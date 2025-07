Incremento notable de la innovación en las entidades de salud mental

Un chat de apoyo y atención 24 horas para los jóvenes con problemas de salud mental, un plan específico para que la familia de un niño autista sea un agente de transformación, una estrategia de musicoterapia y un proyecto de barrio innovador para jóvenes en especial en Barcelona. Estos son los cuatro proyectos de innovación en salud mental premiados en la primera edición de los galardones de Innovación que ha organizado Salut Mental Catalunya (SMC), la red de más de 80 entidades catalanas que trabajan con y para las familias con trastornos.

Hace falta más investigación en el área comunitaria de la salud mental Marta Poll — directora de SMC

La entidad ha visto superadas sus expectativas: se han presentado 28 proyectos distintos de toda Catalunya. "Esto demuestra que estas asociaciones generan proyectos rigurosos, serios, con metodología y evaluación del impacto, y es necesario que tengan el reconocimiento que se merecen", afirma Marta Poll, presidenta de SMC. "Hace falta más investigación en el área comunitaria de la salud mental, reforzar estos proyectos que nos ayudan a entender mejor cómo acompañar a las personas", añade.

Generar redes

En la categoría de acción comunitaria, SMC ha premiado una iniciativa llamada Capacita, de la entidad Aprenem Autisme. Se trata de un proyecto destinado a "fomentar espacios y actividades de apoyo social y emocional entre familias cuidadores de un niño o un joven con autismo". Estas actividades permiten a las familias vincularse a otras con situaciones similares. ¿Cómo? Con grupos de ayuda mutua, mindfulness, talleres y actividades. Se fundamenta, según sus promotores, en un factor clave: la idea de pertenencia, de generar red.

Evaluación del proyecto Ondara Sió de musicoterapia / Ondara Sió

Mucho más que escuchar música

La entidad Ondara Sió, en Cervera, ha planteado una herramienta de innovación basada en la musicoterapia para personas con algún trastorno mental. En el proyecto se incluye una evaluación detallada a todos los niveles -cognitivo, motor, emocional- de los resultados de estas sesiones. Ondara Sió se ha llevado el premio de SMC en la categoría de proyectos colaborativos, no en vano se trata de una metodología que se ha llevado a cabo de la mano del Conservatorio de Música y la Escuela de Música. Los beneficios son múltiples: para los usuarios del taller (llamado 'Ara em toca a mi') como para las relaciones sociales. Sus impulsores sostienen: "la música mueve montañas, pero también mueve a las personas". Se trata de una metodología evaluada y exportable.

"Ahora sé que alguien está por mí"

Los jóvenes son objeto de atención preferente en SMC por lo que también los premios han recaído en dos proyectos de estas características. Uno consiste en un chat de apoyo, 24 horas al día, para jóvenes con necesidad de compartir sus malestares. La Fundació Ajuda i Esperança ha desplegado esta herramienta bajo una constatación: a los jóvenes les cuesta más hablar por teléfono que chatear.

Un equipo de voluntarios, formados específicamente, han atendido a jóvenes que tras ello han mostrado su satisfacción: "Ahora sé que hay alguien que está por mí, solo necesitaba expresarme y que alguien me pudiera escuchar, porque pensaba que era la única persona a la que le pasaba lo que me pasa". El proyecto se basa en la confidencialidad, que no en el anonimato. Y se puede usar a cualquier hora. Uno de los casos fue el de un joven con agorafobia que chateaba a la hora de entrar en el metro. El proyecto ha constatado su eficacia y también una evidencia: la soledad no deseada, incluso entre jóvenes de clase media.

Mural de KMK de Arep / Arep

Y en categoría de jóvenes, la entidad Arep ha logrado el otro de los premios -todos dotados con 5 mil euros- gracias al programa KMK, que apoya y acompaña a jóvenes a menudo con patología dual. Es un trabajo conjunto entre Arep y Salut i Comunitat, lo cual es una tendencia creciente en el sector: aunar esfuerzos. La fuerza del taller consiste en la capacidad de los jóvenes de ser cocreadores de los contenidos, desde las relaciones informales y la participación de centros como el Centre Cívic Baró de Viver de Barcelona. Este premio recae también en una idea creciente: impulsar los mecanismos de apoyo social más allá del diagnóstico clínico.