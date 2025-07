El machismo invisible de las nuevas generaciones

El machismo, tal como lo veo en mi vida diaria como adolescente, está mucho más presente de lo que me gustaría admitir. Entre los chicos jóvenes no es algo que simplemente "está creciendo", sino que ha encontrado nuevas formas de manifestarse, y a veces de maneras más sutiles y peligrosas. No se trata solo de los comentarios evidentes, como cuando dicen que una chica "se viste para llamar la atención" o hacen chistes sobre lo que una mujer debería o no hacer. A veces es mucho más retorcido y difícil de identificar, porque está mezclado con actitudes que parecen progresistas o “modernas”, pero que en el fondo siguen siendo controladoras. No es algo que solo veamos en generaciones mayores, está en los pasillos de los institutos, en las conversaciones con amigos, en los chats grupales.

Lo peor es que muchos ni siquiera lo ven como algo negativo; lo normalizan o lo justifican co palabras como “tradición” o “ser hombre”, y eso es bastante preocupante. Todas hemos tenido experiencias en las que los chicos nos han hecho sentir mal o incómodas. Recuerdo las veces que, incluso mujeres, me han dicho que las chicas que se maquillaban “solo querían atención de los tíos” o que “se vestían para provocar”. Me lo dijeron en la cara, como si mi cuerpo y mis decisiones fueran siempre por y para ellos.

Machistas que no lo parecen

Lo más perturbador es que muchos de estos chicos no encajan con el estereotipo de "machista". No son los típicos que te insultan o te miran con desprecio. Son los que te dicen que te apoyan, pero en el fondo esperan que sigas ciertas reglas invisibles. Que seas fuerte, pero no más que ellos. Que seas independiente, pero no tanto como para que los hagas sentir pequeños. Y eso es lo que me asusta más, porque esos límites los vivimos a diario sin darnos cuenta, hasta que ya es tarde.

Otra cosa que he notado es cómo muchos chicos usan el humor para camuflar su machismo. Hacen chistes sobre “feminazis” o se ríen de que “las chicas son unas dramáticas”. Y si les dices algo, si los confrontas, siempre es “solo una broma”, como si su derecho a hacer reír les diera permiso para invalidarnos. Pero lo peor de todo es que esos chistes se vuelven verdades. Es como una trampa: empiezan a decir esas cosas de broma y, al final, terminan creyéndoselo. Y aunque en el momento te lo tomas con humor, poco a poco te va desgastando por dentro.

He aprendido a poner límites

En mi caso, he tenido que aprender a poner límites. Antes me callaba o me reía incómoda, pero ahora me niego a dejar que esos comentarios pasen sin más. Sin embargo, también da miedo, porque cuando hablas en contra del machismo, algunas personas te ven como la “pesada” o la “exagerada”, como si estuviéramos haciendo drama por nada. Siento que hay un mecanismo en su cabeza que los lleva a defenderse de cualquier cosa que ponga en duda su masculinidad, y lo hacen atacándonos o ridiculizándonos. Es una mezcla de inseguridad y miedo a perder control. Al final, lo que buscan es reafirmarse, sentir que ellos son los que dominan la situación.

Para muchos chicos, el machismo está tan normalizado que ni siquiera ven el problema. Y lo peor es que nosotras muchas veces nos acostumbramos a convivir con eso, a aceptar pequeñas humillaciones o chistes que en el fondo nos hacen daño, solo para no “armar un lío”.

Psicológicamente atrapados

Psicológicamente, creo que muchos chicos jóvenes están atrapados entre dos mundos. Por un lado, quieren ser “modernos” y aceptar la igualdad, pero por otro, siguen sintiendo la presión de ser el "macho alfa". Y en esa confusión, a veces, eligen el camino fácil: el del machismo, porque es el que les da una falsa sensación de poder.

Atrapadas en relaciones tóxicas

Pero eso no es poder real. El verdadero poder está en aceptarnos como iguales, sin miedo. Lo más peligroso es que muchas veces nos quedamos atrapadas en relaciones o amistades tóxicas porque no reconocemos estos comportamientos hasta que ya estamos demasiado involucradas. La sociedad todavía nos educa para complacer, para no ser "difíciles", para evitar el conflicto, y eso juega a favor de estos chicos.