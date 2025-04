Santa Coloma y la Diputación ponen las pautas para mejorar la formación y conservar el patrimonio de la ciudad

En el marco de una visita al Barcelonès Nord, la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, ha visitado este martes el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet para reunirse con la alcaldesa, Mireia González, en lo que supone la primera reunión oficial entre ambas desde que González asumió la vara de mando local. Han participado también en el encuentro el primer teniente de alcaldesa, Toni Suárez, y la gerente municipal, Ana Muñoz.

La reunión ha servido para "abordar los diferentes proyectos de mejora que se están llevando a cabo en la ciudad en el marco de la colaboración" entre ambas instituciones, explica el Ayuntamiento. Así, se ha tratado la adquisición y conservación del patrimonio arquitectónico, la apuesta por la formación profesional vinculada a la hostelería y restauración, y la continuidad del proyecto Bes-Art en el marco de la recuperación medioambiental del Parc Fluvial del Besòs.

Por parte del Ayuntamiento, "se ha procurado establecer un plan de trabajo para ver como puede ayudar la Diputación en los próximos años en tres ámbitos". Estos son la adquisición de patrimonio; los proyectos sociales relacionados con la igualdad de oportunidades que se pueden generar a través de la educación; y el fomento de la cultura y el arte con el despliegue del BesArt, "un proyecto estratégico también desde la perspectiva de la cura del medio ambiente”, ha explicado la alcaldesa González.

Uno de los acuerdos ha sido constituir un equipo de trabajo mixto con profesionales de las dos administraciones para concretar los compromisos comunes e ir transformándolos en proyectos viables, y acordar los recursos necesarios para poder realizarlos. Así lo ha explicado Lluïsa Moret, que ha enumerado algunas de las futuras actuaciones a desarrollar, "potenciar el BesArt en una nueva etapa; abordar en cuanto al patrimonio el futuro de lugares emblemáticos como la masía de Can Zam o Can Collblanc, que es necesario que se adquieran por parte del Ayuntamiento como ya lo ha hecho con Can Pata; y también ampliar y especializar la formación profesional en el sector de la restauración que se ofrece en la actual Escola de Restauració para convertir Santa Coloma en un hub de referencia en la capacitación y formación en este ámbito".

Antes de la reunión, Lluïsa Moret, ha firmado en el Libro de Honor del Ayuntamiento, y ha saludado a los miembros del equipo de gobierno local y a los portavoces de los grupos municipales de ERC, Ciutadans y PP.