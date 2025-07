El Govern revisará los indicadores de atención a la salud mental

El Departament de Salut iniciará un proceso de revisión de los indicadores de salud mental. Estos indicadores son los que tratan de de garantizar una atención médica adecuada y resultados evaluables. Pero a raíz, entre otros motivos, de la polémica instrucción de diagnosticar como graves a un 20% de los menores atendidos en los centros de salud mental (CSMiJ), el Departament admite que analizará si estos porcentajes son la mejor palanca para lograr una atención cualitativamente mejor.

En declaraciones a EL PERIÓDICO, el director del Pla de Salut Mental i Addiccions, Josep Tristany, sostiene que el controvertido porcentaje del 20% responde a la necesidad de garantizar que en los CSMIJ "se traten los casos de complejidad" mientras que el resto se gestionen en los centros de atención primaria.

Preguntado sobre si incentivar económicamente este 20% de diagnósticos puede generar que se fuercen estos diagnósticos para llegar al objetivo generando una burbuja de casos, Tristany responde destacando "la excelente profesionalidad y rigurosidad de los profesionales". "De entrada quiero pensar que no existe este incremento de casos complejos" de forma artificial. "Si se percibe alguna práctica en esta línea, veremos cómo lo resolvemos".

Dicho ello, Tristany admite que Salut ha de "explicar mucho mejor qué son estos indicadores y qué persiguen" que no es otra cosa, añade, que garantizar un tratamiento de éxito. A partir de ahí, el alto cargo de Salut anuncia una revisión: "Uno de los compromisos que hemos adquirido es empezar desde ya a revisar todos los indicadores, todos los objetivos, para que estén alineados con el modelo asistencial que hemos definido, y a partir de ahí ver qué indicadores no miden suficientemente los datos que queremos tener".

Más allá de porcentajes

Tristany añade que, "más allá de porcentajes, el objetivo es poder dar cobertura a toda la población" y lanza "un mensaje de tranquilidad": "No se trata de penalizar a los territorios que no logran el 20%, sino analizar qué está pasando, y qué factores inciden, por ejemplo, en territorios rurales".

En estos territorios es posible, apunta Tristany, que se atienda de forma domiciliaria e intensiva a estos casos graves, y por tanto no lleguen a los CSMiJ por lo que no se alcance ese 20%. "Lo que interesa a la Administración -insiste- es que los pacientes estén bien atendidos, y sí hay que tener un estándar para que los casos moderados y graves estén en el CSMIJ pero esto no significa que no tengamos casos concretos con características del territorio donde sin llegar al porcentaje, la atención a niños y adolescentes es igual o incluso mejor" a las zonas que sí alcancen el 20%. Con lo cual, la revisión de los criterios se hará para que ningún territorio se vea penalizado por el hecho de que algunos tienen más dificultades por estar en zonas rurales con la atención primaria colapsada y con escasez de profesionales.