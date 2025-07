Diagnóstico: más allá de una etiqueta

Siento que, muchas veces, los diagnósticos pueden sentirse como una etiqueta que te ponen en la frente, que reduce a una persona a una sola palabra. Es como si, de repente, todo lo que eres se resumiera en un término médico, y eso puede ser limitante o hasta deshumanizante. La gente empieza a verte a través de esa etiqueta como “alguien que tiene X” como si ese fuese tu único rasgo de personalidad. Es frustrante. Como si todo lo que eres se resumieran a una sola palabra. Ya no eres tú con tus experiencias y emociones, sino "alguien con X diagnóstico".

Esto no solo pasa con lo que piensan los demás; muchas veces, tú mismo empiezas a creerte esa etiqueta. Te das cuenta de que, en el fondo, sientes que ese diagnóstico es lo que realmente te define. Es un proceso que sucede poco a poco, pero te miras al espejo y, en lugar de ver a la persona con mil facetas que siempre has sido, solo ves a alguien que parece ser un simple término médico.

Empiezas a creerte esa etiqueta. Sientes que ese diagnóstico es lo que realmente te define

Por otro lado, creo también hay un enorme alivio en saber finalmente qué te pasa. Después de mucho tiempo sintiéndote mal, sin entender el porqué, tener un diagnóstico puede darte un poco de claridad. Como si por fin pudieras ponerle un nombre a lo que sientes o a lo que llevas viviendo. De pronto todo tiene sentido, como si encuentras algo que te faltaba saber en tu vida. Saber lo que te pasa te da la oportunidad de buscar tratamiento, de encontrar una explicación para lo que sientes y de dejar de culparte a ti mismo por ello. A veces no es que el diagnóstico te defina, sino que te da una base para entenderte mejor.

A veces no es que el diagnóstico te defina, sino que te da una base para entenderte mejor

Pero la línea entre estas dos percepciones es extremadamente fina. Al final, depende de cómo lo mires. Un diagnóstico puede ser limitante si te quedas solo con la etiqueta, pero también puede ser un paso hacia la recuperación y el autodescubrimiento si lo ves como una herramienta para conocerte más y buscar ayuda. Lo importante es no perder de vista que, más allá del diagnóstico, sigues siendo tú, con toda tu complejidad. Eres un ser humano con todo lo que eso conlleva, pero no solamente un diagnóstico.

La noticia de un diagnóstico es un tsunami de emociones que te pilla desprevenido. Pasas por la negación, la tristeza e incluso la ira. Al fin y al cabo, darle nombre a algo hace que se haga completamente real. Pero, con el tiempo, aprendes a aceptar que tener un diagnóstico no significa que tu vida esté definida por él. Es algo que debes elegir y gestionar, sin dejar que te consuma por completo. Es solo una parte de tu historia, un capítulo, no el libro entero. Creo que es muy importante saber y entender esto, porque, si no, puedes permitir que el diagnóstico se convierta en tu identidad.