Bajo terapia: la importancia de poder hablar

La ficción es ficción, pero en este caso conviene recomendar esta película sobre una terapia de tres parejas, basada en un libro homónimo de Matías de Federico, por varios motivos, uno de los cuales no puede revelarse porque sería provocar un anticipo de lo que el film propone. Los otros motivos sí pueden explicarse aquí: acercarse a la realidad de la terapia, bucear en la intimidad de las parejas con un objetivo terapéutico (entre otros), desgranar progresivamente las capas de la personalidad y definir también prototipos de relaciones y de estructuras psicológicas.

Lo que ofrece de entrada la película es una cita entre tres parejas, a propuesta de la psicóloga que las trata. Ella, la terapeuta, no está. Deja en la sala ocho sobres con otras tantas pruebas que no son otra cosa que simples (o no tan simples) preguntas sobre las vivencia de todos ellos en global y también de cada una de las parejas que allí comparecen. Parejas que, por lo que plantea de entrada la narración, no se conocían previamente.

¿Por qué es conveniente ver la película, actualmente en Netflix? Porque detalla las ventajas que puede ofrecer una terapia compartida, en determinados casos. Son situaciones en las que, siempre según la psicología, se pueden desplegar ingredientes esenciales: un clima adecuado, la empatía, y la posibilidad de obtener una mirada externa a vivencias a menudo enquistadas dentro de una relación, especialmente si es una relación larga.

La cinta de Gerardo Herrero porque describe con detalle (si bien con estereotipos) tipologías de parejas y personalidades distintas. Despliega la naturaleza del conflicto. Y bucea en las diferentes situaciones cotidianas para tratar de hacer aflorar lo que estaba oculto. Al llegar al final del relato se entiende todavía mejor la importancia de fijar bien la personalidad de cada cual y enfrentarla con la pareja respectiva y, en suma, con uno mismo.

En clave más narrativa y no psicológica, la cinta logra generar una tensión creciente (lástima del abuso de los travellings circulares) mediante la aparición -como en la vida misma- de sorpresas, y lo hace en un formato teatral: un solo escenario. La tensión se alimenta de cuestiones habitualmente encerradas en las paredes de un domicilio: sexualidad, fidelidad, discusión, soledad, anhelos de futuro o las trenzas y nudos de las familiares.

'Bajo Terapia' es otra manera de hablar de psicología partiendo de una idea interesante: ¿Estaría usted dispuesto a hablar, junto a su pareja, con matrimonios a las que no conoce de nada sobre sus frustraciones e inseguridades? ¿Sería útil? La psicología puede tener la respuesta. Pero hay otras utilidades de las que solo se puede hablar tras haber contemplado esta terapia especial.