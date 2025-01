El futuro que nunca llega

Ahora que ha empezado el nuevo año podemos escuchar a muchísima gente hablando de su futuro, pero a veces parece que el presente es como una canción que nadie escucha porque están demasiado ocupados buscando la siguiente pista. Siempre veo a la gente hablando de lo que va a pasar, de lo que quieren que pase, de lo que esperan que llegue. Y mientras tanto, ¿qué pasa con el ahora? Con el aquí. Con lo que está pasando justo en este segundo.

Es como si todos vivieran en un lugar que todavía no existe. "Tendré esto", "compraré tal cosa", "viviré en tal sitio"... Y yo me pregunto, ¿y si no? ¿Y si el verano no llega como lo esperas? ¿Y si ese fin de semana perfecto no pasa como lo imaginaste? Es como si el presente no fuera suficiente, como si estuvieran todo el tiempo saltándose la parte más importante. Entiendo que está bien soñar, pero a veces da miedo que, mientras todos esperan el futuro, se pierdan lo que está pasando ahora.

Me gustaría gritarle al mundo que mire a su alrededor, que sienta lo que tienes ahora. Porque el futuro nunca se siente como crees que se sentirá. Y si sigues esperando, un día te darás cuenta de que el presente pasó y nunca lo viviste.

Tratando de parar

Y no quiero sonar como si tuviera la respuesta a todo, porque no la tengo. Yo también me distraigo, me obsesiono con lo que quiero que pase, me frustro con lo que todavía no tengo y pienso constantemente en el mañana para controlar que salga como yo quiero. Pero estoy tratando de parar un poco, de ver el ahora. De disfrutar las pequeñas cosas que no parecen tan importantes.

Al fin y al cabo cuando has pasado un momento duro en tu vida te das cuenta de la importancia que tiene valorar las cosas más pequeñas del día a día porque al final son las que te hacen tirar para adelante. Si te quedas tan estancado en el futuro y te pierdes el presente acabas perdiéndote a ti mismo.

Miedo al presente

Creo que, en el fondo, tenemos miedo de mirar el presente porque no siempre es perfecto. Porque no siempre es lo que soñamos. Y es más fácil decir "cuando tenga esto seré feliz" que enfrentar lo que tenemos ahora y encontrarle valor. Por eso, si hay algo que he aprendido, es que no debemos esperar a que llegue el futuro para disfrutar de lo que ya tenemos. La vida sucede aquí y ahora, en este segundo, en esta respiración, en esta conversación.

El futuro será maravilloso, sí, pero solo si sabemos vivir el presente con la misma pasión y emoción con la que soñamos con lo que vendrá. Porque, al final, el futuro es solo una extensión de todo lo que somos capaces de construir en el aquí y el ahora. Así que, por favor, no te quedes solo mirando hacia adelante. Mira también a los lados, o incluso hacia abajo, a donde estás parado ahora mismo. Porque ahí, justo ahí, es donde está la vida.