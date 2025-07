Cuando comer da miedo: la realidad de los trastornos de la conducta alimentaria

Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) no son solo una cuestión de apariencia física. Según los últimos datos de la Encuesta de Salud de Cataluña,un 5 % de las personas que padecen un TCA pueden morir a causa del trastorno. Durante la pandemia, los casos se duplicaron, con un aumento particularmente alarmante entre niños y adolescentes: 2 de cada 10 jóvenes podrían estar conviviendo con un TCA, y 3 más podrían estar en riesgo de padecerlo.

Para abordar este reto, profesionales, pacientes y familias han debatido públicamente sobre el impacto de los TCA y, sobre todo, sobre el proceso de recuperación, convocados por el Hospital de Sant Pau.

Las personas afectadas no siempre son conscientes hasta que el daño ya está hecho Mar Carceller — Doctora Hospital de Sant Pau

La doctora Mar Carceller, responsable de la unidad de TCA de Sant Pau, destaca que, aunque la sociedad a menudo asocia un TCA con un cambio físico, muchas veces los efectos son orgánicos e imperceptibles a simple vista. “El aumento de peso no debería dar miedo, lo que realmente es peligroso es la malnutrición. Las personas afectadas no siempre son conscientes hasta que el daño ya está hecho”, revela Carceller. El modelo de Sant Pau apuesta por un tratamiento biopsicosocial, que no se basa únicamente en el peso corporal, sino en la mejora emocional y la capacidad de la persona para llevar una vida normalizada.

Nunca obligamos a Maria a comer, pero buscamos a los mejores profesionales para ayudarla Àlex Crivillé — Ex piloto de motos

Maria Crivillé, de 19 años, debutó con un trastorno a los 11. Después de ser diagnosticada y de un ingreso hospitalario, pasó por una fase de negación. “El trastorno no era solo una batalla con la comida, sino conmigo misma. Mentía a todos, y también a mí”, confiesa Maria, quien ahora se dedica al estudio de la integración social y participa activamente en su recuperación. Su padre, el expiloto de motociclismo Àlex Crivillé, ofrece también un testimonio íntimo sobre la incertidumbre e impotencia de la familia: “Nunca obligamos a Maria a comer, pero buscamos a los mejores profesionales para ayudarla”. Su testimonio, junto al de su esposa Anna, destaca la importancia de la terapia familiar para acompañar el proceso de recuperación y la necesidad de confiar en los profesionales.

La doctora Mar Carceller. / Irene Vilà Capafons

La pandemia como agravante

La cantante Paula Valls, que pasó por un proceso similar, explica cómo la pandemia agravó su TCA. “La obsesión por el control se desplazó hacia la comida cuando perdí todo lo que podía controlar durante el confinamiento”, admite.

La obsesión por el control se desplazó hacia la comida Paula Valls — cantante

A pesar de haberse convertido en una artista de éxito, su lucha interna con la anorexia ha sido devastadora. Ahora, gracias a la terapia y la ayuda de un equipo médico, ha conseguido reconducir su vida, aunque vive con el miedo constante de recaer. “Cuando siento ese miedo, sé que debo pedir ayuda”, describe con optimismo.

Veinte años de recuperación

Maria Trias, de 60 años, convivió con la anorexia desde los 17 años, cuando apenas existían tratamientos específicos para los TCA. “La enfermedad fue un tsunami para mi familia. Invertí más de 20 años en mi recuperación”, recuerda. Su mensaje es: “De esto se sale, pero requiere mucho trabajo y ayuda”.

Invertí más de 20 años en mi recuperación Maria Trias

Muchas causas, muchas vidas

Los profesionales del Hospital de Sant Pau subrayan la necesidad de ver los TCA como una enfermedad multifactorial que requiere un tratamiento integral y personalizado. También lamenta que todavía existan muchos malentendidos en torno a los trastornos alimentarios, a menudo reducidos a una cuestión de imagen física. La realidad es mucho más compleja y puede tener consecuencias fatales si no se aborda adecuadamente.

El proceso de recuperación comienza cuando la persona acepta que necesita ayuda Cristina Carmona — Psicoterapeuta Sant Pau

La doctora Cristina Carmona, psicoterapeuta de la unidad de TCA del hospital, insiste en la importancia de reconocer la voluntad de la persona afectada para recuperarse: “El proceso de recuperación comienza cuando la persona acepta que necesita ayuda, no podemos obligar a alguien a comer, pero podemos acompañarlos en el camino hacia la recuperación".