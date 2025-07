Un activista se rebela en un ensayo contra la limitación del diagnóstico psiquiátrico

El título no esconde el objetivo del libro: "Contra el diagnóstico" (Rosamerón, 2022). Y el subtítulo, va todavía más allá: "Desmontando la enfermedad mental". El autor es Marcos Obregón, vinculado al colectivo Radio Nikosia y al Movimento Galego de Saúde Mental. Sí, Marcos tiene un diagnóstico, pero recuerda claramente cómo empezó a cuestionárselo todo, fue en una mesa redonda en la que brotaron estas palabras desde su interior: "No sé qué hago aquí. No sé por qué estoy yo a este lado de la mesa y vosotros al otro. (...) No quiero que mi identidad pase por representar la exclusión, la locura".

Obregón relata como el diagnóstico le ha hecho replantearse su lugar en el mundo y le ha provocado una "profunda sensación de soledad". Seis años enteros de su vida son para él una nebulosa difuminada. Incluso para su madre era doloroso explicarle a Marcos qué había sucedido durante todo ese tiempo. La soledad viene de la mano de la vergüenza.

Muchos médicos y psicólogos solo ven el trastorno, pero hay profesionales excepcionales que pueden mirar sin esas gafas Marcos Obregón — Activista de Radio Nikosia

Muros y centinelas

Marcos describe su relación con los psiquiatras: "No siempre es fácil dialogar con tu psiquiatra. Se genera cierta desconfianza cuando uno entiende que según lo que le cuentes te pueden sancionar con más medicación". Usa para describir esta relación la palabra muro, la palabra centinela, y la palabra soliloquio: "La interlocución entre usuario y profesional en ocasiones se reduce a dos soliloquios entre los que piensan en literatura y los que lo hacen en matemáticas”. También hay palabras amables: "Muchos médicos y psicólogos solo ven el trastorno, pero hay profesionales excepcionales que pueden mirar sin esas gafas”.

Medicación, frustración, disfraz

Sin duda la relación con la medicación es siempre motivo de crisis, cambios, frustraciones y deseos de interrumpirlo todo. "En mis fantasías, vivir sin medicación psiquiátrica, además de desterrar los molestos efectos secundarios que empecé a padecer desde el mismo día que tomé la primera pastilla, me proporcionaría la posibilidad de reemprender una vida sin disfraz”, confiesa el autor. Sobre los ingresos, su mirada es también muy crítica: "Se respira una atmósfera inhóspita. Usuarios paseando como zombis por los pasillos. Otros reducidos o castigados por mal comportamiento. Y la mayoría nos impacientamos a la espera de visitas". Al aislamiento mental se suma el físico y "el desamparo se multiplica".

Apartado de la sociedad

Marcos confiesa que el diagnóstico -bipolaridad- lo ha apartado de la sociedad, de la que finge seguir formando parte, porque siente la condescendencia de las miradas: "Pasé de corregir libros, dar clases de interpretación actoral y estar bien considerado en mis trabajos a ser bipolar, con vida de bipolar, con pensión de bipolar. Algunos te juzgan con desconfianza, te ven holgazán. Otros no pueden evitar una mirada más paternalista. Y una gran mayoría disimulan su recelo”.

Algunos te juzgan con desconfianza, te ven holgazán. Y una gran mayoría disimulan su recelo

Nikosia como respuesta

El autor describe Radio Nikosia como el espacio donde no fue juzgado. Se trata de una asociación en favor de las personas con diagnóstico psiquiátrico. "Allí me sorprendió y re-descubrí una ya remota mirada que había olvidado, la mirada hacia un Marcos no enfermo. ¿Y por qué nadie había reparado en mí de esa forma en los últimos tiempos? ¿Qué veían las personas que me habían tenido a su cuidado, los llamados especialistas? ¿Quizá me pensaban como enfermo y por eso yo me juzgaba del mismo modo?”

Desnudo

Pero si algo hace Marcos en el ensayo es desnudarse, explicar que es el miedo como lo que esconde un problema de salud mental ("Miedo a la soledad, a las compañías pérfidas, al absurdo, a la locura, a sentir") y admitir las consecuencias dolorosas de sus brotes en sus relaciones con los amigos (impotencia, incomodidad, desconfianza) y como algunos lo dejaron de lado "por ignorancia, porque no hay cultura de la salud mental".

El sufrimiento y el amor

También se desnuda en cuanto a su relación con su ex pareja y el sufrimiento de esta ante los brotes que Marcos sufrió y cómo tuvo que llamar a la ambulancia para que lo ingresaran: "Te veía sufrir tanto. Yo no quería ser la que te hacía sufrir más. Sufrías tanto, tanto, que si el ruido de la cuchara te molestaba, pues me iba a la cocina", relata su ex pareja. Poco después, en un WhatsApp, le dice: "Marcos, te conté muchas cosas duras, pero también quiero decirte que, aun estando mal tantos años, tengo muchos buenos recuerdos. Recuerdo hablar mucho contigo. Recuerdo necesitarte para decisiones. Recuerdo tener siempre tu apoyo. Recuerdo mucho, mucho amor”.

He perdido el contacto con la realidad, pero continúo siendo yo. Es la única forma que he encontrado de entenderme Marcos Obregón — Activista de Radio Nikosia

"Soy yo siempre -reivindica- YO en unas circunstancias determinadas, bajo unos condicionantes, y quizá, como en algún momento algunos relatan, «he perdido el contacto con la realidad», pero continúo siendo yo. Es la única forma que he encontrado de entenderme, de poner responsabilidad en mis actos y de desentrañar las motivaciones con las que rastrear y recuperar mi mejor versión".

¿Qué es la realidad?

A partir de la idea de que cada cual identifica un color de forma subjetiva y por ello recurrimos al Pantone, Marcos nos hace una pregunta incómoda: "¿Quizá lo que llamamos “realidad” existe verdaderamente (pantone) pero nadie la percibe igual (colores)?», me preguntaba. ¿Quizá la normalidad a la que se me ha procurado doblegar con medicación y algunos intentos fallidos de mala psicoterapia es algo que existe tan solo como constructo o como ideal?".

Crítica a la mirada biológica

Marcos critica abiertamente la mirada biológica sobre la salud mental: "Son inercias de los tiempos modernos. Soluciones inmediatas, sin previsiones de futuro. Sacarse los problemas de encima nos está conduciendo a un crecimiento de malestares psíquicos.

Sacarse los problemas de encima nos está conduciendo a un crecimiento de malestares psíquicos Marcos Obregón — Activista de Radio Nikosia

La locura es algo que tenemos todos, plantea. Quizá eso es lo que nos produce tanto pavor. Así, el autor invita a pensar en los límites, los márgenes y las normalidades, comenzando por su propio proceso personal.