Una instrucción de Salut emplaza a diagnosticar trastornos mentales graves a un 20% de menores

Una instrucción interna del CatSalut, dependiente del Departament de Salut, reclama a los psiquiatras que diagnostiquen con trastornos graves al menos a un 20% de los menores atendidos en los Centros de Salud Mental Infantil y Juvenil (CSMIJ) de Catalunya. Este porcentaje, que además se incrementará en los próximos años hasta el 40%, ha desatado una serie de denuncias de psiquiatras que consideran que se está generando una burbuja de diagnósticos y que incluso se están forzando los datos para cumplir con el Govern y lograr un plus económico. En el otro extremo, otros profesionales, como el jefe de Psiquiatría del Hospital de Sant Pau o el director del Hospital del Mar, defienden la medida para asegurar que se atienda a los casos más complejos en estos centros especializados.

El Departament de Salut ha anunciado que iniciará un proceso de revisión de los indicadores de salud mental. Estos indicadores son los que tratan de de garantizar una atención médica adecuada y resultados evaluables. A raíz, entre otros motivos, de la polémica instrucción el Departament admite que analizará si estos porcentajes son la mejor palanca para lograr una atención cualitativamente mejor. En declaraciones a EL PERIÓDICO, el director del Pla de Salut Mental i Addiccions, Josep Tristany, sostiene que el controvertido porcentaje del 20% responde a la necesidad de garantizar que en los CSMIJ "se traten los casos de complejidad" mientras que el resto se gestionen en los centros de atención primaria.

Instrucción interna de CatSalut sobre diagnósticos graves a menores. / Fidel Masreal

Anita Brotons, médico psiquiatra con una experiencia de 23 años atendiendo a niños y adolescentes, ha denunciado públicamente que "el sistema nos obliga a poner gravedad y a veces no se corresponde con la clínica, sobre todo en una primera visita donde a veces no ves al paciente sino a los padres". Brotons, que ejerce en un CSMIJ de Barcelona, va más allá y relata que las empresas privadas que gestionan estos centros "nos piden diagnósticos cada vez más graves" para cumplir con este 20% porque en caso contrario "no reciben el dinero de la Administración". Un 10% del presupuesto de estos centros se cobra en función del cumplimiento de una serie de objetivos, entre ellos el del 20% de casos graves entre los jóvenes y adolescentes atendidos.

Profesionales consultados alertan de que existe el riesgo de forzar diagnósticos para llegar a ese 20% y así cobrar un plus económico

Brotons, en declaraciones a EL PERIÓDICO, subraya: "Sentimos que tenemos que inflar los diagnósticos y poner Paciente Crónico Complejo (PCC)". Y pone un ejemplo: "Ante un niño de diez años al que se ha muerto la madre, como no se trata de un PCC, me tengo que inventar trastornos depresivos graves". Brotons aclara que nunca la empresa les pide a los profesionales que se inventen un diagnóstico pero sí asegura que el porcentaje real está por debajo del 20% requerido. Brotons se pregunta si existe realmente este 20% de casos graves en la población infantil y juvenil en Catalunya.

"Sentimos que tenemos que inflar los diagnósticos y poner Paciente Crónico Complejo (PCC)" Anita Brotons — Psiquiatra

Según un documento interno al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, este porcentaje va a incrementarse en los próximos años. En concreto, el próximo año se deberá diagnosticar como graves a un 30% de los menores que lleguen a cada centro especializado. "L'objectiu final a assolir amb aquest objectiu és el 40%" ("el objetivo final a alcanzar con este objetivo es el 40%"), afirma textualmente el indicador.

¿Datos tuneados?

Diversos profesionales de alta responsabilidad consultados por este diario niegan que exista perversión en este sistema de incentivos y lo defienden. Una destacada profesional del sistema catalán de salud mental describe que "existen proveedores cuyos datos no llegan directamente a CatSalut y que tunean los datos antes de enviarlos a CatSalut, y CatSalut sabe que son datos falsos". Es más, añade, "si el profesional recibe una presión, como describe Anita, diagnosticará lo más grave posible y así todo irá bien, porque hay mucho dinero de por medio. Los gerentes se ponen como se ponen para que cumplamos la parte variable del contrato, la CPR; y todo ello se convierte en estadísticas oficiales que todos sabemos que son mentira", una variable que incluye, entre otros, este 20%. Otro profesional afirma: "Negaré haber dicho esto: si falta un uno por ciento para llegar al 20, alguien hará un encaje...".

"Es un indicador que intenta asegurar la atención a las patologías más graves. No creo que incremente la incidencia" Narcís Cardoner, — Jefe de psiquiatría del Hospital de Sant Pau

El jefe de psiquiatría del Hospital de Sant Pau, Narcís Cardoner, defiende la medida: "Cuando firmas este contrato con el CatSalut no firmas que harás el 20%, sino que dices que puedes llegar por ejemplo al 15%. Es un indicador que intenta asegurar la atención a las patologías más graves, y es verdad que en los últimos años tenemos más casos, por lo que no creo que esta directriz tenga la virtud de incrementar la incidencia porque el incremento es algo mundial y el porcentaje es algo reciente".

Víctor Pérez, director del Hospital del Mar y psiquiatra con larga trayectoria, rompe una lanza en favor de la profesionalidad del sistema. "No me puedo ni creer que nadie fuerce un diagnóstico -afirma con rotundidad-, son profesionales, licenciados, y muchos de ellos doctorados, y el diagnóstico es una cosa muy seria como para que nadie lo cambie". Pérez reitera el objetivo, que intenta resolver un problema de fondo: "Muchas veces los casos más leves de malestares de la vida cotidiana acaban en los centros de salud mental, de lo que se trata es de que los casos más graves se visiten en estos centros y que los malestares leves los valore la atención primaria", describe.

Pérez, como Cardoner, sostiene que se puede negociar caso por caso con el CatSalut si no se puede complir este u otro objetivo. Por todo ello, el responsable de Sant Pau cree que "intentar magnificar desde cada centro las cifras sería muy perverso, y también hay determinados centros que están muy en contra de los diagnósticos". Anita Brotons replica que su denuncia no tiene nada que ver con un cuestionamiento de la necesidad de diagnosticar.

"De lo que se trata es de que los casos más graves se visiten y que esos malestares estén valorados por la Atención Primaria" Víctor Pérez — Psiquiatra y director del Hospital del Mar

Otro profesional explica, en privado, que la idea del 20% es buena, y tiene que ver con la exigencia de que a los centros especializados lleguen los casos graves. Dicho ello, añade: "La realidad es que no es que se cambien diagnósticos, sino que de forma más o menos intencional se sobrediagnostique para cumplir el objetivo. Hay gente que tiene tendencia a diagnosticar casos graves, así que la idea es buena pero proteger el indicador de la picaresca es difícil, porque somos humanos".

El problema, alega otro profesional, es que fomentando estos diagnósticos graves suceda como en Estados Unidos, donde se pagó más a los centros por los trastornos límite de personalidad en lugar de por los trastornos disociativos. Y se empezó a incrementar la primera patología notablemente.

En cambio, la psiquiatra Paloma Fernández Corcuera, con 26 años de ejercicio profesional en clínica y actualmente en tareas de comunicación científica, sostiene que "se está incentivando el hinchar el porcentaje real, y no solo eso, sino que el sistema de gestión es perverso porque cada institución privada mira por sus finanzas, y hecha la ley hecha la trampa. Todo el mundo hace trampa en el CatSalut para llevarse dinero, pero es que ya no puedes ni juzgarlo porque si eres gerente de estas instituciones privadas quieres más dinero para poder contratar a más personal, quieres lo mejor para tu institución, esto es así desde hace años y cada vez peor. Se esconde la porquería por debajo de la alfombra, y esto es una pequeña cosa de todo lo que hay". Corcuera recuerda cómo en la aplicación de Codi Risc Suïcidi [la estadística de casos reales de personas que dicen que se quitarían la vida] "los jefes decían: 'con que pongáis cinco al mes es suficiente, ya cobramos'. Es todo bastante atroz".

¿Por qué un 20% en todas las áreas de Catalunya?

Otra pregunta que la mayoría de consultados admite que tiene difícil respuesta es: ¿es lo mismo llegar a un 20% de casos graves en una zona como la parte alta de Barcelona -donde a menudo las familias disponen de la red pública y de otra privada- que en un barrio de clase trabajadora del área metropolitana? La respuesta evidentemente es que no. Y los profesionales, en privado, reclaman indicadores más flexibles.

El caso concreto es que en comarcas con menos densidad de población puede que por mucha atención que haya de profesionales no se llegue a ese 20% sencillamente porque no existe, mientras que en otras más densas se puede estar por encima del porcentaje cuando quizás pasa lo contrario, que el porcentaje real es menor. "Todo esto es un disparate", resume uno de los entrevistados, siempre en privado.