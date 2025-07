"No necesitamos que hablen por nosotros"

Martz Bassart acaba de cumplir 32 años. Es artista. Y quiere vivir de ello. Mientras, da clases en una escuela de El Prat para poder pagar el alquiler y acaba de ganar, por tercera vez, el premio de dibujo de la Fundació privada CPB Doctor Fàbregas, al que optaban más de 700 obras de personas vinculadas con la salud mental. Y, sí, Martz tiene un diagnóstico, pero sobre todo tiene ganas de que se dé voz y voto a las personas como ella.

-¿Qué le motivó a pintar?

-Primero, porque es lo que sé hacer, desde siempre he tenido facilidad para comunicarme a través de la artes, más que con las palabras, aunque también me gusta mucho hablar.

Pinto porque es mi manera de expresar las cosas que están entre el mundo onírico imaginario y los elementos de la vida común. Con la pintura puedo hacer este tipo de mapas para comunicar estos dos mundos.

-Para participar en el concurso es preciso estar vinculado a la salud mental. ¿Quiere explicarnos su caso?

-Llevo en el circuito de la salud mental desde los 19 años, oficialmente. Antes ya tenía un largo currículum como persona neurodivergente. No solo soy una persona usuaria, sino que hago activismo, en el colectivo GGG grup, en el que todos somos personas neurodivergentes que nos representamos a nosotras mismas y a nuestro arte. No soy una persona enferma que pinta, somos personas que creemos en lo que hacemos, vamos más allá del diagnóstico y no nos quedamos en "gracias, Ayuntamiento, por darnos a los locos un espacio".

A la meva amiga Celeste li agrada volar (com a mi) / Martz Bassart

El nombre GGGG grup -creo que son cuatrogess- es algo que hace gracia, dadaísta y absurdo. Simplemente somos personas que buscamos la manera de representar el arte outsider o arte sucio en primera persona, y nos autogestionamos.

Intentamos colaborar con entidades, pero todas están vinculadas con un lenguaje institucional. Nosotros somos un grupo de locos que a veces no tenemos la voz y el voto que deberíamos tener. Vamos remando en el vacío y no nos va mal. Es un espacio muy seguro.

-¿Cómo ve estos discursos oficiales?

-Creo que las entidades aportan su parte, su grano de arena, están organizadas, reciben los presupuestos y están en conexión con el Estado. Pero un colectivo discriminado se ha de representar a sí mismo, ninguna institución hablará por nosotros porque somos nosotras las que lo vivimos en primera persona. No habrá ningún experto que hable como nosotros, me da igual que sea un psiquiatra doctorado. No ha estado en mi cuerpo ni mi mente, yo tengo la última palabra. Me aporta más el GGGG que una institución. Nos han de dejar un espacio para hablar nosotros, tenemos algo que decir, no necesitamos que hablen por nosotros aunque nuestro discurso sea incoherente. La gente se tiene que acostumbrar a que no siempre la coherencia es señal de verdad.

-¿Cómo convive con la etiqueta del diagnóstico?

-En primer lugar me fue muy bien para saber que no soy tan extraña, que tengo cosas en común con otro sector de la población. Pero no solo somos el diagnóstico, podemos ser algo más complejo.

Y cuando una sociedad invisibiliza la salud mental, entonces sí digo mi diagnóstico más alto, con más contundencia, primero para molestar y después para dar un poco de voz a las personas que hacemos ver que estamos bien. Es violento, es un riesgo exponerse de esta manera porque vivimos en una sociedad hipercapacitista y cuando planteas el problema das pie a que considerar con condescendencia que cualquier emoción que sientes se debe al diagnóstico. Yo lo digo, hago activismo, pero me estoy jugando mi integridad mental porque luchar contra estos estigmas es muy difícil.

-¿Comparte la idea de que las personas con trastornos son más creativas?

-No tiene por qué ser así, pero hemos creado la idea del genio loco, que no deja de ser un cliché. Pollock era un señor alcohólico que robaba obras a su mujer. Es una lectura romantizada sobre la locura, por parte de gente neurotípica proyectando sus historias. Nadie de mi colectivo dice 'soy un genio porque estoy como una puta cabra'. Cuando estás mal pintas menos, porque necesitas descansar.