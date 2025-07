Luis Enrique: Resiliencia ante el duelo, cinco años después de la pérdida de su hija Xana

Luis Enrique, actual entrenador del PSG, ha abierto su corazón al hablar sobre uno de los momentos más duros de su vida: la pérdida de su hija Xana, de nueve años, por un cáncer de huesos en 2019. El entrenador ha abordado por primera vez el proceso de duelo familiar en el capítulo final de la miniserie No tenéis ni **** idea de Movistar+, donde destaca su capacidad de mantener vivo el recuerdo de su hija sin dejarse vencer por el dolor.

“Me considero afortunado”, afirma Luis Enrique, haciendo una reflexión poco común ante una tragedia así. “Mi hija vivió 9 años maravillosos con nosotros. Tenemos mil recuerdos de ella, cosas increíbles”. Estas palabras muestran la manera en que el exfutbolista ha decidido afrontar la pérdida: centrándose en el tiempo compartido y no en la ausencia. A lo largo del capítulo, Luis Enrique explica cómo, a pesar de que Xana ya no está presente en el plano físico, su memoria sigue viva en el plano espiritual, una forma de mantener su vínculo emocional.

Sentir que, a pesar de la muerte, la relación puede seguir viva permite a la persona transformar el legado en algo positivo para su vida Alba Payàs — Psicoterapeuta especializada en duelo y directora del Instituto IPIR

No todos en su familia han afrontado el duelo de la misma manera. El entrenador comparte un momento íntimo con su madre, quien, incapaz de soportar el dolor, había quitado las fotos de su nieta. “Le dije: ‘Mamá, tienes que poner a Xana, porque está viva. En el plano físico no está, pero en el espiritual sí’”. Este recuerdo vivo es un tema recurrente en la familia de Luis Enrique, quien afirma que hablan de ella todos los días, ríen y la recuerdan.

Mantener el vinculo, clave

Según Alba Payàs, psicoterapeuta especializada en duelo y directora del Instituto IPIR, mantener este vínculo es clave para muchas personas en duelo: “El dolor siempre está ahí. Sentir que, a pesar de la muerte, la relación puede seguir viva y continuar permite a la persona seguir integrando el legado y transformarlo en algo positivo para su vida. Esto no significa que no se pasen momentos de mucha añoranza, dolor, e incluso enojo o desánimo”. Payàs destaca que esta forma de afrontarlo puede ayudar a encontrar sentido tras la pérdida y hacer del duelo una experiencia transformadora a nivel personal, pero no todas las personas lo viven de la misma manera. “Es fundamental respetar que, para cada persona, la vivencia puede ser diferente”.

Luis Enrique ha transformado este dolor en acción con la creación de la Fundación Xana, que apoya a familias con niños y niñas que padecen enfermedades graves. Esta organización es una forma de mantener el espíritu solidario y el recuerdo de su hija a través de un proyecto que ayuda a los demás. Y es que, según Payàs, “el duelo puede ser un proceso que nos transforme, incorporando los valores de la persona que hemos perdido y viviendo con más sentido”.