Un estudio constata que la IA perpetúa las imágenes negativas y oscuras sobre la depresión

Con la irrupción de la pandemia de COVID-19, la salud mental se convirtió en un tema central en los medios de comunicación. Poco después, en 2022, la llegada de las inteligencias artificiales (IA) generativas abrió nuevos horizontes en la creación de contenidos. En este contexto, el Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad de la Universidad Pompeu Fabra (CCS-UPF) decidió investigar cómo el uso de estas tecnologías afecta la percepción de la salud mental, en particular de la depresión, con el apoyo de la Federación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT). El resultado constata que los prejuicios y estigmas también se trasladan al mundo de la IA.

El objetivo de la investigación es integrar el uso responsable de las IA generativas en la comunicación sobre ciencia y salud. Núria Saladié, investigadora predoctoral del CCS-UPF, explica que, aunque la aplicación de la IA en este ámbito aún está en una fase inicial, “se ha detectado una tendencia emergente para la cual debemos prepararnos”. Para llevar a cabo esta investigación, el proyecto ha contado con la colaboración de entidades como Obertament y la Confederación Salud Mental España, así como con personas con experiencia en salud mental y comunicadores científicos.

Según los resultados preliminares del estudio, presentados en la última edición del Campus Gutenberg, “una sola imagen no puede representar la diversidad de vivencias de la depresión”, afirma Saladié. Las imágenes generadas por IA suelen ser oscuras, a menudo mostrando mujeres jóvenes blancas en posición fetal, y omiten elementos como la recuperación o el acompañamiento, aspectos clave en la gestión de la depresión. Esto perpetúa el estigma sobre la salud mental. La imagen a continuación, generada con OpenAI bajo la búsqueda “depression”, es un claro ejemplo.

Imagen generada con OpenAI sobre el término 'depression' / OpenAI

"Lo ideal sería que las IA fueran capaces de superar estos prejuicios”, continúa Saladié, “pero actualmente dependemos de iniciativas privadas, y esto es inviable”. Ante esta situación, subraya la necesidad de que los comunicadores se formen en el uso de las IA para contrarrestar los sesgos. En respuesta a esta problemática, el CCS-UPF publicó en junio la guía “Comunicar visualmente la depresión considerando la IA. Guía participativa de recomendaciones para profesionales de la comunicación científica”. Este documento ofrece consejos sobre cómo utilizar imágenes diversas, centrándose en las soluciones y el acompañamiento, y cómo consultar a especialistas para evitar estigmatizaciones. También promueve el uso de imágenes inclusivas e insta a evitar caricaturas o representaciones oníricas. Entre otras recomendaciones, subraya la necesidad de utilizar imágenes reales en las que se definan características propias de la vida real. "A medida que avance la IA es probable que las imágenes mejoren, pero en la actualidad todavía es común ver representaciones extrañas en la morfología de las personas o en los fondos".

Incluir la diversidad

La guía pide también retratar a las personas en sus vivencias cotidianas porque "las personas con depresión pueden mantener una apariencia externa de alegría que no se corresponde con su estado interno". Se propone también incluir a una diversidad de personas: diferentes procedencias, clases sociales, géneros, edades, diversidades funcionales, cuerpos no normativos, etc. "La depresión puede afectar a todo el mundo", recuerdan. Saladié espera que esta guía sea “un recurso útil” para los profesionales de la comunicación, no solo en el ámbito científico, sino también en otros sectores.