Adictas al juego: el doble estigma

La adicción al juego es un fenómeno que, aunque afecta tanto a hombres como a mujeres, presenta diferencias notables tanto en sus causas como en los síntomas y el impacto sobre la vida diaria según el género. Las mujeres no solo se ven afectadas por la dependencia al juego, sino que también deben enfrentarse a un estigma social más intenso, arraigado en una sociedad patriarcal que históricamente ha asociado el juego con los hombres.

Según la encuesta EDADES de 2022, la prevalencia de posible juego problemático es del 2,4 % entre los hombres de entre 15 y 64 años, mientras que en las mujeres se reduce hasta el 0,9 %. Aunque las cifras muestran una menor prevalencia entre las mujeres, la realidad que viven es mucho más compleja. Según la doctora Susana Jiménez-Murcia, directora del Programa de Adicciones Comportamentales del Hospital Universitario de Bellvitge, las mujeres a menudo llegan al tratamiento en estadios más avanzados de la enfermedad y con una gran carga de vergüenza y culpa, lo que dificulta el proceso de recuperación.

Una experiencia invisibilizada

Núria Galobardes, una mujer que ha vivido la adicción al juego, explica cómo esta experiencia puede ser doblemente dolorosa para las mujeres. “Es una enfermedad invisible”, afirma, destacando que, a diferencia de otras adicciones, la ludopatía no es fácilmente reconocible por los demás. Este desconocimiento generalizado contribuye a que muchas mujeres no reciban el apoyo adecuado, ni de su familia ni de su entorno más cercano.

Al iniciar su tratamiento, Núria se encontró con un escenario abrumador: “Era la única mujer en la terapia de grupo. Todos eran hombres”. Esta realidad aumentó su sensación de aislamiento, ya que, además de enfrentarse al trastorno, se vio rodeada de patrones sociales que no coincidían con su experiencia. Además, explica cómo el estigma de ser una mujer con una adicción al juego fue aún más pesado: “Cuando digo que tengo un problema con el juego online, todo el mundo se queda muy sorprendido".

Diferencias de género en la adicción al juego

Uno de los aspectos más relevantes que destaca la doctora Jiménez-Murcia es que las mujeres y los hombres tienden a desarrollar el trastorno de manera diferente. En los hombres, la adicción suele aparecer durante la juventud, con una progresión más lenta, mientras que las mujeres suelen empezar a jugar más tarde, a menudo a partir de los treinta y cinco años, y desarrollan el trastorno de forma mucho más rápida. Esto, conocido como “efecto telescópico”, hace que las mujeres pasen en cuestión de meses de tener un comportamiento de juego moderado a sufrir un trastorno grave, especialmente en el caso del juego en línea.

Nuria Galobardes. / JORDI OTIX

Otro factor diferencial es la motivación detrás del juego. Mientras que los hombres suelen buscar la adrenalina o la competitividad, las mujeres, como explica Galobardes, utilizan el juego como una forma de evadirse de sus problemas emocionales o de la soledad. Así, los juegos preferidos por las mujeres suelen ser aquellos de puro azar, como el bingo o las tragamonedas, en contraste con los hombres, que a menudo optan por las apuestas deportivas o el póker.

Patología dual e impacto emocional

Uno de los mayores retos en el tratamiento de la adicción al juego es el fenómeno de la patología dual, donde la adicción se combina con otros trastornos mentales. En el caso de las mujeres, a menudo se relaciona con la depresión o la ansiedad, mientras que en los hombres es más frecuente la asociación con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) o trastornos de la impulsividad.

Núria también vivió esta comorbilidad, explicando cómo su trastorno del juego se combinó con otros problemas de salud mental que surgieron a lo largo de su proceso. Esto hace que el tratamiento deba ser integral, incluyendo componentes biológicos, psicológicos y sociales. La doctora Jiménez-Murcia remarca la necesidad de un abordaje multidisciplinar que no solo trate la adicción en sí, sino también los factores emocionales que la acompañan.

El camino hacia la recuperación

El proceso de recuperación no es fácil y a menudo está marcado por recaídas. Núria Galobardes destaca cómo la culpabilidad es un sentimiento omnipresente en las personas que padecen una adicción, y aún más cuando la sociedad te juzga por el hecho de ser mujer. “Si por mi hijo no pude parar, me sentía muy culpable”, dice. Este peso de la culpabilidad, en lugar de ayudar, a menudo empeora la situación, alimentando la adicción como una vía de escape.

La doctora Jimenez-Murcia junto a Nuria Galobardes. / JORDI OTIX

A pesar de las dificultades, Núria ha logrado mantener una estabilidad después de años de lucha, gracias al apoyo terapéutico y familiar, y al hecho de haber encontrado un entorno donde puede hablar abiertamente sobre su experiencia. “Mi vida ha cambiado”, afirma, aunque sigue alertando sobre la necesidad de mantener el seguimiento para evitar recaídas.

Un futuro de esperanza

La experiencia de Núria es un testimonio de esperanza para otras mujeres que se encuentren en situaciones similares. Insiste a quien esté pasando por una situación similar que pida ayuda: “Lo puedes hacer en solitario, al principio. Yo tengo claro que cuesta y hay mucha vergüenza de por medio, pero como cuesta, hazlo sola". “Exacto, ya los iremos añadiendo, ya vendrán”, añade la doctora Jiménez-Murcia, quien explica que en Catalunya existen once unidades públicas especializadas en el tratamiento de las adicciones comportamentales, que ofrecen un apoyo clave para las personas que luchan contra este trastorno.

¿NECESITAS AYUDA? Encuentra más información en https://www.jugarbien.es