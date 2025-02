Mireia González, alcaldesa de Santa Coloma: "Pediré al nuevo Govern que financie el 50% de rehabilitaciones en nuestras escuelas"

A Mireia González (Santa Coloma de Gramenet, 1987) no parece pesarle el legado de Núria Parlon. La nueva alcaldesa de Santa Coloma desde el pasado 27 de agosto recibe a EL PERIÓDICO en su despacho y se muestra tranquila y dialogante. Pedagoga de formación, sostiene que la educación será prioritaria pero que también seguirá siéndolo la seguridad. Y que la ausencia de la ahora consellera de Interior como cara visible no será óbice para revalidar la mayoría absoluta socialista en las municipales del 2027.

P. Cumple tres semanas en el cargo. ¿Qué es lo que más le tranquiliza y lo que más le preocupa de Santa Coloma?

R. Debo confesar que tenía inquietud sobre cómo iba a vivir la ciudadanía el cambio. Y me tranquiliza que en la calle hay bastante naturalidad. Nuestra principal preocupación es la de mantener los estándares para que la ciudad siga siendo un lugar digno donde vivir.

P. Tiene dos retos: heredar el legado de Parlon y liderar la ciudad con un perfil educativo mientras la exalcaldesa lo hacía con uno vinculado a ‘temas duros’ como la seguridad. ¿Va a cambiar esto el rumbo de Santa Coloma?

R. No necesariamente. La educación no es un elemento nuevo en la ciudad: llevamos apostando por ella muchos años como garantía de transformación. Es cierto que por mi formación y trayectoria quizás se van a visibilizar cosas que no eran tan evidentes. Pero programas pioneros como el de la reutilización de libros, trascendental en la ciudad, llevan vigentes 15 años.

P. Parlon se caracterizó por ideas atrevidas como La Ciba, la ‘Grama’ o los serenos. ¿Cuál va a ser su gran proyecto de aquí al 2027?

R. Es un poco precipitado. Estamos recogiendo el testigo de la alcaldesa Parlon y afianzando proyectos como el BesArt o el centro de formación y ocupación Marie Curie. También va a ser estratégico el ecosistema de Torribera.

P. Entiendo que áreas como feminismo o seguridad van a seguir siendo prioritarias.

R. Sin duda: son políticas que garantizan bienestar y oportunidades y que llevan sello socialista más allá de alcaldes concretos.

P. ¿Le preocupa la 'pérdida' de cargos con tanta experiencia como Serrano, Carrión o el gerente Hernández Baena?

R. Es evidente que estamos en una fase de transición en la que tenemos que reorganizar el equipo. Pero los técnicos tienen muy claro cuáles son las líneas prioritarias a seguir. Mientras nos reforzamos, tengo la tranquilidad de que la casa continúa sosteniendo el día a día.

La alcaldesa de Santa Coloma, Mireia González, en su despacho del Ayuntamiento. / Jordi Cotrina

P. ¿Teme que la oposición, por ejemplo la ERC del desaparecido Rufián [se ausentó en el Pleno de despedida de Parlon], aproveche el impás?

R. Es evidente que hay partidos que intentan decirle a la ciudadanía que estamos en un momento de caos, pero nada más lejos de la realidad: el equipo político venimos de mandatos atrás y sabemos perfectamente lo que tenemos entre manos.

P. La comunidad educativa colomense señala problemas como la rehabilitación de las escuelas. ¿Qué solución propone?

R. En la nueva organización municipal va a ser prioritario el mantenimiento de equipamientos municipales, desde bibliotecas a escuelas o mercados. En el ámbito educativo, al anterior Govern de ERC ya le pedimos que financiara el 50% de actuaciones para rehabilitar escuelas, y es algo que volveré a pedir al nuevo Govern. Este convenio lleva bloqueado desde finales del 2021, cuando se lo propusimos al exconseller Cambray. Nosotros llevábamos en el programa una inversión de 15 millones para rehabilitaciones. Le pediremos a la Generalitat que asuma otro tanto y cofinancie el total de las obras.

P. Hablando de rehabilitaciones, el Plan Local de Vivienda concluye que el estado de conservación del parque residencial de la ciudad es peor que el de la media catalana. ¿Le preocupa, sobre todo después de desalojos por riesgos como el de la C/Pirineus?

R. El objetivo es avanzar con la Generalitat en las viviendas que podemos ir sumando cada año, concentrándonos en cómo ayudar a las comunidades en cuanto a rehabilitación. En esta materia fuimos pioneros precisamente en la C/Pirineus; en nuestro proyecto se inspiró el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para impulsar su propio plan.

P. Según el informe de liquidación 2023 del Interventor, el resultado presupuestario se redujo un 42,9% del 2022 al 2023, pasando de 9,5 millones a 5,4 millones. ¿Cómo piensan revertir la tendencia?

R. La difícil financiación de las entidades locales es una realidad generalizada. Creemos mucho en la estrategia municipal para captar fondos europeos. Por ejemplo, fuimos junto con Barcelona las dos únicas ciudades del entorno que recibimos territorio fondos EDUSI.

P. ¿En qué punto se halla la nueva reparcelación de la reforma urbana del centro?

R. Los estudios técnicos siguen en marcha. Queremos seguir trabajando para que el centro sea un espacio ajustado a lo que es el centro de una ciudad metropolitana.

P. Si hubiera nuevas reclamaciones vecinales, ¿el cambio de alcaldía favorecería la voluntad de negociar?

R. Nuestra voluntad siempre será llegar a acuerdos. Podría ser que la nueva reparcelación no fuera del agrado de todos, pero nunca habrá una situación en la que todo el mundo esté conforme. Desde el punto de vista global, tengo la sensación de que todo el mundo necesita que este proyecto avance.

P. ¿Se plantean revisar el modelo de gestión de la Escuela Municipal de Música, tal y como piden algunas familias aludiendo a su elevado precio?

R. Queremos escuchar qué ofrece la Generalitat, que durante un tiempo dejó de invertir y lo hicimos nosotros de manera exclusiva. Yo tengo claro que el actual modelo es de muchísima calidad. Eso sí, siempre estamos abiertos a la reflexión: adelante con las propuestas que inviten a repensar el modelo si eso va a hacer que nuestra educación artística mejore.

P. Horizonte 2027. ¿Cuál es la 'receta' para mantener la mayoría absoluta socialista?

R. (Ríe) Ganarse la confianza de la ciudadanía pasa por tener un proyecto con horizontes: las alcaldesas de esta ciudad soñaron con ciudades a largo plazo. Esa 'receta' tiene que ver con estar cerca de los ciudadanos y con hallar alianzas en lo que no podamos resolver solos.

P. ¿Sin Parlon es posible revalidar esa mayoría absoluta?

R. Claro que sí, yo tengo la voluntad de conseguirlo: tenemos un equipo perfectamente preparado para ello.

