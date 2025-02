Núria Parlon se despide de la alcaldía de Santa Coloma y cede el testigo a Mireia González: "No es un adiós; seguiré siendo vecina"

El bastón de mando del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet ha cambiado de manos 15 años después este 27 de agosto del 2024. Núria Parlon (PSC), nueva consellera de Interior del Govern de la Generalitat, ha cedido en un emotivo pleno extraordinario el testigo de uno de los bastiones socialistas catalanes a Mireia González (PSC), hasta la fecha tenienta de Alcaldía de Educación e Infancia y ya nueva alcaldesa de Santa Coloma.

"Soy muy, muy consciente de que no soy la persona que lideraba el proyecto cuando nos votaron en mayo del 2023; asumo el reto con vértigo pero con la ilusión y el rodaje del equipo y la política transformadora que ha liderado Núria Parlon", ha afirmado González en sus primeras palabras como alcaldesa, en las que ha hecho un guiño a las escuelas y los profesores de la ciudad y a la exalcaldesa socialista Manuela de Madre, enfatizando la importancia de los liderazgos femeninos. A sus 37 años, González se convierte en la tercera mujer en empuñar la vara de mando del consistorio tras hacer lo propio dos figuras de tanto peso en el socialismo catalán como Manuela de Madre y Núria Parlon.

En un elegante discurso de despedida, la histórica alcaldesa colomense —tres incontestables mayorías absolutas en su haber— ha rehusado hacer gala de su acción de gobierno y ha afirmado que "esto no es un adiós; seguiré siendo vecina de Santa Coloma y me encontraréis por los barrios de la ciudad", dejando claro que "lo personal es político" y remarcando su lucha contra el "estigma de ciudad periférica" que ha vertebrado algunas de sus políticas más emblemáticas, como los serenos en el ámbito de la seguridad o la renaturalización del río Besòs en el área medioambiental. "No es una frase hecha decir que lo mejor que tiene Santa Coloma es su gente", ha apuntalado la edil, quien ha definido su etapa en Santa Coloma como "una lección de vida magistral". Tampoco ha perdido ocasión la ya exalcaldesa para explicitar el "momento lamentablemente convulso" en que asumió la alcaldía a finales del 2009.

Se ha referido así Parlon a la última vez en que hasta la fecha había cambiado de manos la vara de mando colomense, el 17 de noviembre del 2009, cuando a sus 35 años asumió la alcaldía que semanas atrás Bartomeu Muñoz (PSC) perdía en el preciso instante en que la Guardia Civil le detenía en la puerta del consistorio por la trama de corrupción urbanística del 'Caso Pretoria', por la que finalmente fue condenado por la Audiencia Nacional a cinco años y ocho meses de prisión.

En aquel momento, Parlon ya remarcó el cambio de ciclo en un municipio lastrado por la mancha del 'Pretoria' comprometiéndose a "recuperar la dignidad de nuestra ciudad". Este 27 de agosto, la nueva consellera de Interior del Govern presidido por Salvador Illa se ha congratulado de haberlo logrado: "Yo iba en la lista como eurodiputada pero tuve que cambiar mis planes de vida para preservar el nombre de nuestra ciudad tras lo que fue una mala praxis política".

"Debo agradecerle a Núria Parlon haber cambiado el mundo desde Santa Coloma: espero poder hacer una transición digna del momento histórico que vivimos como ciudad", ha rubricado Gónzalez, quien se ha deshecho en elogios con Parlon y el hasta ahora primer teniente de Alcaldía de Santa Coloma, Esteve Serrano (PSC), quien le acompañará en la conselleria de Interior como su jefe de gabinete.

La sesión plenaria de despedida de Parlon y Serrano ha estado también marcada por la presencia del conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau (PSC); de la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret (PSC); del delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto (PSC); y de la ausencia de Gabriel Rufián (ERC), desaparecido en combate el simbólico día en que deja la alcaldía la política que se comprometió a confrontar aterrizando en Santa Coloma las pasadas elecciones municipales del 2023. Si Rufián permanecerá en el consistorio tras la marcha de Parlon es por el momento una incógnita.

El adiós de Esteve Serrano

González ha sido formalmente elegida alcaldesa con 19 votos favorables (17 socialistas y dos de Ciutadans), que han prevalecido sobre los tres votos nulos de ERC. Los republicanos son la única formación política de la oposición que no ha presentado candidato a la investidura, a diferencia de Vox y PP, que se han votado a ellos mismos.

Además de los múltiples reconocimientos a Parlon, el pleno de relevo en la alcaldía colomense se ha caracterizado también por el adiós al histórico primer teniente de Alcaldía Esteve Serrano (PSC), que tras la friolera de 17 años en el Ayuntamiento, los mismos que Parlon, pasará a integrar la conselleria de Interior como jefe de Gabinete de la consellera.

"Después de 200 plenos estoy un poco nervioso: en estos 17 años he destinado la mejor parte de mi carrera al bienestar de la ciudadanía de Santa Coloma", exponía visiblemente emocionado Serrano. Tanto él como Parlon como González han pronunciado palabras en memoria de Pedro Cano, fallecido concejal de Comercio de la ciudad. Muestra del consenso político en torno a la figura de Serrano son los elogios prácticamente unánimes que no únicamente ha esgrimido la bancada socialista sino también la oposición.

Como portavoz del Gobierno municipal y relevando precisamente a Serrano se ha estrenado en el pleno municipal Toni Suárez (PSC), quien se postula a nuevo primer teniente de Alcaldía y 'número dos' de González. El hasta ahora teniente de Alcaldía de Vivienda ha despedido a Parlon expresándole "admiración como ganadora" y agradeciéndole personalmente la oportunidad de servir a su ciudad "cuando pensaba que ya no podría hacerlo". "Llegaste en el peor de los momentos. Tuviste que hacer frente a una crisis económica y a una crisis sanitaria global. Y, cuando te marchas, lo que queda es que todos podemos decir que somos amigos de la Núria", ha suscrito Suárez.