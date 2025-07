Santa Coloma de Gramenet inicia un proyecto europeo para mejorar el bienestar emocional

Santa Coloma de Gramenet es la ciudad catalana escogida para impulsar el programa europeo MentBest para mejorar el bienestar emocional, reducir los síntomas depresivos y prevenir el suicidio. Con un importe de 180.000 euros, un equipo liderado por el doctor Benedikt Amann, del Hospital del Mar, y Bridget Hogg, el plan es pionero y pretende obtener resultados mediante acciones en toda la población, en especial entre jóvenes, personas mayores, inmigrantes, parados y personas ya diagnosticadas con algún trastorno mental, en especial de depresión.

La Unión Europea destina 9 millones de euros a MentBest, que se despliega en cinco países: España, Albania, Estonia, Grecia e Irlanda. En el caso del Estado español, Catalunya es la comunidad elegida y Santa Coloma el foco de atención. El objetivo es comparar los resultados obtenidos dentro de dos años en comparación con los que se obtengan -vía encuestas poblacionales- en el distrito barcelonés de Sant Martí, donde no se aplicará el plan.

Benedikt explica que se trata de "llevar a cabo actividades de divulgación, formación y recursos para toda la comunidad de Santa Coloma". El equipo del Mentbest busca líderes de opinión y ya ha contactado con más de veinte entidades e instituciones, comenzando por el ayuntamiento de la ciudad. El proyecto estudia crear también una web específica . Hogg explica que se ha contactado con la entidad Gramaimpuls, respecto a la política de apoyo a las personas paradas de larga duración. "Mientras no se tiene trabajo, es necesario actuar -explica- porque si no se crea un círculo vicioso porque no encontrar trabajo genera desmoralización".

La preparación del plan lleva meses en marcha. La entonces alcaldesa de la ciudad, Núria Parlón, afirmó al inicio de estos preparativos que la salud mental y la depresión son "una realidad que nos preocupa y ocupa, y prueba de ello es nuestra participación activa en este proyecto comunitario".

Problemas sociales

Benedikt constata que en la ciudad "existe mucha necesidad, y problemas multifacéticos, problemas sociales, y existe el riesgo de idealizar este proyecto; queremos mover algo pero no vamos a poder comprar viviendas ni crear empleo ni aumentar el número de psiquiatras, no es nuestra tarea". El plan se centra en la prevención y concienciación.

Una de las maneras de evaluar el éxito o fracaso del plan será medir dentro de dos años el número de intentos de suicidio en la ciudad, en comparación con Sant Martí. Además, la empresa GESOP hará una encuesta poblacional a 500 ciudadanos en ambos núcleos (Santa Coloma y Sant Martí). El objetivo de los impulsores del plan es presentarlo en un acto público en Santa Coloma antes de final de acto.