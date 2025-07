El impacto emocional de los procesos migratorios: entre el duelo y la resiliencia

El fenómeno migratorio es tan antiguo como la humanidad misma, pero en la actualidad, sus implicaciones emocionales y psicológicas adquieren dimensiones especialmente complejas. En un contexto en el que la discriminación racial y la xenofobia continúan siendo la principal causa de exclusión en ciudades como Barcelona, donde según el Observatorio de las Discriminaciones, estas prácticas se han mantenido en aumento desde 2018, es esencial entender cómo estas experiencias afectan a las personas migrantes en un nivel profundo. Más allá de las cifras, detrás de cada proceso migratorio hay historias de resiliencia, duelo y superación.

Zenaida Reyes, arteterapeuta y activista migrante que colabora con la Xarxa Sense Gravetat, llegó a España desde El Salvador hace diez años. Su relato ilustra una realidad compartida por miles de personas que buscan una vida mejor, pero se encuentran con un sistema hostil y una profunda soledad. “Llegué con 18 años, con una idea muy idealizada de lo que sería mi vida aquí. Pero me encontré con un lugar lleno de hostilidad y con pocas redes de apoyo. El proceso burocrático era agotador, me pasé años renovando permisos de estudio sin garantías”, cuenta Reyes.

Zendaia Reyes. / Irene Vilà Capafons

Esa sensación de estar siempre al borde de la expulsión no solo impacta la vida administrativa de los migrantes, sino que afecta su salud mental. El síndrome de Ulises, descrito por el psiquiatra Joseba Achotegui en 2002, aborda esta problemática desde una perspectiva de salud mental. Este síndrome, caracterizado por un estrés migratorio extremo, no es un trastorno mental, sino un proceso de sufrimiento y duelo muy particular. Como Achotegui señala, “es el sufrimiento que no debemos medicalizar, es como la caña que se dobla al viento, pero no se rompe”.

Según el psiquiatra, este cuadro emocional se manifiesta en siete duelos principales: la pérdida de la familia, la lengua, la cultura, la tierra, el estatus social, el grupo de pertenencia y la exposición a los riesgos físicos. Estos factores, sumados a la soledad y el miedo, crean un ambiente de indefensión que perpetúa el dolor de las personas migrantes. A pesar de ello, muchas de ellas encuentran formas de resistir. Reyes, por ejemplo, encontró en el arte una vía para canalizar su dolor. “Hacer fotografía y vídeo me permitió poner en palabras lo que estaba viviendo. Y también fue clave poder conectar con otras personas que estaban pasando por lo mismo”.

"No nos vamos a ir"

La narrativa alrededor de la migración se ha ido ensombreciendo aún más con el auge de la extrema derecha en Europa. La victoria del FPÖ en Austria y el ascenso de Alternativa para Alemania en Turingia son solo ejemplos de un discurso xenófobo cada vez más normalizado. En palabras de Reyes, “los discursos de odio hacia las personas migrantes se han convertido en una estrategia política para desviar la atención de los verdaderos problemas estructurales que afectan a todos. Pero ya no es solo por desconocimiento, sino un cínico recurso de poder”. Este contexto ha llevado a una revitalización de los movimientos migrantes, que han empezado a ocupar espacios clave en la lucha por la justicia social. “Nos estamos poniendo en el centro de la conversación, no nos vamos a ir. Estamos aquí”, afirma Reyes.

El duelo migratorio, tal y como lo define Achotegui, es un duelo parcial y recurrente que puede durar toda la vida del migrante. A diferencia de otros tipos de duelo, este no es por una pérdida total, sino por una separación que nunca se cierra del todo. La resiliencia de las personas migrantes es, en muchos casos, extraordinaria, pero no debería ser necesaria. Reyes subraya la importancia de las redes comunitarias y de apoyo para enfrentar estos procesos: “Son los vínculos que creamos con otras personas migrantes los que realmente nos acompañan en el proceso de duelo, más que cualquier taller o sesión de terapia”.

Empatía o rechazo

Como recuerda Achotegui, “la migración ha existido desde los orígenes de la humanidad, y no va a parar”. Pero es nuestra responsabilidad colectiva decidir si responderemos con empatía o con rechazo. Mientras el discurso xenófobo crece, también lo hace la resistencia y la solidaridad entre comunidades migrantes. Como comenta Zenaida Reyes, aún queda mucho por hacer para asegurar que el dolor de estas personas no sea invisibilizado ni trivializado, y que las sociedades de acogida se esfuercen más en entender, acoger y apoyar.