"Las cruzadas antifármacos no van a favorecer a las personas más vulnerables"

-La sociedad que usted ha dirigido en los últimos años viene advirtiendo, en un Libro Blanco y en una reciente comparecencia en el Congreso, de la “tormenta perfecta” de la salud mental en España en cuanto a aumento de casos y falta de recursos. ¿Les ha atendido la ministra de Sanidad?

-No, todavía no.

-¿El Gobierno y las administraciones son conscientes de la magnitud del problema?

-Yo creo que sí, el problema es que en cuanto a la falta de profesionales, es lo mismo en toda la sanidad. Se trata de priorizar. Hasta ahora se ha priorizado pediatría y atención primaria, a las que no quito ninguna importancia, pero la salud mental también está ahí y es muy importante para el bienestar personal y no se la puede dejar de lado.

El Ministerio de Sanidad le está dando más importancia a los factores sociales que producen los trastornos mentales pero quizás no le está dando importancia a los factores biológicos y psicológicos, que tienen más que ver con la intervención profesional. Parece que el Ministerio lo está fiando más al éxito de las políticas sociales. No discrepamos, pero no es el único elemento y los otros no pueden dejarse de lado.

Si el problema fuera el social, en Suecia o en Dinamarca, con un porcentaje de vivenda social altísimo, no habría problemas de salud mental. Y esa no es la realidad, allí hay algunas tasas que está n peor que en España.

-Es el eterno debate entre la mirada biológica y la perspectiva social o psicoanalítica, en el otro extremo...

-Tenemos que superarlo, hay que ir a una integración.

-¿Cómo?

-Se trata de hablar de un orígen multifactorial de los trastornos mentales, no podemos caer en reduccionismos de ningún tipo. El discurso contra la psiquiatría y los fármacos es absurdo. Los profesionales estamos haciendo lo que podemos y sabemos. La gravedad del trastorno indica la importancia de la causa.

Los problemas más sociales pueden generar més estrés y ansiedad, pero ¿qué pasa con las enfermedades graves como la esquizofrenia en las que el componente biológico es más importante y generan más carga? Hay que decir algo y claro que debemos tener una visión integral. Si no, los sesgos se traducen en mayores dificultades para atender a las personas.

-Han aumentado las críticas sobre la sobremedicación, el abuso de fármacos y la presión de la indústria farmacéutica...

-Todo lo que sea optimizar el uso de los medicamentos me parece una estrategia perfecta. Por ejemplo, es posible que haya, en las benzodiacepinas a personas mayores, situaciones como que se producen más caídas, etcétera...Tiene que ver con cronificacion de tratamientos cuando deberían haberse retirado antes.

Pero se van produciendo mejorías: el aumento de la ansiedad no se ha traducido en un aumento igual en el consumo de benzodiacepinas [ansiolíticos] y probablemente empieza a disminuir. Pero no se pueden extrapolar estas situaciones concretas a una cruzada antipsicofármacos porque puede inducir a personas con trastornos graves, cuyo pronóstico ha mejorado en los últimos años gracias a los medicamentos, tengan una idea equivocada sobre estos fármacos.

-El Ministerio también ha hablado de abuso de los psicofármacos...

-En la mejoría de los hábitos de prescripción de los profesionales nosotros estaremos al lado. Pero cruzadas antifármacos, no, porque son actitudes muy generales que no van a favorecer a las personas más vulnerables, que son las que más necesitan los tratamientos.

-El aumento de los trastornos mentales tiene que ver con que se tiene más conciencia de la salud mental o con una menor tolerancia a la frustración?

-Ambas cosas, estamos habituados a personas que vienen a la consulta por hechos que no lo requieren, por ejemplo: 'Me he separado y lo estoy pasando mal'. El problema no es ese.

La cuestión es: ¿Sigues manteniendo tu vida pese al sufrimiento, o realmente hay una quiebra? Atender la adversidad es imposible, eso nos desbordaría. Mientras, los casos realmente clínicos han aumentado, pero en porcentaje menor. Lo que ha aumentado son los casos más leves, pero si el sistema se satura con estos y no se puede atender bien lo demás. Tenemos que reivindicar la atención a los problemas mentales graves.