor ante lo irreversible.