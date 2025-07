Cinco temas esenciales sobre el final de una relación

Sobre la decisión de poner punto y final a una relación de amor se han escrito y compuesto millones de temas. Es una de las motivaciones universales de la música, en todas las visiones y versiones. Muchas bandas le dedican casi toda su discografía. Escogemos cinco temas de estilos, épocas y contenidos distintos, sobre las diferentes maneras de interpretar y digerir un proceso tan doloroso y tan común como el del fin de una historia de amor.

Gloria Gaynor. I will survive. La canción comienza diciendo que se queda petrificada por la ruptura y después entona el 'sobreviviré'. Una canción de empoderamiento como pocas.

Flowers. Es una canción de Miley Cyrus, sobre ruptura pero con un tono de inicio de nueva etapa.

Queens of the Stone Age. Gonna leave you. Un tema que aborda las relaciones tóxicas. Inserido en uno de los grandes discos de la banda.

Adele, experta en este tipo de temáticas. Ha cantando mucho al desamor. Rolling in the deep es uno de sus temas icónicos.

Lluís Llach. Que tinguem sort, despliega una manera elegante de separarse, deseando que la otra persona halle lo que le ha faltado en la relación.