Entidades y expertos piden poner el foco social en la soledad no deseada en Navidad

Las Navidades son un periodo cargado de simbolismo, marcado por valores como la unión, la familia y la celebración colectiva. Pero, ¿qué pasa cuando estas expectativas no se cumplen? Para muchas personas, especialmente las personas mayores, esta época puede amplificar un sentimiento de soledad no deseada, una realidad a menudo invisibilizada.

Según Silvia Dal Ben, psicóloga y directora clínica de Unobravo en España, la soledad durante las fiestas puede ser especialmente intensa porque “la disonancia entre las expectativas culturales de felicidad y la realidad de algunas personas puede generar sentimientos de tristeza, desesperanza y ansiedad”. Explica que “estos mensajes culturales están profundamente arraigados, y cuando no se pueden cumplir, la percepción de soledad se hace mucho más intensa”.

A nivel psicológico, la soledad puede tener un impacto significativo. “No se trata solamente de sentirse solo; es la retroalimentación negativa que provoca aislamiento, alimentando aún más los pensamientos negativos”, añade Dal Ben. Los perfiles más vulnerables incluyen personas mayores que han perdido vínculos familiares, migrantes lejos de su entorno cultural, adolescentes con desconexión emocional o personas con pérdidas recientes. “Estas situaciones requieren una atención consciente y solidaria, tanto a nivel comunitario como interpersonal”, remarca.

La respuesta de la comunidad: la labor de Amics de la Gent Gran

Desde hace 37 años, la Fundación Amics de la Gent Gran trabaja para combatir la soledad no deseada con programas de acompañamiento. Albert Quiles, director de la Fundación, explica que durante las Navidades intensifican sus actividades con la campaña #EncénElSeuNadal. “Organizamos talleres de decoración, cantos de villancicos, paseos adaptados y comidas comunitarias, además de llevar obsequios o lotes de Navidad casa por casa”.

“Es especialmente importante este periodo, porque es cuando la soledad se hace más evidente. La melancolía por el pasado, las personas que ya no están y el contraste con un presente más difícil puede ser muy doloroso”, dice Quiles. Estas acciones son claves para restablecer vínculos sociales y ofrecer una “vida plena” a personas que han perdido su apoyo emocional. También destaca cómo la pandemia ha agravado la soledad en las personas mayores, haciendo necesaria una mayor atención al bienestar emocional.

Pilar: reconstruir la vida con la compañía

Pilar Naranjo, una usuaria de la Fundación, conoce bien el impacto de la soledad durante las fiestas. Tras la muerte de su esposo, las fiestas se convirtieron en un momento especialmente doloroso. “Seis años después, todavía me pongo enferma, con defensas bajas. Y ha habido momentos en que no quería hacer nada. Me sentía destruida completamente”, explica Pilar, que vive en un piso con servicios para personas mayores desde un poco antes de la pérdida de su marido.

Gracias a Amics de la Gent Gran, Pilar conoció a Xavi, un voluntario con quien conectó desde el primer momento. “Saber que venía una vez a la semana me daba ilusión. Volvía a vivir cosas”, afirma. “Con él, no solo charlaba, salíamos a pasear, a tomar algo, o simplemente a hacer vida. Eso me dio una nueva energía”.

Pilar también participa en actividades de grupo como salidas o comidas de Navidad. “Por unos momentos, cambias el ritmo de tu vida y te sientes mejor”, dice. Pero también admite que la soledad persiste en los días más señalados, como Navidad o San Esteban. “Debería haber más espacios para compartir entre personas que estamos solas. No es solo un problema mío; hay mucha gente que lo vive”, remarca.

Acciones prácticas y reflexión social

Silvia Dal Ben ofrece estrategias para afrontar la soledad: “Planificar actividades significativas, como cocinar para uno mismo, dar un paseo especial o ver una película, puede ayudar mucho. Además, participar en eventos comunitarios o utilizar la tecnología para conectar con otras personas puede reducir la sensación de desconexión”.

También destaca la importancia de aceptar las emociones. “No hay que esconder la tristeza o la nostalgia; son sentimientos válidos que, si se aceptan, pueden ser el primer paso para sentirse mejor”, explica. Dal Ben también sugiere crear nuevos rituales: “Se puede decorar la casa para uno mismo, escribir cartas de agradecimiento o reflexionar sobre los pequeños logros del año”.

Albert Quiles subraya que la sociedad tiene un papel fundamental para mitigar esta realidad. “Una visita o una llamada puede marcar una diferencia. Debemos ser conscientes de las personas mayores que tenemos a nuestro alrededor”, dice. Afirma que “los pequeños gestos, como invitar a alguien a pasear o a tomar un café, pueden transformar un día entero”.

Por su parte, Pilar envía un mensaje de esperanza: “Hay que sacar fuerzas de donde no las hay. Las personas voluntarias hacen un trabajo muy importante. Animaría a todos a colaborar; quizá algún día también lo necesitarán”.