"El voluntariado en Navidad es muy necesario, mucha gente no recibe ninguna visita"

Ramón Marquina y Milagros Solé, de 84 y 79 años respectivamente, llevan media vida haciendo voluntariado. No solo en Amics de la Gent Gran, sino en grupos católicos. Lo hacen casi desde niños. En esta entrevista en su casa explican los beneficios emocionales de esta actitud vital. EL PERIÓDICO los entrevistó hace doce años. Y ahí siguen, con el espíritu intacto aunque Ramón, por motivos de salud, ha pasado de voluntario a usuario.

-Ramón, tú eres voluntario desde los once años...

-Sí, en la parroquia, con niños más pequeños que yo. Estuve en ello hasta que me fui a la mili. Después, mi mujer y yo fuimos cofundador de la Joventut Independent Catòlica. Seguía siendo voluntariado. Luego fui a Amics de la Gent Gran, durante 24 horas he sido voluntario, ahora soy usuario.

-¿Qué te proporciona el voluntariado?

-Soy hijo único y desde pequeño he tenido el sentido de soledad. Y siempre he buscado la compañía con otros jóvenes. El voluntariado me aportaba esto, la compañía de otros. Siempre he tenido el sentido de que has de hacer algo por los demás. Esto me ha hecho feliz. Con lo cerrado que he sido en ciertos aspectos, el voluntariado era apertura.

El voluntariado me aportaba esto, la compañía de otros. Siempre he tenido el sentido de que has de hacer algo por los demás Ramón Marquina — Voluntario jubliado

-¿Y qué recibes?

-La amistad, la apertura. También he tenido algún fracaso, pero normalmente. Siempre recomiendo hacerlo. Amics de la Gent Gran es de las asociaciones a las que vale la pena pertenecer.

-¿Se está perdiendo, el voluntariado?

-Un poco. Antes de la pandemia había muchos voluntarios. En la pandemia muchos jóvenes de la escalera de donde vivimos se nos ofrecieron para ayudar. Pero, por otra parte, creo que perjudicó, la gente se ha cerrado un poco.

-¿Cómo es el paso de ser voluntario a usuario?

-Para mí es frustrante, porque hacía muchas actividades. Me paso la vida en un sillón.

-Milagros, ¿Empezasteis juntos en Amics de la Gent Gran?

-Sí, a él se prejubilé y yo cerré el estanco. Yo no sentía esto de que recibes más de lo que das porque para mi era una cosa tan normal, porque siempre estaba implicada en historias. El voluntariado lo tendría que hacer todo el mundo, y dar cuando has de dar y recibir cuando toque.

El voluntariado lo tendría que hacer todo el mundo; dar cuando has de dar y recibir cuando toque Milagros Solé — Voluntaria

Si quieres una sociedad mejor, tienes que colaborar. Con el tiempo veo que he recibido mucho: pertenecer a la entidad y la calidez de la gente, hemos sido una familia con el resto de voluntarios, los técnicos y las personas mayores.

-Ahora que es Navidad, pedirías que la gente haga un esfuerzo de compartir, visitar...

-Es muy necesario porque hay mucha gente que no tiene ninguna visita. He llevado dos lotes de Navidad a dos personas, una no sale de casa, la otra muy poco. Estás un rato, felicitas las fiestas.

Milagros y Ramon. / MANU MITRU

-¿Qué le dirías a quien diga que le da pereza este voluntariado?

-Lo respeto, cada cual sabe su situación personal. Lo que me parece es que la gente no quiere compromisos, los compromisos les dan miedo, porque dado que todo va tan rápido, no quieren ataduras, incluso en el mundo laboral. Y esto también falla en las parejas. Pero es que la vida es compromiso. Es un esfuerzo pero te va bien y creces como persona.

-¿Cómo hacer llegar este mensaje a los jóvenes?

-Que esta sensación de soledad irá a más y ellos un día serán mayores y esto les irá bien. Valdría la pena que ahora empezaran a ponerlo en práctico porque las personas y la relación entre nosotros y lo que nos podamos ayudar es lo único que tenemos. Las parejas, cada vez más separadas. Cada vez hay más soledad. Es bueno tomar conciencia y hacernos compañía.

Cada vez hay más soledad. Es bueno tomar conciencia y hacernos compañía Milagros Solé — Voluntaria

-¿No está todo perdido, Ramón?

-No, siempre hay un núcleo que se entrega. Siempre, siempre.

-Milagros, ¿Cuál es la base para hacer voluntariado?

-La empatía, saber escuchar, no juzgar a nadie, porque son personas con vivencias intensas. El respeto. Hoy en día cuesta mucho escuchar.

-Hacéis un poco de psicólogo

-Sin serlo, por las cosas que te explican y las respuestas que has de dar. Tienen mucha necesidad de hablar.

-Ramón, y acompañabas a las personas al médico...

-Sí, y es muy importante porque durante una época había médicos con una gran prepotencia, dando las explicaciones mirando a la mesa. Tu presencia hacía posible decirle al médico que repitiera la información a la persona mayor. Había visitas de las que salía la persona sin enterarse de nada.

-¿Y para Reyes, Milagros, qué sería deseable?

-Que se incorporaran muchos voluntarios jóvenes.