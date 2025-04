De The Tyets a Loquillo: un frenético Sant Jordi Musical en la Damm

Comenzó como un aparte y un complemento de la Diada, pero el Sant Jordi Musical, con sus firmas de libros y discos, ha establecido en la Antiga Fàbrica Estrella Damm una parcela propia, de asistencia multitudinaria, que se rige por sus propias leyes. Es allí donde los artistas se encuentran cara a cara con su gente en un ambiente distendido, propicio para el diálogo de tú a tú. “Aquí se firma bien. Huyes un poco del centro y concentras a la gente”, cuenta Loquillo una vez ha terminado de firmar docenas de ejemplares tanto de su nuevo libro, ‘Paseo de gracia’, como del disco que acaba de publicar, ‘Europa’.

Concierto de Sidonie durante el Sant Jordi Musical en la Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona, este 23 de abril. / Victòria Rovira

Sus rúbricas incluyen el número del año en curso. “Mucha gente los colecciona. Hay un mercado negro de firmas: gente que tiene mías del 82 y del 83. Este año, no sé por qué, yo estoy poniendo 26 en lugar de 25”, explica sin dar con la explicación a ese adelanto temporal. No solo ha firmado libros y discos, también camisetas, folios en blanco, y hasta brazos y muslos. “Para luego hacerse un tatuaje”. Els Amics de les Arts confirman que “cualquier parte del cuerpo” es apta para estampar en ella un bonito autógrafo. Pero, sobre todo, esos encuentros con sus seguidores son “un motivo para establecer una conversación”. A unos metros vemos a The Tyets, atareadísimos atendiendo a su cola de fans e imprimiendo sus autógrafos en una ‘estelada’.

Concierto de Remei de Ca La Fresca durante el Sant Jordi Musical en la Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona, el 23 de abril. / Victòria Rovira

En paralelo a las firmas (de una veintena de artistas), conciertos con primicias como la de Sidonie, que ofrece cuatro canciones del que será su nuevo álbum, ‘Catalan graffiti’, a la venta en septiembre. Su primer disco en catalán, llamativamente publicado por un sello madrileño, Sonido Muchacho, con piezas como ‘Et puc odiar molt més’ (el ‘single’ de adelanto, que “saldrá en unos días”) o ‘Els Beatles’. “Pop de estribillos y guitarras, yo diría que un poco más melódicas que las del último álbum. Al cantar en catalán creo que sale todo algo más dulce”, explica a este diario Axel Ros. ¿Vuelven las guitarras? “¡Nunca se fueron!”.

Es también novedoso el ‘set’ de Alfred García, presentando temas del álbum que lanzará el 30 de mayo, como ‘Els teus ulls’ (que lleva meses acumulando millones de ‘streamings’), y que plantea un giro de signo rumbero. “Un disco de homenaje a mis raíces familiares, el grupo Rumba Brava, de mis tíos. Sorprenderá mucho”. Hoy ha venido a cantar, no a firmar. El año que viene.