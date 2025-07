Setmana del Llibre en Català: letras para emocionarse

Con motivo de la 41ª edición de la Setmana del Llibre en Català, que se celebra del 20 al 29 de septiembre en la avenida Lluís Companys de Barcelona, SanaMente aprovecha la ocasión para compartir una selección de lecturas especiales. Hemos pedido a algunos de nuestros colaboradores que nos recomienden textos en catalán que les hayan impactado, emocionado o hecho reflexionar. Las recomendaciones avalan la idea de que el bienestar emocional también se nutre de esos momentos mágicos que nos ofrecen los libros, ya que a menudo encontramos consuelo, inspiración y placer en una buena lectura. Estas recomendaciones no dejarán a nadie indiferente.

Què construirem, plans per un futur junts / Fidel Masreal / Fidel Masreal

1. Què construirem. Plans per un futur junts de Oliver Jeffers (Trad. Anna Listerri).

Recomendado por: Eva Bach, pedagoga.

“Este álbum ilustrado emociona tanto en el contenido como en la calidad de las ilustraciones. El libro nos acompaña a través de un padre y una hija que quieren construir cosas juntos, pero todo lo que desean construir son cosas invisibles, centradas en crear vínculos y cuidarnos por dentro. Nos inspiran y nos invitan a idear y acordar nuevas cosas especialmente significativas y necesarias para cada persona y relación, que podemos construir juntos.

Es una puerta abierta para que cada uno, de cero a noventa y nueve años, construya en comunidad espacios de cuidado interior.”

2. Garbellant emocions de Alba Corcoi

Recomendado por: Mercè Torrentallé, activista por la salud mental y presidenta de la Federación Salut Mental Catalunya.

“Es un libro de sesenta y seis poemas breves que me han hecho reflexionar sobre diferentes etapas de la vida y de mi proceso con enfermedad mental. Está escrito por una compañera de activismo y quizás es poco conocido. La autora también es muy activa en redes sociales y es una persona afectada por problemas físicos y psíquicos. A mí me ha emocionado y, verdaderamente, he tamizado emociones.”

La pell freda / Fidel Masreal

3. La pell freda de Albert Sánchez Piñol.

Recomendado por: Xavier Guix, psicólogo.

“Acostumbrado a otro tipo de literatura catalana de carácter más histórico, en su momento este libro me impactó mucho. Entré de inmediato en la historia, navegando entre el thriller y el terror de monstruos. Nunca habría imaginado un mundo así, y eso me hizo sentir por primera vez el deseo de ponerme a escribir".

L'art d'estimar / Fidel Masreal

4. L’art d’estimar de Erich Fromm (Trad. Inma Estany) y La plaça del Diamant de Mercè Rodoreda

Recomendados por: María José Valiente, psicóloga.

“Para muchas personas, amar significa sentirse amado, y me parece muy interesante cómo Fromm habla del amor —no solo en las relaciones románticas— como un hecho activo. Me emociona hablar del amor como algo que hay que querer y trabajar. La plaça del Diamant, en concreto, y la obra de Rodoreda en general, me emocionan mucho. Su manera de explicar la pérdida y la recuperación de la propia identidad desde un lenguaje “cotidiano” me parece increíble. Es la prueba de que los clásicos no tienen por qué ser densos. Ambos libros ofrecen una profunda reflexión sobre el amor y la existencia humana.”

Cavall, atleta, ocell / Fidel Masreal

5. Cavall, atleta, ocell de Manuel Baixauli

Recomendado por: Xavier Vidal, librero y propietario de las librerías Nollegiu.

En esta novela, que aborda el amor y el cuidado entre un padre y un hijo atrapado por la apatía, Vidal asegura que “Manuel Baixauli crea un personaje que es la bondad personificada. Alapont es el padre que todos querríamos ser. Y ‘el artefacto’ se expresa como un símbolo de la protección imposible: la fe en que nada malo puede suceder. Baixauli es amor porque explica la humanidad.”

Cap al far / Fidel Masreal

6. Cap al far de Virginia Woolf (Trad. Xavier Pàmies).

Recomendado por: Ana Ibáñez, psiquiatra.

“Quizás es un clásico, pero para las mujeres de nuestra generación ha sido un referente de feminismo y literatura introspectiva. No es fácil acercarse a Woolf, pero en esta novela habla de los veranos con su familia y hace un análisis muy interesante de los personajes, con una redacción detallada. Lo que más me entusiasma es cómo te transporta a los olores y sensaciones de los días de verano de tu infancia, haciéndote recuperar recuerdos valiosos. Además, a través de sus descripciones, accedes a detalles psicológicos profundos sobre las relaciones, el arte, la cultura y las limitaciones de las mujeres de aquella época. No es una lectura fácil, pero merece ser comentada".

Nosaltres en la nit / Fidel Masreal

7. Nosaltres en la nit de Kent Haruf (Trad. Anna Turró)

Recomendado por: Ariadna Rogero, periodista y responsable de Medios y Activismo de Obertament.

“Me emociona el hecho de que aborde una relación poco convencional entre dos personas que se redescubren en la última etapa de su vida. Los personajes exploran, desde la soledad de la que parten, la necesidad del otro, el cuidado y los afectos necesarios para poder vivir plenamente, también y, sobre todo, en el último tramo de la vida. Me gusta especialmente cómo, desde una escritura sencilla y una historia cercana, se llegan a tocar cuestiones tan políticas como el hecho de que cada uno pueda vivir el amor a su manera".

Ocells / Fidel Masreal

8. Ocells de Albert Domènech i Costafreda.

Recomendado por: Josep Matalí, psicólogo.

“Sumergirse en Ocells es comenzar un viaje intenso de incertidumbre, rechazo, anhelo, pasión, soledad, determinación y cambio. Enfrentar la parte oscura de nuestra sociedad no es fácil y el autor se adentra en ella. Ocells pretende entregar un mensaje de denuncia sin despreciar la esperanza".