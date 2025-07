Testimonio de salud mental en primera persona: "Debemos desenfermar identidades"

El Congreso Nacional de Psiquiatría ha abierto este miércoles sus jornadas con un Foro Social en el que representantes de entidades, activistas en primera persona y portavoces del ámbito judicial han reclamado una mejor atención a los usuarios de la salud mental. Las intervenciones han coincidido en políticas de suma e integración entre diversos actores sociales para incrementar estos apoyos.

Mikel Merino, agente de apoyo mutuo de la entidad Agifes (destinada a la mejora de la salud mental) y miembro del comité en primera persona de una entidad vasca de familiares y personas con enfermedad mental, ha lanzado un mensaje personal y en positivo y por un cambio de modelo.

Con los apoyos adecuados se puede salir de una situación dura y remontar un trastorno mental grave Mikel Merino — Agente de apoyo mutuo de la Agifes

"Llegué a la entidad en el 2013 fatal, después de dos episodios psicóticos, acudí como usuario en grupos de apoyo a personas con trastorno bipolar, y quiero trasmitir esperanza: con los apoyos adecuados se puede salir de una situación dura y remontar un trastorno mental grave". De hecho, Merino ha hablado del apoyo incondicional de su pareja, de su paternidad y también ha asumido que existió autoestigma.

El origen de los trastornos también está en cómo la sociedad trata a la enfermedad mental, ha incidido Merino. Por ello ha reclamado "la importancia de los determinantes no biológicos".

La recuperación personal a penas se trabaja desde la salud mental tradicional y ahí es donde entra el apoyo mutuo Mikel Merino — Agente de apoyo mutuo

Para este activista, se debe cambiar el modelo cultural y de salud mental, poniendo sobre la mesa la opinión de las familias y las personas con problemas de salud mental, como reclaman organizaciones internacionales. Se trata de "desenfermar identidades y adquirir un papel más activo y responsabilizarse del proceso terapéutico" son otras de las herramientas citadas por Merino porque "en todo ser humano hay grandeza". La recuperación funcional es necesaria, describe, "pero luego está la recuperación personal, que a penas se trabaja desde la salud mental tradicional. Y ahí es donde entra el apoyo mutuo, la esperanza, el empoderamiento, el autocuidado y la calidad de vida".

Por una justicia "terapéutica"

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Ignacio José Subijana, ha rechazado el estigma de la peligrosidad de las personas con problemas de salud mental y ha propuesto una "justicia terapéutica" para aplicar medidas alternativas a la privación de libertad para atender a las necesidades de estas personas, basada en "privación temporal con alto contenido asistencial". Subijana admite el problema de la accesibiilidad a la justicia por parte de las personas con trastornos psiquiátricos. Y ha subrayado que la mayor parte de estas personas que se relacionan con la justicia son víctimas.

La dureza desgarradora del Alzheimer

El director de Desarrollo de Chillida Leku, Mikel Chillida, ha explicado la vivencia de los últimos años de su abuelo, el artista Eduardo Chillida, tras un proceso de Alzheimer y Parkinson: "Creo que fue lo mejor que pudo pasar pero fue un proceso muy desgarrador ir viendo como una persona que ha tenido una conciencia plena de lo que quiere hacer y una voluntad férrea sobre sus compromisos humanos y sociales, fue perdiendo la esencia de sí mismo, fue desapareciendo".

Eduardo Chillida fue perdiendo la esencia de sí mismo, fue desapareciendo Mikel Chillida, nieto del artista y Director de Desarrollo de Chillida Leku

El nieto del artista ha descrito episodios de desconocimiento o, por el contrario, de ira por parte de Chillida. Chillida Leku trabaja en un proyecto, llamado 'Lotura' (unión, en Euskera), un programa de doce pautas vinculando los códigos del artista para generar cierta evasión de carga y estrés personal con ideas como "el presente, el tacto y la naturaleza, para centrarse en el aquí y en el ahora", ha descrito Mikel Chillida.

Agustín Erkizia, de la asociación Bizirau de personas afectadas por el suicidio de un ser querido, ha relatado su vivencia: su hijo Joseba ("que en principio no tenía ningún motivo para hacer lo que hizo, y el suicidio nunca había estado presente en las conversaciones") se suicidó con 17 años.

La conexión entre las familias que han perdido a un ser querido por suicidio es impresionante Agustín Erkizia — Asociación de personas afectadasa por el suicidio de un ser querido

En la primera entrevista que concedió, Erkizia dijo que conectaba el suicidio de su hijo con la vida. "No entiendo todavía por qué lo hizo, y la cuestión es qué vas a hacer, hay dos opciones, hacer algo o no hacer nada, que es una opción respetable", describe Erzikia. Acudió a Barcelona a hablar con Cecilia Borràs, impulsora de la primera asociación del sector, en Catalunya. "Es como si estuvieras en el espacio y no tuvieras donde agarrarte", describe. La decisión de actuar pasó por establecer por conexiones entre familias en situacones similares. La entidad ha atendido a más de cien familias. "La conexión entre ellas tiene un valor impresionante, tenemos grabado el día en que Cecilia nos enseñó la velita en ese túnel tan negro", subraya Erkizia, que reclama más actuaciones públicas en la estrategia preventiva "Lo que realmente nos hace daño es el silencio, literalmente nos mata por dentro", confiesa el representante de esta entidad. "Si estáis cerca de una persona que ha estado cerca de esta experiencia, mi consejo es que los abracéis, sin más", concluye.