La madre de una menor con anorexia lanza un grito de alerta contra la falta de apoyos

A Laura Trabal no se le olvidará el día de su cumpleaños, en el que su hija le confesó entre lágrimas, ante un entrecot, que le daba asco comer algunas cosas. Que tenía un problema grave. Ahí empezó una odisea que todavía dura, la de Maria (nombre ficticio), que contaba con solo 12 años en ese momento. Ahora ha cumplido 14 y sigue ingresada en el Hospital Clínico desde hace más de 150 días. Laura denuncia que en el centro de Sant Martí donde la atendieron los recursos, las visitas y la formación eran muy escasas. Y quiere que su caso sirva para remover la situación de otras niñas como María.

Laura ha contactado con SanaMente para relatar cómo tuvo que batallar, según explica, para que el centro de Salut Mental Infantil y Juvenil (CSMIJ) Sant Martí (Barcelona) atendiera cuanto antes a María. "Me daban hora para después del verano y reclamé una visita inmediata", recuerda. "Yo quería que iniciara la terapia en septiembre, son enfermedades muy graves", relata angustiada. El miedo de los familiares a que su hija o su hijo empeore es una tenaza diaria.

Las visitas periódicas al centro no sirvieron para que Maria mejorara. "No quería comer, tenía que lograrlo entre lloros, gritos y súplicas, se daba golpes en la pared, y yo forzaba todas las visitas que podía", describe la madre. Perdía uno a dos kilos cada semana.

Sanitarios desbordados

"De lo que me quejo es de poca agilidad, soy consciente de que están desbordados, pero no fue hasta que pedí un diagnóstico por escrito cuando vi por primera vez las palabras anorexia nerviosa restrictiva; me quejo de que no tienen formación suficiente en anorexias y bulimias, y así me lo reconocieron; me quejo de que no te dan información y no tienen conocimientos médicos para atender a esta epidemia de niñas que les está entrando".

Barcelona 23/09/24 Sociedad. Laura Trabal, madre de una niña de 14 años con anorexia, denuncia las insuficiencias del sistema. Foto de ella con la niña de espaldas. AUTOR: MANU MITRU / MANU MITRU

Maria seguía perdiendo peso. Llegó a los 42 kilos. Y tras reclamar una derivación al Clínic ("me dijeron que esperara 24 horas y que si no mejoraba la llevara al Clínic"), su madre la llevó de urgencias a este hospital. Allí sigue ingresada. Laura se lamenta de la falta de apoyo, de ayuda, a los familiares ("¿Qué hago yo cuando mi hija se da golpes con la mirada perdida?") y de que el seguimiento psicológico a su hija fue insuficiente, en Sant Martí.

Laura quiere levantar la voz por ella y por tantas "madres y padres desquiciados". De hecho, se pregunta también quién la cuida a ella, que sigue tratamiento psicológico por vía privada y se pregunta en qué ha fallado a su hija. "Me da pena quejarme porque hacen lo que pueden, con tan poco personal.... pero..¡hostia, es que es mi hija, es muy duro!", se sincera.

En el Clínic, Laura describe insuficiencias técnicas y falta de actividades y, al mismo tiempo, quiere que conste su agradecimiento a todo el equipo del Clínic, desde las mujeres de la limpieza a las auxiliares, enfermeras y el equipo médico entero. "Son mi vida y la de mi hija, son unos ángeles, hacen lo que pueden con la falta de recursos que tienen"

Planes de mejora

Luis Miguel Martín, adjunto a la dirección del Instituto de Salud Mental del Hospital del Mar, responsable del área de atención comunitaria, responde a estas vivencias que es cierto que "los recursos son justos y además en el área infantojuvenil la demanda ha aumentado mucho; y es verdad que, tal como relata la experiencia de esta madre con un problema grave, en la salud mental hay mucha intensidad".

Martín describe como el CSMIJ acaba recibiendo pacientes de la atención primaria, de pediatría y también de los centros educativos.

¿Falta formación?

El responsable del Instituto de Salud Mental explica, respecto a la formación específica en trastornos de conducta alimentaria, que el Plan Director de Salud Mental ha impulsado planes formativos. "No son procesos fáciles, el manejo de estas chicas no es fácil -explica Martín- pero el sistema se está adecuando, estamos todos en ello, entiendo el comentario de esta madre".

La frecuencia de las visitas

Otra cuestión recurrente en los tratamientos del servicio público de salud mental es la poca frecuencia de las visitas. Martín admite que en relación con este tipo de pacientes con TCA también hace falta más intensidad y explica que existe un programa de atención a la crisis, PAC, con intervenciones más asiduas durante la semana a unos 15 pacientes con apoyo de educadores y terapeutas ocupacionales. "Cuando están en este proceso, los pacientes mejoran y las familias están más tranquilas, el problema es cuando vuelven a la vida ordinaria", relata.

Más allá de los hospitales

Pero además de admitir algunas insuficiencias, Martín lanza un mensaje de fondo: "El sistema tiene margen de mejora, sí o sí, pero deberíamos hacer una reflexión: hay cosas que no estamos haciendo bien ante la transformación social y la complejidad que vivimos, el perfil de los pacientes ha cambiado; los determinantes sociales tienen incidencia en la salud, deberían hacerse políticas de vivienda, de empleo, y cuidar la salud mental en el área educativa también". Mientras, Maria se prepara para una nueva etapa en su lucha. En los próximos días ingresará en la Unidad de Crisis de Adolescentes del Hospital Benito Menni.