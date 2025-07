Queridos adultos: escuchadnos de verdad

Queridos adultos, quiero hablaros sobre lo que los jóvenes realmente necesitamos en cuanto a emociones, porque a veces siento que no nos entendéis del todo o que nuestras emociones no se toman tan en serio. El mundo en el que vivimos cambia muy rápido, hay muchas presiones, expectativas y cosas que nos agobian, pero da la sensación de que, porque somos jóvenes, todo lo que sentimos debería ser fácil de manejar. Se pone la excusa de que todo es una etapa y pasará pero, aunque lo sea, sigue sin ser fácil. Sentimos, a veces con mucha intensidad, pero no siempre encontramos el espacio o las palabras para explicarlo. Por eso quiero intentar contaros qué nos falta y qué necesitamos de vosotros.

Necesitamos que nos escuchéis de verdad. A veces, cuando intentamos hablar sobre lo que sentimos, parece que se minimiza, como si fueran tonterías. Nos decís que "ya se nos pasará" o que "no es para tanto", y aunque entendemos que queréis tranquilizarnos, eso nos hace sentir que nuestras emociones no son válidas. Necesitamos saber que lo que sentimos importa, aunque desde fuera pueda parecer una tontería. Que no lo comparéis con vuestras experiencias, porque cada uno vive las cosas de manera diferente. Solo queremos que nos escuchéis sin juzgar ni buscar soluciones rápidas.

Otra cosa que necesitamos es tiempo. Tiempo para entender lo que nos pasa por dentro. Parece que tenemos que saber siempre cómo reaccionar o qué hacer, pero muchas veces no tenemos ni idea. Nos sentimos perdidos, pero vivimos con la presión de dar respuestas inmediatas o de tenerlo todo claro. Necesitamos que nos deis espacio para pensar, para equivocarnos, para no saber qué hacer sin que eso sea un desastre. No necesitamos que nos resolváis la vida, solo que nos acompañéis mientras tratamos de descubrirlo.

También necesitamos poder ser vulnerables sin sentirnos débiles por ello. Parece que siempre tenemos que mostrar que estamos bien, que lo controlamos todo, pero muchas veces no es así. Nos sentimos inseguros, con dudas y miedos, y no siempre nos atrevemos a decirlo porque da miedo que nos veáis como frágiles. Nos gustaría que entendierais que pedir ayuda no significa que seamos menos capaces. Necesitamos sentir que podemos ser sinceros sobre cómo nos sentimos, sin miedo a ser juzgados.

Otra cosa importante es la empatía. A veces sentimos que no os ponéis en nuestro lugar, que no entendéis lo difícil que puede ser para nosotros algunas cosas que parecen "normales". La presión del colegio, los amigos, las redes sociales, todo eso puede ser agobiante, y necesitamos sentir que lo entendéis. No que nos resolváis los problemas, pero sí que estéis ahí, que podamos contaros lo que nos pasa sin que eso se convierta en una lección o una crítica. Solo necesitamos saber que podemos contar con vosotros.

Por último, necesitamos que nos dejéis espacio para crecer a nuestro ritmo. No podemos convertirnos en adultos de un día para otro, y a veces sentimos que se espera demasiado de nosotros demasiado pronto. Estamos aprendiendo a manejar nuestras emociones, a entendernos a nosotros mismos, a conocernos, y necesitamos que respetéis nuestros tiempos. No nos empujéis a ser algo que todavía no somos. Sabemos que lo hacemos lo mejor que podemos, pero agradeceríamos que nos acompañarais sin apurarnos.

En resumen, lo que necesitamos es que nos escuchéis más, sin juzgarnos ni darnos soluciones inmediatas. Que nos dejéis ser vulnerables sin que eso nos haga sentir débiles, y que nos mostréis que está bien tener emociones y aprender a vivir con ellas. Lo que más necesitamos es saber que no estamos solos y que lo que sentimos importa, por muy confuso que sea a veces.

Gracias por escucharme.