Cinco canciones para afrontar la vuelta a la normalidad y el nuevo año

Chattanooga Choo Choo. Glenn Miller

Es un tema de Glen Miller, compuesta en 1941. Nos evoca los fines de año de los 40. Tiene un tono festivo, alegre. Es una canción con energía positiva para comenzar el año.

Eye of the Tiger. Survivor

La canción motivacional más usada de todos los tiempos, desde que apareció en la película Rocky, protagonizada por Silvester Stallone. Curiosamente, el tema es una versión de otro tema de los Survivor. Rehicieron el tema inicial y publicaron Eye of the Tiger. Un tema que incita a cumplir con los propósitos y sueños.

Here comes the Sun. The Beatles

Es la parte más dulce de este reinicio. Hemos empezado el año y empezamos a tener la idea de que los días se alargan y la primavera está más cerca.

Saturn 5. Inspiral Carpets

Es adrenalina pura. Comenzar el año con energía. Es la canción ideal para el primer día de gimnasio, típico propósito de nuevo año.

January. Elton John

El título remite lógicamente al inicio del año. Un tema amable de la mano un clásico, Elton John.