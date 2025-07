Maria José Valiente despliega su positivismo realista en 'Totes les versions de tu'

Parar y pensar. Esta fue una de las palancas que hicieron nacer la sección SanaMente. Y es lo que reivindica una y otra vez la psicóloga y colaboradora de esta sección, María José Valiente, que este martes ha presentado 'Totes les versions de tu' (Rosa dels Vents)('Todas las versiones de ti') en Barcelona. Un libro en el que describe con sencillez y atinadamente la manera de vivir sanamente los diferentes roles de cada uno de nosotros. Y lo hace con una indisimulada premisa, la de su actitud positivista.

En una presentación cargada de empatía y con una gran afluencia de público en la librería Ona de Barcelona, Valiente ha desplegado su amor por la bondad humana y su vitalismo. "La bondad es la máxima categoría humana y si alguien no es buena persona, nada de lo que haga vale la pena", proclamó. "Estamos en el universo, estamos viviendo, aprovechémoslo, es una maravilla", ha pedido, al tiempo que ha reivindicado la humildad como hermana de la inteligencia. Y todo ello con una invitación a la reflexión: "Pensemos, porque cuando pensamos se abre la mente".

En tono más íntimo, la autora ha relatado las dificultades de salud de sus padres para insistir en su visión positivista de la vida. "Lo que tenemos que hacer es vivir y ayudarnos un poco más a los demás, que la vida no va de ti; si no son amables contigo, tu sé amable, no dejes de ser buena persona por culpa de las malas personas, sé como eres, sé coherente contigo; si no, estás vendido, porque vivimos un mundo que está como una cabra".

¿Cómo ejercemos nuestros roles?

Valiente repasa el rol de persona (la relación con uno mismo), de padre o madre, de hijo, de amigo y de profesional. Y defiende un concepto, el de ser realista pero positivo. "No son cosas incompatibles", proclama. Se desmarca de la "positividad tóxica" que presiona para que no sintamos ni expresemos ansiedad o tristeza. Pero sostiene que "se puede ser positivo y realista al mismo tiempo". La psicóloga subraya que "a veces no es tanto el problema sino la actitud con la que lo encaramos". "Si te centras en la parte buena de las cosas, lo positivo crecerá más en tu mente", defiende en su ensayo, y añade: "El 90% de los problemas que genera angustia son escenarios imaginarios".

¿Preparados para dudar?

Siguiendo con esta manera de ver la vida, serena y pausada, Valiente llama a no compararse y a desarrollar la empatía. Y en cuanto al rol de persona (el de la relación con uno mismo), la psicóloga invita a preguntas básicas como quién soy, a donde voy, con quién. E invita a mantener la autenticidad en cada uno de los roles.

Y añade un reto: "cuando una persona quiere descubrir quién es realmente, ha de estar preparada para dudar y renunciar a las versiones de ella que son fruto de una actitud forzada y que de un modo u otro la sitúan en una zona de confort. Y no es fácil".

Tener pareja para ser independientes

Valiente reivindica una vida más pausada, con paz mental. "Si te lo tomas todo personalmente, vivirás la mayor parte de tu vida sufriendo", advierte. En cuanto a las relaciones de pareja, otra premisa: "Para tener una relación de pareja saludable, primero hay que tener una relación saludable con uno mismo". De ahí, una recomendación: saber estar solo. Es más, la psicóloga lanza esta aparente paradoja: "Una pareja está formada por dos personas independientes que se necesitan para continuar siendo independientes". En este capítulo, Valiente despliega las enseñanzas de Erich Fromm en 'El arte de amar'. Es decir, el amor como un arte que hay que trabajar.

Padres e hijos

En su ensayo, la psicóloga invita a ejercer de padres ejercitando la confianza, el tiempo de calidad con los hijos, y la escucha activa. Y avisa: "Cuando más rígidos y poco tolerantes sean los padres, más mentirosos serán los hijos". Y citando a Khalik Gibran, recuerda que los hijos no son de los padres, no les pertenecen ni necesitan una sobreprotección.

En cuanto a los hijos, invita a entender como las nuevas generaciones no quieren vivir para trabajar ni encajar en un sistema por la fuerza. Y puestos a situarnos como hijos, María José Valiente pide que dediquemos a los padres tiempo de calidad, paciencia, gratitud y preocupación por su bienestar. Consultarles todo aunque al final no les hagas caso.

En cuanto a la amistad, que es otro rol universal, la psicóloga recuerda que una de las muestras de amistad más esenciales es estar ahí. "Sin aconsejar, sin preguntar, sin decir nada, sin pedir explicaciones ni comprenderlo todo".

La vida no es trabajar

En el rol profesional es donde de nuevo Valiente recuerda sus principios básicos, un humanismo positivista. "Hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar, no eres tu trabajo". Y pide que nos paremos a pensar si hacemos lo que queremos, si merecemos lo que hacemos, y si no es así qué hacemos para cambiarlo.

La autora también aborda cómo afrontar el duelo de los roles, todo lo que no hemos hecho como padres, hijos o amigos. El duelo de las vidas no vividas. Para ello, de nuevo, el valor de perdonarse a sí mismo y aceptar los cambios y cuidarse.

Todo ello va envuelto en un lazo final: "La vida es sencilla. O al menos, la tendríamos que hacer sencilla. La vida es demasiado corta y demasiado bonita para vivirla siempre sufriendo y mal. Cuidate mucho".