La madre de un niño de 8 años con un grave trastorno denuncia falta de apoyos

Han tenido que forrar de cojines la habitación de su hijo y bloquear las manillas de las ventanas. Pero lo más duro para María José no es tener que tomar estas medidas en casa sino constatar la falta de apoyos para ayudar a Leo (nombre ficticio), que con tan solo ocho años ya requiere una atención constante porque es gran dependiente con discapacidad y sufre un trastorno de conducta grave. Ella insiste en hablar por la causa general y no solo por su impotencia particular. De hecho este martes el Sindicato de Madres con hijos con estas vivencias denuncian públicamente su situación con un lema claro: "Mas recursos y menos discursos".

Leo obtuvo el alta médica el pasado viernes en el Hospital Clínic. Maria José se enfrenta a las dificultades en la escuela y en casa. Celebra que el el colegio se hayan arremangado, pero sostiene que faltan recursos, profesores y especialistas. Su queja ha llegado tanto a Educació como a Drets Socials y a Salut.

A cada cambio de Govern tenemos que reunirnos con los nuevos responsables; no estamos pidiendo la luna Maria José Tavira — Madre de Leo

Respecto al trato en el Clínic, María José no tiene queja ("hacen lo que pueden con los recursos que tienen") pero ha vivido la realidad de las plazas limitadas en este como en otros centros hospitalarios: "Tiene entre diez y doce camas, faltan recursos, y en una reunión la doctora me dijo que le darían el alta médica a Leo porque había otro menor que debía ocupar la plaza. Ella lo entiende pero denuncia que tiene que dedicarse íntegramente a su hijo. El trastorno de Leo hace que pueda lesionarse o lesionar a alguien en cualquier momento. El Clínic ha declinado valorar el caso y asegura que está en contacto permanente con el Departament de Salut.

"Estoy todavía con fuerzas para denunciar todo esto, porque es muy duro ver cómo se producen las autoagresiones (de ahí la necesidad de forrar la habitación), y queremos denunciar la falta de medios en las consellerias, son vidas que mercen ser vividas aunque tengan discapacidad, son personas", clama sin perder la entereza. Ha tenido que dejar su empleo para cuidar de Leo, y ahora la familia vive con el sueldo del marido de María José y padre del niño.

Cada cambio de Govern

Esta madre, y el conjunto del sindicato de madres, lamentan que cada cambio de Govern implique volver a poner el contador a cero y tener que entrevistarse de nuevo con los nuevos responsables educativos, sanitarios y de servicios sociales. "Y no conseguimos nada, no estamos pidiendo la luna", se queja. E insiste en que su historia es la historia de muchas otras madres que tienen que batallar a diario.

Batallas como por ejemplo, describe María José, la de conseguir un transporte para llevar a Leo de casa a la escuela, porque su situación requiere un traslado así para evitar sufrir una crisis de conducta en la calle. Después de mover cielo y tierra ha logrado un taxi para esos desplazamientos. Es solo la punta del iceberg de una vida centrada en proteger la salud de su hijo y reclamar ayudas para ello.