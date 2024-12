Oír las emociones: los mejores pódcasts sobre bienestar emocional

El 'boom' de los pódcasts ha hecho que esta útil herramienta se use en periodismo, empresas, proyectos de 'true crume', asociaciones, institucones... Pero si hay un espacio útil para estos audios es el de la salud mental: la intimidad, el diálogo directo, el valor de las palabras y de los silencios, tienen en el pódcast una gran vía de comunicación. De pódcasts de salud mental y bienestar emocional hay muchos, muchísimos. Hemos seleccionado una muestra de los más exitosos y bien elaborados.

Somos estupendas

El pódcast de Somos Estupendas es de los más buscados. Es audio y video. Y está entre los más buscados por dos razones: trata cuestiones de gran utilidad (¿Por qué tratamos mal a las personas que queremos? El miedo a no ser suficiente, las claves de la esquizofrenia, cómo mejorar la relación con mi madre) con rigor y sensibilidad, con diálogos siempre útiles con profesionales y con una mirada, como su nombre indica, femenina.

Radio Nikosia

No, no es estrictamente un pódcast pero es una de las iniciativas con más larga trayectoria y personalidad. Cada semana, personas anónimas -ya no tan anónimas, algunas, tras su paso por Nikosia- debaten libremente sobre salud mental, con una mirada crítica y abierta respecto a los diagnósticos, el papel de los profesionales de salud mental y el estigma. En su web se pueden recuperar las conversaciones, grabadas en directo, sobre discriminación, burocracia, rechazo, negligencias o modas.

Marian Rojas

Desde que triunfó con sus charlas en favor de las personas vitamina, ante auditorios no precisamente propensos a atender a las emociones, Marian Rojas arrastra una gran cantidad de seguidores con su lenguaje directo, amable, ordenado y científicamente impecable. En sus pódcast se pueden encontrar temas universales que nos tocan a todos: escuchar la voz interior, atender a la salud mental de los jóvenes, la pornogafía, afrontar una tragedia, etc.

Ni santas ni locas

Este pódcast de Mery Viñas y Noemí Seva es especialmente útil para superar las tenazas de la culpa y la autoexigencia que a menudo ahogan a muchas mujeres. Con una mirada profesional y rigurosa, rompen en sus charlas todos los prejuicios y las presiones que pesan sobre las mujeres y la idea de que deben ser siempre perfectas y tener un peso ideal.

En voz alta

La psicóloga Elisabeth Clapés psicóloga (con una gran cantidad de seguidoes en Esmipsicóloga) aborda, en sus pódcasts, mediante diálogos, cuestiones que van más allá de psicología pura y dura: relaciones dañinas, jóvenes y redes sociales, la mirada de otras culturas, o "cosas graciosas que pensamos cuando somos niños".

MadChat

En inglés, un pódcast desenfadado, divertido, directo, dialogado. Una buena manera de practicar inglés. Además, la web está plagada de buenas referencias para profundizar en los temas que abordan.

Other people's problems

Se trata de un pódcast también en inglés, gestionado por la psicóloga Hillary McBride. El tono es siempre amable, pausado. Tiene un hilo argumental: la conexión entre personas. Y lo sigue con testimonios anónimos. Es un pódcast muy cuidado. Cada episodio, de entre 20 y 30 minutos, profundiza en cuestiones como la maternidad, la amistad o conceptos como que no es necesario ser perfecto para ser amado.

Los espirituales, capítulo aparte

Capítulo aparte merecen los pódcasts que podríamos categorizar como espirituales. Existen infinitas opciones de relajación, meditación, o miradas alternativas sobre la vida y las emociones. En este terreno lo único recomendable es tener alguna referencia previa de los autores, buscar el que encaje más con uno mismo y no perder de vista que una cosa son las recomendaciones de profesionales acreditados y otras las visiones personales subjetivas. Ambas legítimas, pero distintas.