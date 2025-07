Chequeo al enfado y la ira: emociones con trasfondo

¿Quién no se ha enfadado nunca? Alguien así, sin enfados en su vida, tiene realmente un problema. La psicología deja claro que se trata de una emoción no solo presente en todos nosotros sino necesaria. O, dicho de manera técnica, adaptativa. Otra cosa es cuando esta emoción se convierte en ira o en violencia. Por eso conviene -de la mano de las especialistas Leslie S. Greenberg y Sandra C. Paivio, autoras de 'Trabajar con las emociones en psicoterapia'- bucear en las motivaciones de esta emoción y en las maneras de volver a usarla de manera útil y no como a menudo se observa en el día a día de la convivencia entre familias y comunidades.

El orígen

De entrada, cabe recordar algo tan antiguo como básico: el enfado nace de una tendencia biológica: defendernos cuando somos atacados o protegernos de intrusiones. El enfado nos cambia la respiracón, la voz, los músulos, las venas... nos prepara, como recuerdan las autoras, para "arremeter y atacar". Pero la clave es que estas respuestas nos preparan pero no nos hacen llegar a la acción. El paso a la acción tiene diferentes fases, que pueden pasar por una irritación que se convierte en molestia, enfado y llega a la ira.

Una emoción compleja

Existe un enfado primario. Podría resumirse como la causa última que nos hace estar así. Por ejemplo, una infancia al lado de una madre alcohólica negligente. Eso genera un enfado en la hija, ahora ya adulta. Pero este enfado luego se traslada a un enfado consigo misma, que se enfadaba por estar siempre enfadada, pese a gozar de una buena vida. El trabajo de las terapias consiste a menudo es hallar la emoción primaria, el enfado primario en este caso.

Culpar, generalmente, denota un resentimiento que no ha sido resuelto, y la queja es una fusión de dolor, tristeza y rabia Leslie S. Greenberg y Sandra C. Paivio — Autoras de Trabajar con las emociones en psicoterapia

Reprimir, tan malo como descontrolar

Evitar o, mejor dicho, reprimir la sensación de enfado, es como comprar todos los números de la lotería llamada problemas peores. Evitarlo se muestra a menudo con expresiones como "el llanto, indefensión y depresión, en lugar de la expresión de un enfado apropiado", o mediante una intelectualización -racionalizar en exceso- de lo que pasa, intentando controlar ese enfado que no solo es inevitable sino que es necesario en las vidas humanas, de forma controlada. También se evita el enfado con bromas, resentimiento, enfados difusos, o culpabilizando siempre a cuestone externas o mostrando una queja constante respecto a personas o situaciones. "Culpar, generalmente, denota un resentimiento que no ha sido resuelto, y la queja es una fusión de dolor, tristeza y rabia", describen Greenberg y Paivio.

Dime tu causa y te diré tu reacción

El enfado asociacio a violación o abuso se exprsa con rabia, asco, desprecio o miedo. El enefado que nace de necesidades no satisfechas respecto a otras personas o a la sensación de traición, acostumbra a teñirse de tristeza.

El enfado secundario

Es muy común que nuestro enfado esconda otra emoción o pensamiento. El enfado sirve para bloquear, a menudo, el estrés y el dolor que están provocados por esta otra emoción o sentimiento. El enfado, pues, descarga de peso sentimientos como el miedo o el dolor. Es lo que hace un padre asustado que se enfada con su hijo que corre hacia la calle, o la persona que se seiten herida al ser criticada. Este tipo de enfado sencundario también borra la culpa...momentaneamente. "En vez de sentirse triste, uno puede enfadarse con algo o alguien", resumen las autoras.

Otros enfados secundarios son la autocrítica hostil. Daña la autoestima y genera vergüenza, fracaso, culpa y depresión. Esta hostilidad y rechazo hacia uno mismo es mucho más doloroso que el enfado en sí. También existe el enfado hacia uno mismo como reacción a una reacción: enfadarse por sentirse deprimido o asustado.

Enfado instrumental

Es muy común: aprender a enfadarse para conseguir algún beneficio, controlar a los demás. A veces se hace de forma inconsciente. Pero siempre logra los siguientes efectos en los otros: amargarlos y lograr que estén resentidos y distantes. "El enfado instrumental se observa frecuentemente -explican las autoras- en la rehabilitación de la drogaadicción y en situaciones de violencia, donde los individuos han aprendido a usar el enfado para manipular o intimidar a otros".

La ira

Cuando el enfado escala posiciones y crece, se convierte en ira. Descontrol. Se trata de una intensificación progresiva. Es un enfado sobre el enfado anterior y entonces desaparece la racionalidad yse estalla facilmente en la violencia. ¿Qué lleva a la rabia? Generalmente la dependencia o la vergüenza. Ahí es donde el terapeuta ha de facilitar habilidades para ser consciente del enfado inicial y evitar así la escalada.

Las terapias

El trabajo de los psicólogos consiste, entre otras cuestiones, en bucear hacia esa emoción primaria, la que desencadena el enfado o la ira. Es decir, no se trata tanto de decirle a alguien "no te enfades tanto" como darle herramientas para ir hacia dentro y buscar esa emoción que está generando el enojo. Por ejemplo: una mujer explica a la psicóloga que su pareja no le presta atención, y lo dice enfadada y al mismo tiempo con desesperación y pánico. Aparece la emoción de fondo: el miedo al abandono.

Los terapeutas tratan de volver al punto de partida: que el enfado sea utilizado de forma "asertiva" en lugar de lanzar culpas e insultos hacia otras personas. Es decir, lograr un enfado en positivo, como una expresión necesaria pero ajustada al momento y la situación adecuados. En suma, superar los dos principales problemas del enfado: el exceso y la falta del mismo. En términos psicológicos, "el control excesivo y la sobreactivación". Dos extremos que a veces van de la mano: un control excesivo conduce a un enfado explosivo.