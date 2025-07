El ciclo de las recaídas

A veces, parece que todo está bien, o al menos que todo está normal. Hay días en que puedo sonreír un poco más o incluso salir con mis amigos y sentir que el mundo no es tan gris. Me esfuerzo tanto por aprovechar esos momentos, como si fueran oxígeno. Pero después llegan las recaídas, como una avalancha que no avisa, arrastrando todo lo que construí con tanto esfuerzo. Son esos momentos en los que siento que avanzo un paso y retrocedo tres. Y siento que vuelvo al punto de partida, como si esos días buenos y esas constantes luchas no hubieran valido nada.

Las recaídas son caídas inesperadas en un pozo que ya conozco, pero esta vez más profundo

Las recaídas son caídas inesperadas en un pozo que ya conozco, pero esta vez más profundo. A veces parece que estoy mejorando, como si por fin hubiera aprendido a caminar en esta cuerda floja. Pero de repente, sin aviso, me vuelvo a resbalar y caigo en el mismo agujero. De repente, me siento agotada, como si cada movimiento fuera más pesado, como si cada pensamiento positivo fuera aplastado por mil negativos. A veces me parece que las personas a mi alrededor no entienden, que piensan que es una fase o que soy débil. Pero una recaída no es algo que yo pueda controlar o evitar solo con "pensar positivo" y no es que quiera sentirme así; simplemente llega, como una niebla densa que invade todo.

Me da miedo hablar de esto porque sé que a algunos les parece exagerado, como si fuera "algo de adolescentes" o “drama”

Me da miedo decirlo, me da miedo hablar de esto porque sé que a algunos les parece exagerado, como si fuera "algo de adolescentes" o “drama”. Pero es real. No es drama, ni una búsqueda de atención. Las recaídas duelen, y con cada una me pregunto si algún día podré salir de este ciclo, si algún día podré mirar atrás sin miedo de caer otra vez.

Escribo, respiro y trato de tomarlo un día a la vez, incluso cuando esos días me parecen interminables

En estas recaídas, trato de recordarme que ya he estado aquí antes y que de alguna manera salí, aunque no sepa exactamente cómo. He aprendido en estos años que vivir con depresión no es un viaje recto. Es mi pequeña esperanza, mi ancla, pero no siempre es suficiente para que el dolor disminuya. Me gusta imaginar que estoy subiendo una montaña, y aunque sé que las recaídas son normales, me frustra y me da miedo. Cada vez que caigo, me pregunto si algún día lograré llegar a la cima o si estaré atrapada en este ciclo para siempre. Así que escribo, respiro y trato de tomarlo un día a la vez, incluso cuando esos días me parecen interminables.