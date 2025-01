Doce recetas erróneas y contraproducentes sobre las emociones

Eva Bach (Manresa, 1963) pedagoga de larga trayectoria académica, formadora de formadores, maestra, conferenciante, acaba de publicar su nuevo libro -disponible a partir del 22 de enero-, con Plataforma Editorial, 'Disparates emocionales ¡Basta ya!' en el que desenmascara, una a una, las doce peores recetas sobre la gestión de nuestras emociones. Recetas que, por desgracia, añade, están aflorando por parte de profesionales no siempre formados. Ella misma nos las desenmascara, una a una

Analgésica

"Es la que se basa en hablar de cualquier cosa con tal de no hablar de las emociones perturbadoras, desde una pastilla a no verbalizarlo hasta una evasión o una adicción".

Antiemocional

"A veces se propone desde posiciones que defienden las emociones pero sólo unas de determinadas y de una determinada manera: te dejarán hablar de que tienes miedo pero rápidamente te darán una solución para que dejes de tener miedo"

Profiláctica

"Lo hago todo no para promover la salud, la humanización y el bienestar, la paz interna y externa, sino por miedo a...solo para no tener problemas, es muy diferente un programa contra el bullying que otro que promocione el buen trato; la profiláctica solo va en contra, a prevenir, no es proactiva".

Mr Wonderful

"Es la del pensamiento positivo basado en la idea que "si tienes problemas es que no te sabes mirar las cosas bien, es culpa tuya porque tienes una óptica desenfocada, míralo bien y no me des la tabarra, todo es cuestión de actitud, la felicidad es una decisión y si la vida te da limones haz limonada"... ¡Y un cuerno!!

Fast food

"Es la búsqueda de recetas rápidas que vienen de fuera, que no se cocinan dentro, cuando el crecimiento personal es de cocción lenta y personalizada".

A base de 'tips' o recetas

"Es la instrumentalización de recetas, muy habitual en el ámbito educativo, en el que si he de atender las emociones quiero que me den un programa ya hecho, la maleta didáctica, cuando la salud emocional es algo relacional, no curricular; imagínate un programa de empatía con alguien no empático".

Domesticadora

"Quiere inducir en el otro unas emociones determinadas, que conviene a una institución, llevado al extremo es una secta, o a veces los partidos políticos o los medios de comunicación con determinadas maneras de comunicar para inducir un estado de ánimo en la población".

Saltimbanqui

"Es la más sectaria porque es la persona que aviva las emociones de los demás y les induce a hacer lo que quiere, y lo hace saltando, riendo, bailando. A veces voy a conferencias y acabamos saltando y dándonos besos. Esto, fuera de contexto, es una aberración. Puede tener un sentido para generar neuroquímica positiva, pero si solo cantas y bailas y tapas los problemas, los impactos de saltar serán efímeros. Y entonces necesitamos estos subidones y acabamos adictos a ello. Saltas y cuando te pasa el efecto luego vuelves a tener la mala leche de siempre o siendo una persona manipuladora que eras.

Ultracientífica o cientifista

"Critico al cientifismo, no a la ciencia. Hay cosas no cuantificables, cualitativas, que son esenciales y que la ciencia ha de tener la humildad de ver que no todo es medible ni constatable. Al lado de la evidencia científica hay la evidencia humana.

Ultrasistémica y antisistémica

"Esta la he sufrido porque he hecho mucha formación en psicología humanista y sistémica. Veo una polaridad que le da la espalda y la que se hace fanática de este abordaje y acaban haciendo premoniciones en función de tu historia familiar y haciendo profanaciones de tu historia emocional familiar con muy poco tacto a veces".

Emotionalwashing

"Están de moda las emociones y, como en la responsabilidad social corporativa, pues hagamos cosas que parezca que somos una empresa responsable respecto a las emociones, son prácticas de cara a la galería y, a veces, con intenciones ocultas de sacar información confidencial del personal. O para la competitividad entre el personal".

Modo influencer

"Esta la dejo para el final porque aunque es la número uno y con el impacto más negativo, porque es masivo. Es una vitrina de las faltas de todo el resto de errores. Nos estamos cargando la reflexión reposada, la formación presencial. Ponemos un video y seguimos a no sé quién y parece que ya lo sepamos todo, cuando el mejor aprendizaje emocional es holístico, hay que beber de muchas fuentes".