Relaciones de pareja: ¿Cómo saber si se acabó?

Muy a menudo, al terminar las vacaciones, muchas parejas se plantean terminar su relación porque han convivido tantas horas que han salido más problemas de convivencia y no siempre han sido fáciles de gestionar. Cuando están en esta situación, las parejas muchas veces toman decisiones en momentos de tensión cuando ya no pueden más.

Pero esta forma de tomar decisiones no es muy recomendable, porque se decide desde un estado como la rabia, la impotencia, la negatividad, el cansancio... Pero no desde la calma. Y las decisiones conviene pensarlas, poner la inteligencia por encima de las emociones, y tomarlas desde la calma y pensando bien las consecuencias de todo lo que decidamos.

Las decisiones conviene pensarlas, poner la inteligencia por encima de las emociones

Va muy bien preguntarse: ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué esperamos de nuestra relación? Enamorarse es un estado, mientras que el amor es una decisión, una acción, un arte, como decía Erich Fromm. Y mantener el amor es más difícil que enamorarse. Para mantener el amor debe tenerse en cuenta que implica ser consciente de que si las relaciones no se cuidan, se van apagando, también la de pareja. Es decir, no debe darse por supuesto que sólo por ser pareja ya se mantendrá.

Vivimos un momento muy ajetreado, todo el mundo debe cumplir diferentes roles, el tiempo vuela, y no siempre nos permite hacer y gestionar todo lo que quisiéramos con plena conciencia.

El amor no entiende de prisas, por lo que hay que hablar dedicarse tiempo de calidad

El amor no entiende de prisas, por lo que hay que hablar dedicarse tiempo de calidad, irse conociendo, y no dar por sentado que las personas siempre son de la misma manera, porque se va evolucionando y una de las muestras de amor más significativas es ayudar a crecer al otro.

Una pareja que funciona está formada por dos personas independientes que comparten una relación de amistad y complicidad, con momentos apasionados de intimidad erótica y sobre todo con el compromiso mutuo de ayudarse, respetarse y hacer crecer la mejor versión de ambos.

Si fallar alguno de estos puntos claves en una relación de pareja, es importante ser capaz de comunicarse, de explicarse los sentimientos, y no tomárselo como un ataque personal, sino como un tramo de relación que es real, y que debe valorarse para mejorar la relación, sea continuando o sea cambiando de dimensión relacional…

¿Qué hacer cuando empieza a fallar una relación?

· Tratar de hablar sin reproches, y escuchando de manera activa al otro.

· Evitar las discusiones y el drama.

· No empezar a reprochar cosas del pasado que ya no tienen nada que ver, pero a veces se aprovecha el momento de rabia para empezar a sacarlo todo.

· No hacerse la víctima ni faltar el respeto.

· No idealizar a la otra persona. Las personas son como son, y se gana mucho cuando se aceptan de la forma que son, y no esperando que sean como somos nosotros o cómo nos gustaría que fueran.

Hay que saber hablar cómo hablan las personas. Si había complicidad y ahora hay aburrimiento, hay que ser consciente de que quizás se ha dejado apagar, o que se han dedicado poco tiempo, y cada uno ha ido haciendo totalmente la suya, perdiéndose esa complicidad que se tenían.

A veces no se sabe cuál es la decisión que hay que tomar.

Cómo detectar que la relación se apaga · Hay que observar si la confianza va menguando. · Si cada día hay menos interés en las cosas del otro. · Si se priorizan las relaciones con amigos y familia que las de la pareja sola. · Si no apetece hacer proyectos de futuro. · Cuando ya no hay ganas de intimidad. · Cuando sólo uno de los dos muestra interés en solucionar los conflictos. · Cuando existe un control excesivo. · Cuando domina el aburrimiento.

¿Qué hacer?

· Hablar.

· Hablar.

· Hablar.

Y escuchar mucho al otro sin suponer ni juzgar.

Amar es un arte. Hay que tener en cuenta que quizás habrá que tomar decisiones importantes, pero también tener en cuenta los pequeños detalles de cada día, el respeto al espacio personal del otro, no pretender hacerlo todo juntos las 24 horas de cada día del año. Hay parejas que lo hacen y les va bien, pero la mayoría necesitan su espacio personal, compartir tiempo con sus amigos, practicar algún deporte, explicarse las cosas ayudarse, cuidarse, y aceptarse.

Pedir ayuda

Se puede intentar reconducir la relación, quizá con la ayuda de un profesional, hacer un trabajo de pareja, ambos haciendo conciencia del amor que se tienen, e intentar aumentar la comunicación y los detalles. Ser muy consciente de que la convivencia es difícil, y que en ocasiones las personas tienen poca paciencia y poca tolerancia, y ambas forman parte de los ingredientes de una buena relación.

El amor no duele, lo que duele son las personas que no saben amar

Pero si llega un punto en el que uno de los dos, o ambos, coinciden en que no queda ningún punto compartido, y la pareja se plantea una separación, es muy saludable y respetuoso que lo hagan desde el amor y el respeto, así como desde el agradecimiento a todo el tiempo compartido.

Amar es luchar...y saber irse

Amor es intentar luchar y poner empuje y trabajo al mantener viva la llama del amor, porque el amor entra por los detalles, y se va por la ausencia de los detalles. Pero amor también es saber irse, o saber soltar lo que ya no tiene recorrido. Cabe pensar que el amor no se suplica. No, no se suplica. Quien te quiere, no hace que lo dudes. Porque el amor no duele, lo que duele son las personas que no saben amar.