Absueltos tres manifestantes acusados de boicotear un acto de Vox en un centro feminista de Santa Coloma

Un juzgado ha absuelto a tres manifestantes que afrontaban penas de multa por intentar boicotear un acto organizado por Vox el pasado 20 de febrero en La Ciba, el espacio de recursos para mujeres de Santa Coloma de Gramenet.

En la sentencia del juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Santa Coloma, a la que ha tenido acceso EFE, el juzgado concluye que no ha quedado "en modo alguno acreditado" que los investigados golpearan a los asistentes o desgarraran la chaqueta de uno de ellos, como afirmaba Vox en su denuncia.

De hecho, solo la formación de extrema derecha acusaba a los tres manifestantes de delitos leves de coacciones, ya que la Fiscalía no planteaba ningún cargo contra ellos por considerar que no había pruebas de su participación en los hechos denunciados. El juez ha acordado absolver a los acusados, porque de los cuatro vídeos aportados por Vox no se puede concluir que participaran en los ataques y porque los agredidos no pudieron reconocer a quienes les habían atacado.

Los tres manifestantes, representados por el colectivo de abogados Alerta Solidària, estaban acusados de haber atacado a asistentes al acto 'Hablemos de Mujeres', organizado por Vox y por la Asociación de Mujeres por la Igualdad (AMPI) en el centro feminista. Ante las protestas que tuvieron lugar en la entrada del acto, los Mossos d'Esquadra abrieron un pasillo entre los concentrados para permitir el acceso de los simpatizantes de la formación.

Unas 150 personas entre vecinos, partidos de la oposición, asociaciones feministas, o entidades se manifestaron el día del acto ante el Ayuntamiento de Santa Coloma en protesta por la realización de tal evento, que despertó controversia en la ciudad por realizarse en un centro de referencia feminista que, de hecho, había sido tildado de 'chiringuito' en varias ocasiones por Vox.

El equipamiento, puesto en marcha hace cinco años por la exalcaldesa socialista Núria Parlon, atendió durante 2024 a 800 mujeres en su servicio de acompañamiento a mujeres y menores en situación de violencia machista, brindó 680 canguros gratuitos para cuidar a los más pequeños y realizó 153 actividades y 43 talleres a los que asistieron un total de 13.000 personas.