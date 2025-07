El 'monstruo de Mazan': no es enfermedad mental, es maldad

El juicio a Dominique Pelicot, el principal acusado en el caso de las violaciones de Mazan, consistentes en decenas de violaciones de hombres a su mujer, sedada, ha servido de nuevo para que los psiquiatras expertos en la materia lancen una advertencia clara contra todo tipo de prejuicios y etiquetas: este tipo de personas no sufren ningún tipo de trastorno mental, saben lo que hacen. Por tanto, se trata simple y llanamente de personas malvadas. O muy malvadas. Psicópatas, en terminología psiquiátrica. Y están entre nosotros sin que a menudo nos demos cuenta.

Pero, ¿qué pasa por la cabeza de estas personas para, como en el cao de Pelicot, llegar a tal extremo de maldad? "El factor nuclear de estas conductas es la idea de que hago lo que sea para conseguir lo que me gratifica, por encima de todos y de todos y no me importa lo que le pase al otro, que pasa de ser humano a ser una cosa", describe Narcís Cardoner, jefe de Psiquiatría del Hospital de Sant Pau y experto en psicopatología.

Blanca Navarro, psiquiatra forense y directora de Salud Mental del sistema público de salud en L'Hospitalet de Llobregat, nos llama la atención sobre la idea de la maldad: "igual que existen personas que tienen los pies en el suelo y otras que están fuera de la realidad, existen personas que está clarmente fuera de los parámetros morales; estamos acostumbrados al esquema mental de normal o alterado, pero existe otra dimensión". Navarro recuerda como a lo largo de la historia, desde la literatura a los cuentos infantiles, la maldad ha aparecido. "El problema es que en Hollywood los malos son gente fea, que miran raro y aparecen con música tétrica de fondo, mientras que a los malos de verdad no solo no se los nota sino que para ser malo de verdad se necesita ser inteligente y tener habilidades sociales, con lo cual son los más encantadores del mundo". De hecho, en los exámenes psiquiátricos a Pelicot se ha coincidido en señalar que aparentemente era un padre ejemplar.

A la pregunta de si hay indicios para detectar a un psicópata, Navarro hace una reflexión sobre la sociedad: por suerte no hay tantos psicópatas extremos, pero hay que observar qué hacen las organizaciones sociales con este tipo de personalidades. "Hay organizaciones que anteponen los derechos individuales a los del grupo", apunta la psiquiatra. Por tanto, lo primero para detectarlos es, insiste, romper con el mito de la locura y hablar de la patología moral. "Más allá de los super malos, existe toda una gradación de personas que no saben conectar con las emociones del otro. Y en todo caso, cuanto más inteligentes son, menos capacidad de detectarlos".

¿Se pueden 'curar'?

Cardoner explica que, desgraciadamente, lo único que puede hacerse es proteger a la sociedad de ellos. "Sé que por decir esto muchos de los que intentan salir de esto se enfadarán, pero diría que no pueden salir; hay muy poco que hacer. Los psicólogos de las cárceles destacan que cuando se mete un psicópata en el grupo, ellos lo tienen crudo, ya nada funciona, son personas bastante impermeables a las intervenciones psicoterapéuticas".

Los expertos insisten en que estamos ante una desviación de la normalidad, no una enfermedad. Es decir, los malvados siguen un patrón de conducta. Son personas negativas y antisociales. "Un psicópata al que entrevisté, que había matado a un taxista, cuando le pregunté porqué lo había hecho, me dijo: 'hombre, doctor, es que me faltó al respeto'. Para él era el motivo suficiente para quitarle la vida al taxista; por tanto, estas personas huyen de todo el sentido común", describe Cardoner.

¿Todos podemos ser psicópatas?

Para Navarro, la clave para evitarlo es la empatía: "Todos podemos tener bienes superiores a los que aspirar, pero lo que marca la diferencia es la empatía; si para llegar a donde quieres llegar has de pasar por encima de alguien, se deben encender las luces de alarma; estamos tan acostumbrados en la vida social a que el bien superior pasa por encima de alguien, que se tiende a justificar cualquier cosa".

Cardoner explica que simplemente "existen psicópatas con éxito o sin éxito. Los segundos acabarán en una cárcel, los primeros nunca pisarán un centro penitenciario y pueden acabar en el Banco Mundial o de mandatarios".

Sobre si un malvado nace o se hace, el jefe de psiquiatría de Sant Pau describe diversas teorías sobre los componentes hereditarios ("muchos tienen progenitores con las mismas características o experiencias traumáticas en la infancia"), pero se pueden desarrollar conductas sociopáticas cuando el entorno las promueve. Un ejemplo paradigmático son las situaciones de riesgo para la vida, como la guerra. "Los héroes de guerra no son los que matan a muchos enemigos sino los que se oponen a hacerlo; existen estudios interesentísimos sobre como la presión del grupo o el entorno puede modificar tu conducta", añade Cardoner. "El riesgo de ser excluído o sentir dolor puede condicionar a que esto suceda", describe.

Malos de cine

Cardoner muestra su sorpresa porque el cine ('El silencio de los corderos', 'Joker', 'Natural born killers'..) genera personajes malvados que seducen al espectador. Atrae, genera morbo. "La naturaleza humana no deja de sorprendernos", concluye. "Tenemos el mito de la violencia y peligrosidad de las personas con un trastorno mental...pero hoy en día con el arsenal de fármacos, la peligrosidad no debería estar ligada a la salud mental", reclama.