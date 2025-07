Illa aprobará este año el pacto de salud mental diseñado por el Govern de ERC

Lo habitual en política es que cuando cambia el gobierno, cambian todos planes. Esta vez no. El president Salvador Illa se ha comprometido personalmente a considerar la salud mental "una prioridad y poner todos los recursos necesarios". Y así se lo ha transmitido a la actual directora del Pacte Nacional per la Salut Mental, Magda Casamitjana, a quien el nuevo Govern mantiene en el cargo, y lo ha subrayado en el Parlament: "No vamos a comenzar de cero nada". Es más, según ha sabido EL PERIÓDICO, el Govern aprobará antes de final de año este Pacto, diseñado en periodo de gobierno de ERC, que incorpora innovaciones destacadas como una ley que blinde los derechos en materia de salud mental y la creación de un atlas con todos los recursos existentes. Casamitjana explicará el Pacte en la sede de la ONU de Ginebra el próximo 23 de octubre.

"El president considera la salud mental una prioridad y nos ha transmitido que no vamos a empezar de cero a la hora de abordar este tema" Magda Casamitjana — Directora del Pacte Nacional per la Salut Mental

Casamitjana subraya que el documento prevé una ley específica que blinde los derechos de los ciudadanos. "El país debe tener una estrategia única, porque esta batalla o la libramos todos o no la ganaremos, tenemos que estar todas las administraciones, la sociedad, las primeras personas, para combatir el malestar emocional y los trastornos. Esto va más allá del diagnóstico y de las pastillas", afirma. El objetivo de la ley es convertirse en la "garantía de la atención y la recuperación con un enfoque comunitario" y que también evalúe los programas existentes.

Entre las medidas del pacto, está también la de "disponer de un mapa de herramientas disponibles, para primeras personas y cuidadores", una especie de atlas de salud mental que unifique todos los recursos existentes, a veces desconectados, en el territorio y procedentes de diferentes iniciativas sociales e insititucionales. De hecho, el pacto es un paraguas único para todas las 'conselleries', dotado económicamente (se ha barajado la cifra de 20 millones anuales) aparte del dinero que ya dedica cada Departament.

Garantizar los derechos de los usuarios y la accesibilidad de los recursos son las prioridades del Govern

El pacto prevé hacer cumplir los estándares de la OMS, atender a los determinantes sociales de la salud mental (género, etnia, ingresos vivienda, barrio, educación y red de relaciones influyen en los trastornos), analizar riesgos como el de las pantallas, alfabetizar a la ciudadanía en salud mental, diseñar un plan de prevención entre las conselleries de Salut, Drets Socials y Educació, desplegar profesionalmente los 'peers' (agentes de apoyo entre iguales), crear un Observatorio de Prevención del Suicidio, mejorar el acceso al trabajo de colectivos en riesgo, crear un programa de envejecimiento activo, garantizar el acceso a la vivienda, salud, educación, trabajo de las personas con trastornos, definir el tiempo de espera para cada servicio de salud, y disponer programas que garanticen la continuidad de la atención cuando se pasa de la infancia a la adolescencia y la edad adulta, entre otros. Los ejes de trabajo son pues la prevención, atención integral, los determinantes sociales que influyen en la salud y las vías de recuperación. Y obliga no solo al Govern, sino a todas las administraciones y entidades.

"Esta batalla, o la libramos todos juntos o no la ganaremos" Magda Casamitjana — Directora del Pacte Nacional per la Salut Mental

El ambicioso proyecto, fruto de años de trabajo, supone un cambio de paradigma en cuanto a la salud mental: "La persona y sus derechos, en el centro de toda la estrategia", en palabras de Casamitjana. No en vano, todos los indicadores constatan la actual situación de alarma en este terreno, tanto en cuanto al bienestar emocional como a los diagnósticos psiquiátricos.

Lo urgente

Para Casamitjana, lo urgente en cuanto al plan -aparte de toda la política sanitaria, educativa, social y laboral de cada conselleria- es "garantizar los derechos de las personas, es decir, que no haya contenciones mecánicas, que los 'peers' (los testimonios pedagógicos en primera persona) puedan trabajar y no estar en precario". En segundo lugar, la accesibilidad de recursos: "Tenemos que garantizar que cada persona pueda llegar donde quiera, con sus habilidades y problemas, que pueda estudiar, trabajar, casarse... es complicado porque las personas están estigmatizadas, y no pueden acceder a una vivienda porque el propietario no se la alquila por miedo", explica la directora del Pacto.

Otra prioridad va a ser el apoyo a los profesionales de primera línea. "Estamos dejando que caigan profesores, policías, médicos, trabajadoras de residencias... tenemos que cuidar y apoyar a estos profesionales", advierte. Junto a ello, la necesidad de mejorar la formación. Para Casamitjana, es preocupante "dejar que mucha gente atienda a las personas sin disponer de la formación adecuada en salud mental".

El Pacte, ante la ONU

Casamitjana podrá responder a las inquietudes de representantes internacionales y de la sociedad civil de todo el mundo el próximo 23 de octubre cuando acudirá a una sesión monográfica sobre salud mental, invitada por Naciones Unidas, en Ginebra. Esta intervención surge del acuerdo del Govern con la OMS para implementar los llamados Quality Rights, unos estándares internacionales en salud mental. "Y de ahí surge que Naciones Unidas se interesara y nos llamara para que nos expliquemos. Es una jornada de trabajo cuyas conclusiones serán vinculantes", añade. Con todo, para Casamitjana lo más relevante es que el Pacte siga adelante pese al cambio de Govern. "Es una muy buena noticia", proclama convencida. Ella sigue al frente del Pacte, a la espera del concurso que se abrirá para ocupar su cargo, que vence en diciembre y al que posiblemente optará para dar continuidad personal a lo que ya es una noticia de relieve: la continuidad de una estrategia a largo plazo que esta vez ha superado incluso los avatares de un cambio de color político al frente de la Generalitat.

