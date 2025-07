Una terapia psicológica intensiva del Clínic y servicios sociales con adolescentes logra un 77% de éxito

Una terapia intensiva del Hospital Clínic de Barcelona en coordinación con servicios sociales ha logrado un 77% de éxito en jóvenes de una edad media de 14 años con problemas psicológicos. La estrategia intensiva dura tres meses y es considerada un modelo de éxito porque el equipo multidisciplinar se desplaza al domicilio del niño o del joven para atenderlo.

De hecho, muchos de estos jóvenes tiene problemas relacionados con hábitos y rutinas o absentismo. Acudir a su casa facilita, evidentemente, el seguimiento de la terapia y, además, da una información valiosa a los equipos sobre la realidad del menor y de su familia. Así lo explica Cristina Díaz Téllez, psicóloga del Clínic e integrante del programa. "El objetivo principal es la atención de proximidad, en el entorno del menor, en situaciones como que no sale de casa o porque en su domicilio se siente más seguro", describe esta profesional.

El equipo se marca objetivos concretos como corregir el absentismo, el aislamiento o la falta de límites

"Se potencia mucho la autonomía del paciente, lograr que se vincule a la red social, a actividades, al centro escolar, a sus compañeros y se hace mucho acompañamiento y apoyo a las familias", añade. Se trata de familias "muy complejas" que requieren en la mayor parte de las ocasiones ayuda para poner límites a sus hijos.

La motivación de este trabajo intensivo (que puede llegar a incluir dos y tres visitas semanales) es actuar frente al aumento notable de problemas psicológicos en niños y adolescentes, que ha llevado a la "saturación" de los servicios, en palabras de la psicóloga.

"Vemos cosas que no se podían ver desde la consulta, lo cual sirve para desencallar casos cronificados" Cristina Díaz Téllez, — Psicóloga del Clínic

El trabajo es tan intensivo que incluye, si es necesario, el acompañamiento al menor para que regrese a la escuela o al instituto. Todo ello está limitado a tres meses y a objetivos concretos. "No podemos arreglar todos los problemas, sino que nos marcamos desafíos específicos", subraya Téllez. El programa incluye un equipo de psiquiatra, psicóloga clínica y enfermera, junto a un trabajador social, terapeuta ocupacional y educador social. La vertiente social es determinante, según la profesional del Clínic, que destaca el trabajo conjunto social y sanitario.

Cristina Díaz Téllez, psicóloga del Hospital Clínic. / Fidel Masreal

Otros objetivos del programa es evitar un ingreso hospitalario y también eludir el paso por los servicios de urgencias y detectar situaciones en el núcleo de convivencia. Este trabajo tan intensivo puede reducir el aislamiento y la exclusión social. "En casa -describe Díaz- puedes ver cosas, se pueden detectar situaciones; están muy aislados y desvinculados del área de salud, del ambiente académico o de la red social, y lo que intentamos es que vuelvan a lo que era esperable que sucediera" en estas edades, describe.

El riesgo social

Un trabajo de este tipo sirve para detectar, además, los factores de riesgo social. "Lo que más destaca es la elevada distocia social (partos que no cursan con normalidad), dificultades en la familia, ausencia de límites, absentismo escolar, padres minimizadores o que no entienden" la situación de sus hijos, describe Díaz.

El equipo concluye que en muchos casos no hay problemas mentales, sino sociales y dificultades de parentalidad

"Estamos llegando donde no se podía llegar -añade-, y vemos cosas que no se podían ver desde la consulta, lo cual sirve para desencallar casos cronificados, y todo ello nos hace darnos cuenta de la complejidad psicosocial de nuestros pacientes y familiares, y es importante tenerla en cuenta; es muy importante el trabajo multidisciplinar, el acompañamiento y estoy súper agradecida a los compañeros del área social porque ven cosas que nosotros no veríamos y se vinculan de forma muy potente con el área clínica".

Y después, ¿qué?

Díaz admite que existe un desequilibrio entre la intensidad de los tres meses de apoyo y la realidad posterior. "Luego, ¿quién ayuda a estas familias? Hay un desequilibrio y no querríamos patologizar cosas que son un problema social; si resulta que todo es salud mental, patologizaremos una dificultad familiar o de parentalidad".

"No podemos poner un diagnóstico de depresión cuando hay padres que no acompañan. El programa nos ha permitido descubrir estos casos que no sabíamos que existían", concluye. El éxito final es del 77%, frente a un 21% de éxito parcial y un 2% de no consecución del objetivo marcado.