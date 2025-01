Consejos prácticos para cuidar la relación de pareja

Las relaciones de pareja, como todo en la vida, requieren atención, reflexión y cuidado constante para florecer. En su libro 'El enigma de las parejas duraderas', la psicóloga social Rosa Rabbani comparte estrategias basadas en evidencia para mantener relaciones saludables y satisfactorias. Desde la comunicación hasta la importancia del compromiso, la autora propone una guía práctica para cultivar una conexión significativa.

El compromiso

"El compromiso es como un ancla: es lo que nos permite enfrentar tormentas sin perder el rumbo", afirma Rabbani. En una época en la que muchas relaciones se ven afectadas por una cultura de lo inmediato, la autora subraya la importancia de abordar la pareja como un proyecto a largo plazo. "Cuando asumimos que resolveremos juntos lo que venga, creamos un espacio de confianza y seguridad donde la relación puede crecer".

El compromiso es como un ancla: es lo que nos permite enfrentar tormentas sin perder el rumbo Rosa Rabbani — Psicóloga social

"Una pareja comprometida no trata de evitar los conflictos, sino de encontrar la manera de resolverlos juntos", recalca también Rabbani. Para ella, “el compromiso no significa permanecer juntos a cualquier precio, sino tener la determinación de enfrentar los problemas con empatía y reciprocidad”.

El arte de hablar (y escuchar)

La comunicación es uno de los pilares fundamentales para una relación saludable. Rabbani destaca la importancia de cultivar comentarios positivos: "El psicólogo John Gottman ha establecido que, por cada comentario negativo, hacen falta al menos cinco comentarios positivos para neutralizar la devastación emocional que ocasionamos”. Además, insiste en la necesidad de reflexionar sobre nuestra contribución en los conflictos: "En lugar de centrarnos en lo que el otro debe cambiar, preguntémonos ‘¿qué puedo hacer yo para mejorar esta situación?’ Este enfoque no solo desactiva tensiones, sino que también invita al otro a participar en una solución conjunta”.

Por cada comentario negativo, hacen falta al menos cinco positivos para neutralizar la devastación que ocasionamos Rosa Rabbani — Psicóloga social

Rabbani también aconseja en su libro practicar la escucha activa. "Escuchar no es solo oír; implica comprender, validar y demostrar interés genuino por lo que el otro está diciendo. Una buena escucha puede prevenir malentendidos y fortalecer el vínculo."

Intimidad pero espacio personal

Rabbani describe la intimidad como "abrir las puertas de nuestro mundo interior al otro". Esto incluye compartir deseos, proyectos y miedos de manera honesta. Pero también recalca la importancia de mantener un espacio personal: "Una pareja sana es aquella donde cada miembro tiene su propio mundo interior, pero también muestra interés genuino por el del otro. El espacio personal nos permite recargar energías y seguir creciendo como individuos, mientras que la intimidad nos conecta y refuerza el sentido de pertenencia en la relación". Este equilibrio, según Rabbani, es esencial para evitar la dependencia emocional.

Superar las crisis

Para Rabbani, las crisis no son el fin de una relación, sino oportunidades de crecimiento. La autora sugiere abordar las dificultades con paciencia y empatía: “El objetivo final de una relación romántica no es solo la felicidad, sino el desarrollo personal mutuo. Hay que preguntarse ‘¿qué puedo aprender de esta situación?’".

El objetivo final de una relación romántica no es solo la felicidad, sino el desarrollo personal mutuo Rosa Rabbani — Psicóloga social

Rabbani también anima a las parejas a buscar ayuda profesional si las crisis se vuelven recurrentes o insuperables. "La terapia no es una solución de último recurso, sino una herramienta valiosa para prevenir rupturas y fortalecer la relación". Cuidar de una relación no es fácil, pero como dice Rabbani “no se trata de mantenerlos en una relación aguantando, sino que la relación nos genera bienestar; es un proceso que nos transforma y nos empuja a ser mejores por el bien de otra persona”.