Mireia González, la nueva alcaldesa de Santa Coloma ante el imponente reto de heredar el legado de Núria Parlon

Mireia González (Santa Coloma de Gramenet, 1987) supo que iba a convertirse en alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet hace unas semanas. La incierta formación del Govern de la Generalitat, 'show puigdemoniano' mediante, había obligado a la ya exalcaldesa y nueva consellera de Interior Núria Parlon (PSC) a extremar su ya habitual discreción en torno a su sucesión en el cargo colomense, la cual se cierne sobre el consistorio desde que el ahora president Salvador Illa la anunció como consellera en la campaña de las catalanas. Un hecho marcó un punto de inflexión: el propio Illa 'bendijo' a González a principios del pasado mes de julio como primera secretaria de la federación del PSC en el Barcelonès Nord.

Lo que sigue es historia: la hasta ahora tenienta de Alcaldía de Educación e Infancia ya es la máxima responsable de Santa Coloma. ¿Su gran reto? Pasar del anonimato político a asumir la responsabilidad de heredar el imponente legado de Parlon, quien ha escalado desde la alcaldía a figura de referencia del municipalismo catalán con tres incontestables mayorías absolutas socialistas en su haber. "Asumir el legado de Núria es un reto mayúsculo pero apasionante", explica la alcaldesa González a EL PERIÓDICO. Por una parte, "muy complejo porque las bajas de Núria y Esteve [Serrano, hasta ahora mano derecha de Parlon en Santa Coloma] son muy sensibles", continúa la edil. Por otra, "muy fácil en el sentido de que en la ciudad muchas cosas ya funcionan", asume González, quien asegura que sus hijos, uno de ellos de once meses, la hacen sentir actualmente en el momento más creativo de su vida.

Pese a la incógnita sobre el nombre, si algo tenían claro los más allegados de Parlon es que, por su marcado perfil feminista, no le iba a ceder el testigo de la alcaldía de Santa Coloma a un hombre. "Todos sabíamos que iba a ser una mujer; estaba por ver quién", asumen dos responsables socialistas que han trabajado durante años con la ahora consellera de Interior. La elegida para salvaguardar el bastión socialista al norte de Barcelona es Mireia González (PSC), de 37 años, tercera mujer —tras Manuela de Madre (PSC) y Parlon— que empuña el bastón de mando de Santa Coloma y primera que rompe la alternancia mujer/hombre desde las primeras alcaldías democráticas del 'cura rojo' Lluís Hernández (PSUC).

González, vecina del barrio de Singuerlín y pedagoga de formación, empezó a asumir responsabilidades municipales en Santa Coloma en 2015 y siempre se ha dedicado a los ámbitos de Educación e Infancia y Juventud, con competencias en sus dos primeros mandatos en Igualdad y Deportes. Quienes la conocen por haber trabajado con ella durante los últimos años la definen como una política "comprometida, accesible, cercana y preocupada" por las casuísticas educativas de Santa Coloma. La Defensora de la Ciudadanía colomense, Pepa González, próxima a movimientos sociales a la izquierda del PSC y habitualmente crítica con la acción del ejecutivo local, define su perfil político con una anécdota. "Cuando salí elegida como Defensora, Mireia fue una de las pocas concejalas del Gobierno municipal que se acercó a felicitarme personalmente. Me dijo que estaba muy contenta de que fuera yo. Dentro del PSC, a mi parecer ella es una figura bastante independiente y con criterio, coherencia y capacidad de decisión propia más allá de las siglas", apunta la síndica.

Otra voz autorizada para analizar el perfil de González es la de Diego Arroyo (PSC), quien fuera teniente de Alcaldía de Educación durante el primer mandato de González como concejala de este ámbito, del 2015 al 2019, y actualmente comisionado de Memoria Histórica del consistorio colomense. Arroyo destaca los orígenes de González en la Fundación EDUCERE, una entidad juvenil de proyectos socioeducativos, y la implicación de la nueva alcaldesa en iniciativas locales de calado educativo, como la ampliación de la red de guarderías y su posterior municipalización a través de la empresa pública BressolGramenet —la cual preside la propia González—, así como la gestión política de las reclamaciones económicas a la Generalitat que Santa Coloma y otra veintena de ayuntamientos ganaron en los tribunales. Pese a que el grueso de competencias en Educación corresponde a la Generalitat y las de los consistorios son limitadas, Santa Coloma ha sido pionera en una municipalización de guarderías que a otros grandes municipios se les está atragantando desde hace años.

Marcar perfil educativo y la estela de seguridad de Parlon

Consultada por este diario sobre su horizonte político, González tiene claro que la ciudad debe seguir la estela en torno a la seguridad que ha liderado Núria Parlon los últimos años. "Debemos hablar de seguridad pública como un derecho más de la ciudadanía. ¿Seguridad es sólo Policía? Claro que no: también es civismo o convivencia en el espacio público", afirma la edil. Sin embargo, la nueva alcaldesa avanza que tratará de marcar perfil propio sobre sus ámbitos de competencia habituales, sin desvelar aún ningún proyecto concreto. "Pondremos el acento en los temas que yo he llevado siempre: educación e infancia", rubrica González.

Este diario ha contactado con una decena de fuentes del ámbito educativo de Santa Coloma de Gramenet para evaluar la gestión de González y dibujar cuáles son las carpetas locales pendientes en este área, más allá de otros importantes retos de ciudad como la enmarañada reparcelación del 'PERI' en el casco antiguo, la compleja infrafinanciación municipal o la necesaria rehabilitación de viviendas —Santa coloma es uno de los parques residenciales metropolitanos más maltrechos—, todos ellos contextualizados en la eterna lucha contra las bajas rentas de la ciudadanía colomense.

"Mireia siempre ha estado ahí cuando la hemos necesitado". Lo afirma Sílvia Ramírez, directora de la nueva escuela infantil municipal El Blauet y educadora infantil de la plantilla de BressolGramenet, la pionera empresa pública que gestiona las guarderías municipales de la ciudad. Ramírez cuenta que la entonces tenienta de Alcaldía González llevaba a sus hijos a una escuela infantil donde ella trabajaba de educadora. "Yo le explicaba nuestros problemas, y ella, que es muy reivindicativa, nos decía a las trabajadoras que hiciéramos piña". A la vuelta de la pandemia se constituiría la empresa pública BressolGramenet, sobre la cual hay consenso de su éxito pese a que todavía no se ha logrado una equiparación total de condiciones entre trabajadores de las antiguas empresas que gestionaban las diferentes escuelas infantiles. "Hemos mejorado las condiciones, pero todavía hay camino que recorrer para la equiparación salarial", comenta Ramírez.

También se pronuncia sobre el perfil de González el director del Institut Escola Lluís Millet, Juanjo Coca: "Es una persona muy cercana y dialogante; yo valoro mucho que sea una política de a pie que ha estado en la calle. A veces incluso me ha llamado para pedirme opinón sobre temas". Le secunda Ana Belén Gómez, de la Asociación de Madres y Padres (AMPA) de la Escola Les Palmeres: "Mireia nos ayudó mucho en nuestra lucha por la inclusión de niños con necesidades especiales y la gestión de actividades extraescolares". A juicio de Coca, uno de los retos educativos de la ciudad es el mantenimiento de edificios, los cuales tilda de "muy antiguos". "Y los recientes robos en escuelas como la nuestra, Primavera o Pallaresa", apostilla Coca.

Los baluartes educativos de Santa Coloma

Pese a que la competencia municipal en el ámbito educativo es accesoria, Santa Coloma atesora baluartes educativos que convierten su estrategia local en "pionera". Lo define así Rosina Alcalde, responsable de la Plataforma Zero Abandonament en la Fundació Bofill, que trabaja con más de un centenar de consistorios catalanes. "Santa Coloma ha sido pionera en tres importantes aspectos educativos: en ser de las primeras ciudades en impulsar una estrategia contra el abandono escolar; en crear un modelo propio de becas para promover la continuidad en los estudios para jóvenes vulnerables; y en impulsar la orientación a jóvenes desde el acompañamiento individual", apunta Alcalde.

Por su parte, el director Juanjo Coca apunta a dos iniciativas locales potentes en el ámbito educativo: el programa municipal de becas comedor y las ayudas para libros escolares y material didáctico. "Esto nos ha ayudado muchísimo como escuela, ya que nos ha permitido comprar material para el aprendizaje como juegos, herramientas científicas u ordenadores y tabletas", señala Coca.

Un hecho distintivo de la ciudad es la diversidad de su alumnado, producto del elevado índice de familias migrantes que se instalan en Santa Coloma. A ojos de Montse Ruiz, directora de la Escola Tanit, "la gestión de la diversidad es el mayor reto educativo de Santa Coloma, ya que tenemos una alta proporción de alumnos 'nouvinguts' y mucha matrícula viva". En este sentido, Ruiz considera importante que "el Ayuntamiento pueda llegar adonde no llega la conselleria de Educació", por ejemplo en cuanto a incorporar la figura de integradores sociales o mediadores en los centros educativos. "Hay familias de perfil social que, pese a no poder acceder a becas por no llegar al umbral de pobreza, tienen dificultades para acceder a actividaedes extraescolares. Con Mireia habíamos hablado de impulsar algún proyecto de este tipo que estaría bien que se retomara", concluye Ruiz.