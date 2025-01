"Las simplicidades sobre las emociones perjudican a personas que están mal y necesitan una brújula"

'Disparates emocionales ¡Basta ya!' ('Disbarats emocionals. Ja n'hi ha prou!' Plataforma Editorial) Así de explícito es el título del nuevo trabajo de la pedagoga, maestra, conferenciante, formadora de formadores Eva Bach (Manresa, 1963). Es un texto sistemático en el que Bach desmonta errores en los que se incurre a la hora de hablar de emociones y sentimientos. Errores cada vez más habituales en un entorno de auténtico boom de las recetas sobre gestión psicológica.

-¿Su libro es un puñetazo sobre la mesa?

-Sí, un puñetazo amable, respetuoso. Pero sí, me siento con suficiente voz en el terreno de las emociones para poder decir que hay determinadas cosas que nos llevan a decir basta ya.

-¿En la gestión emocional venimos de la nada y quizás ahora hay un exceso de oferta?

-Y no hemos hallado todavía el punto de equilibrio, en este movimiento pendular. Veníamos de la negación y la represión absoluta de la parte emocional. Luego la neurociencia ha validado las emociones como una dimensión de primer orden equiparable a la razón y hemos pasado a atenderlas pero sin una visión más rica y compleja, más esperanzadora.

Y ahora resulta que todo lo que sientes lo has de hacer, tienes que obedecer a las emociones... Dado que no las estamos comprendiendo, tenemos una visión simple, restringida, biológica...y provoca que se vuelva a convertir en tabú en ámbitos como el educativo.

-Usted lamenta que mucha gente da 'clases' de gestión emocional sin formación, como un profesor de autoescuela sin carnet de conducir...

-Hay intereses comerciales de autopromoción por parte de personas que se suben al carro para ganarse la vida, a la vista de que el campo de la psicología está en boga. También hay mucho desconocimiento y confusión.

Eva Bach, autora de 'Disparates emocionales ¡Basta ya!' / JORDIOTIX

-¿Estas malas prácticas pueden generar lesiones?

-Es el absurdo más grande: pretendiendo ayudar acabemos haciendo más daño a la gente, porque decimos una serie de simplicidades que perjudican a quien se está guiando por estas cosas, gente que está mal y que necesita una brújula. Y a la que se le da una brújula con frases como 'no hay límites, todo es cuestión de actitud, conseguirás lo que quieras...'.

Si alguien te fuerza físicamente o te toca mal te puede lesionar. Pues emocionalmente es igual: si te dicen o hacen cosas que no son sanas te puedes lesionar y tener más problemas. He hecho formaciones en psicología de las que he salido sin resolver en problema y con otros que no tenía.

-Uno de los principios médicos es no hacer más daño

-Exacto. A veces ves problemas que no tenías, y lo agradeces. Pero no hasta el punto de que te emparanoies con cosas que no eran problemas par ti y lo comienzan a ser porque alguien te ha dicho no sé qué. Hay abordajes de la psicología y pedagogía que son de un fanatismo y una militancia integrista en una corriente determinada, la que sea, que hacen más mal que bien.

-¿Hay algún tipo de regulación o propuesta para limitar estas malas prácticas?

-Para usar un bisturí o dedicarse a arreglar tuberías has de tener titulación, en las redes sociales puedes hablar de lo que sea sin tener titulación. ¿Qué te avala? Los followers, cuantos más parece que tengas más autoridad. Es como lo de 'come mierda porque un millón de moscas no pueden estar equivocadas'. Y la regulación es complicada porque hay intereses detrás y lo que se regula va en sentido contrario, ahora resulta que [Mark] Zuckerberg ya no contrastaran las fake news en Meta. Esto se puede salvar con el criterio personal, por ello en el libro doy doce pautas para tener criterio a la hora de escoger.

-Una de estas pautas es acoger todas las emociones

-Cualquier visión emocional ha de ser integradora. Todas las emociones son mensajes sobre nuestras necesidades, limitaciones, heridas. No clasifiquemos entre negativas ni positivas.

-Otra: no rehuir la vulnerabilidad

-Todos lo somos. Vulnerabilidad es posibilidad de ser herido. Y más cuando somos niños.

-Otra: asumirlo todo, lo más primario y lo más racional

-Como dice Antonio Damasio: puede haber emoción sin sentimiento pero no sentimiento sin emoción. La parte lúcida de la emoción es imposible si no nace de la parte primaria, visceral. Hay que estar conectado con lo instintivo.

-Otra: tiene que ser un aprendizaje holístico. ¿Qué significa?

-Que no te cases con nadie. Has de conocer muchos abordajes y tener una mirada crítica y apropiarte de lo que realmente te ayuda. Nadie desde fuera, ni una sola corriente, tendencia o autora te puede decir lo que has de hacer. Tu verdad la tienes que descubrir tú, guiado, acompañado.

-Reivindica la base científica, también

-No todo lo puede medir la ciencia pero sí has de poner atención en estudios que generan evidencia.

-No debe ser un aprendizaje puntual, propone...

-Es un proceso de vida, de crecimiento y aprendizaje a lo largo de la vida. Para que sean eficaces, necesitan continuidad. Si no, son efímeros.

-Y propone una la mirada transpersonal...

-Sí, para ir más allá de ti, del ego. Tú no eres tu emoción. Has de poder ver que hay algo esencial más profundo, que te conecta con algo que te trasciende. Esto da sentido, arraiga, da estabilidad. Y hace que no te tomes a ti tan seriamente.

-Y pide poner a la salud por encima de la felicidad.

-Desconfía de quien te hable mucho de ser feliz. Creo que debemos mantener la salud cuando la felicidad se nos rompe. El reto es que la salud emocional siga siendo un objetivo incluso cuando la felicidad se rompe. Hay muchas felicidades simples, ególatras, basadas en adicciones, en lo externo.

-Al final del libro concluye reclamando sustituir la queja en salud mental por la responsabilidad y el compromiso de cuidarse y ser exigente con las políticas públicas...

-Sí, porque la queja personal y social por falta de políticas públicas a favor de la salud emocional no nos ha de eximir de la responsabilidad personal sobre nuestra salud, porque es la propia vida.

Además, si sabemos escoger referentes de calidad, las redes sociales son útiles. Y acudamos a las charlas, volvamos a lo presencial.